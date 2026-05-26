Los docentes extremeños reanudarán las movilizaciones si la Junta no concreta la subida salarial

Los sindicatos de la enseñanza pública extremeña han vuelto a colocar la homologación salarial docente en el centro de la negociación educativa. PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT Servicios Públicos han advertido de que reanudarán las movilizaciones de forma inmediata si no obtienen una respuesta de la Consejería de Educación y Formación Profesional en la próxima Mesa Sectorial, prevista para este jueves 28 de mayo.

Las cinco organizaciones con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no Universitaria de Extremadura se han reunido este lunes, 25 de mayo, ante lo que consideran una falta de respuesta de la nueva consejera, Sandra Valencia, para retomar la negociación sobre la equiparación salarial de los docentes extremeños con los de otras comunidades autónomas.

Los sindicatos han reclamado una homologación salarial real que reconozca "de una vez el valor y la profesionalidad del personal docente de la enseñanza pública extremeña" y que permita, según han sostenido, que los docentes de la región dejen de estar entre los peor pagados de España.

Reunión antes de final de curso

Las organizaciones sindicales han registrado además un escrito en el que solicitan a la Consejería de Educación una fecha para reunirse antes de final de curso y retomar formalmente la negociación. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Tomás Rodríguez, ha señalado que el actual Ejecutivo regional da continuidad al anterior Gobierno de María Guardiola y que, por tanto, "conoce" la reclamación planteada por los sindicatos.

Jorge Valiente

"Entendemos que la reunión se debe producir antes de final de curso, que es un tema que tenemos que volver a retomar", ha afirmado Rodríguez, que ha pedido a la Administración que empiece a trabajar con las organizaciones sindicales "con carácter inmediato".

Los sindicatos han explicado que están trabajando en una posición común sobre las cantidades que reclamarán a la Junta. En cualquier caso, han avanzado que las cifras manejadas desde el inicio de las negociaciones, en diciembre de 2024, deberán actualizarse, al considerar que han quedado superadas por el paso del tiempo y por las mejoras aprobadas en otras comunidades autónomas.

"No vamos a pedir lo mismo"

Rodríguez ha indicado que las cantidades iniciales "se han quedado completamente desactualizadas" y ha subrayado que los sindicatos no van a pedir "lo mismo", sino "más". Según ha argumentado, otras regiones han avanzado en negociaciones paralelas y han mejorado las retribuciones de su profesorado, lo que obliga a revisar la propuesta extremeña.

El responsable de CCOO ha recordado que la Junta ya aprobó una subida de 80 euros mensuales de forma "unilateral", pero ha considerado que esa medida "no homologa con el resto del profesorado del resto del Estado". Por ello, ha reclamado a Educación que vaya más allá del punto incluido en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox sobre homologación salarial docente.

"Sin fecha y sin cantidades sobre la mesa esto es un brindis al sol, eso y nada es lo mismo", ha señalado Rodríguez. En esa línea, los sindicatos han pedido concreción, calendario y cifras para iniciar una negociación efectiva.

Aviso de movilizaciones

La advertencia sindical llega a las puertas de la Mesa Sectorial del jueves. Si en esa reunión no hay una respuesta de los nuevos responsables de Educación, PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT Servicios Públicos han anunciado que retomarán las movilizaciones para exigir unas condiciones laborales y retributivas "dignas".

Las organizaciones han animado al profesorado extremeño a mantener "el compromiso y su implicación" hasta lograr una homologación salarial que, según defienden, equipare a los docentes de la comunidad con los de otros territorios.