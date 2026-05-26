Extremadura recibirá 4,2 millones para que los centros de salud aumenten su capacidad diagnóstica

Extremadura recibirá 4.269.557 euros del Gobierno central para reforzar la Atención Primaria y Comunitaria durante 2026. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, la distribución territorial de 172.425.000 euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para continuar desarrollando el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria.

La medida permitirá financiar actuaciones incluidas en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, con el objetivo de que los centros de salud ganen capacidad de respuesta, puedan resolver más procesos desde el primer nivel asistencial y refuercen su papel comunitario, preventivo y cercano a los pacientes.

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / Sara Fernández

El acuerdo da continuidad, según el Gobierno, al compromiso de fortalecer de forma estructural, organizativa y funcional la Atención Primaria, considerada un eje esencial del Sistema Nacional de Salud. Los fondos servirán para ampliar procedimientos diagnósticos accesibles desde Atención Primaria, optimizar tareas administrativas, renovar equipamiento clínico e incorporar nuevas herramientas tecnológicas en las consultas.

Más pruebas, IA y equipamiento

Entre las actuaciones financiadas destacan la ampliación de procedimientos diagnósticos que podrán solicitarse o realizarse desde Atención Primaria, una línea que busca aumentar la capacidad resolutiva de los centros de salud y reducir derivaciones innecesarias cuando el problema pueda abordarse en este nivel asistencial.

El plan contempla también la optimización de procesos administrativos, una de las cargas que más condiciona el funcionamiento diario de la Atención Primaria, así como el impulso de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta. Esta tecnología está pensada para facilitar el registro clínico de la atención prestada y liberar tiempo profesional.

Los créditos permitirán además renovar infraestructuras y equipamientos clínicos y reforzar la capacidad diagnóstica, especialmente en el ámbito de las infecciones de transmisión sexual. La nota del Ministerio de Sanidad vincula esta línea de inversión con una Atención Primaria más resolutiva, accesible y adaptada a los retos actuales del sistema sanitario.

Salud comunitaria y pacientes crónicos

La financiación aprobada por el Consejo de Ministros incluye también programas de salud comunitaria y escuelas de salud para la ciudadanía, con los que se pretende reforzar la prevención, la educación sanitaria y la participación de los pacientes en el cuidado de su propia salud.

Otra de las líneas previstas es el avance en sistemas de notificación de incidentes relacionados con la asistencia sanitaria, así como la promoción de revisiones estructuradas y seguras de la medicación en personas con enfermedades crónicas complejas y polimedicación. Este último apartado afecta especialmente a pacientes que toman varios tratamientos de forma continuada y requieren un seguimiento más estrecho para evitar riesgos, duplicidades o problemas asociados a los medicamentos.

Violencia de género, nacimiento y lactancia

El Plan de Acción 2025-2027 también incorpora medidas específicas para la detección temprana de la violencia de género desde Atención Primaria, un ámbito clave por su cercanía a la población y por la posibilidad de identificar situaciones de riesgo en consultas ordinarias.

La financiación permitirá igualmente avanzar en la aplicación de recomendaciones de humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, así como en actuaciones orientadas a prevenir la exposición al alcohol durante el embarazo y la lactancia. Son líneas de trabajo que sitúan a la Atención Primaria no solo como puerta de entrada al sistema sanitario, sino también como espacio de prevención y acompañamiento en etapas sensibles de la vida.

Reparto condicionado a cuatro hitos

El reparto de los fondos se ha realizado con una doble fórmula. El 50% se asigna por variables objetivas, mientras que el otro 50% estaba condicionado al cumplimiento de cuatro hitos relacionados con el empleo público, los puestos de difícil cobertura, las enfermeras especialistas y la estabilidad de las unidades docentes.

Según el Gobierno, todas las comunidades autónomas de régimen común y el INGESA han cumplido los cuatro requisitos exigidos para 2026, por lo que han sido autorizados para recibir la totalidad de los fondos correspondientes a este ejercicio.

Los criterios de distribución territorial se basan principalmente en la población protegida equivalente, con ponderación adicional de variables geográficas como la superficie, la dispersión y la insularidad. En el caso de Extremadura, esa distribución se traduce en algo más de 4,2 millones de euros para reforzar la Atención Primaria y Comunitaria.