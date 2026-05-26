Morales reclama al Gobierno que acelere el 'sí' a la continuidad de Almaraz hasta 2030

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha reclamado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que emita “cuanto antes” su informe sobre la Central Nuclear de Almaraz y ha pedido al Gobierno de España que dé luz verde a la continuidad de la planta. La petición llega después de una reunión mantenida este martes en Cáceres con el presidente del comité de empresa, Borja Romero, y un grupo de trabajadores preocupados por el futuro de la instalación.

Los trabajadores piden apoyo institucional

Durante el encuentro, los representantes de la plantilla solicitaron a Morales que interceda ante el Ejecutivo central para que la central siga operando más allá de octubre de 2027, fecha prevista para el cierre del reactor de la Unidad I. La Diputación de Cáceres ha defendido por unanimidad de PSOE y PP que la continuidad de Almaraz es “absolutamente necesaria” para la provincia y para el Campo Arañuelo.

Morales trasladó a los trabajadores que confía en que el CSN emita un informe favorable y defendió que, en ese caso, el Gobierno debe autorizar la continuidad de la planta. “Estamos seguros que el Consejo de Seguridad Nuclear va a dar un informe positivo y, por tanto, el Gobierno de España tiene que decir sí a la continuidad de la central nuclear de Almaraz”, afirmó el presidente provincial. A su juicio, la central es “un centro de trabajo y de fijación de la población al territorio como ninguno en la provincia de Cáceres”.

“Defiendo a la gente del Campo Arañuelo”

El presidente de la Diputación insistió en que su posición no responde a una defensa del Ejecutivo ni de las empresas propietarias de la central, sino del territorio afectado. “Defiendo a la gente del Campo Añuelo, a la gente de la provincia de Cáceres, a los extremeños y extremeñas que tienen en Almaraz una industria puntera para poder seguir viviendo en los entornos rurales”, subrayó Morales. El dirigente provincial sostuvo además que no conoce ninguna razón “objetiva” que justifique el cierre de la instalación nuclear.

Morales añadió que ni el Gobierno ni el Ministerio le han trasladado los motivos que expliquen la clausura prevista, por lo que aseguró que la institución provincial seguirá apoyando al comité de empresa, a los trabajadores, a los empresarios y a los vecinos de la comarca. “Esta institución va a seguir luchando junto al Comité de Empresa, junto a los trabajadores, junto a los empresarios, junto a los ciudadanos de todo el Campo Arañuelo para que la nuclear siga”, concluyó.

El comité asegura que se cumplen las condiciones

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de la Central Nuclear de Almaraz, Borja Romero, explicó que han pedido a Morales que ejerza presión ante el Gobierno para ampliar la actividad de la planta hasta 2030. Según Romero, las tres condiciones planteadas por el Ejecutivo —“seguridad nuclear, garantía de suministro y estabilidad de precio”— se cumplen en su totalidad.

Romero recordó que acaba de finalizar una recarga que podría ser la última de la Unidad I “si nada lo evita”, una situación que ha extendido la inquietud entre los más de 2.100 trabajadores que han participado en esos trabajos. El representante de la plantilla advirtió de la preocupación de “los padres y de las madres que ven peligrar su puesto de trabajo” y de familias que podrían verse obligadas a abandonar la tierra en la que han desarrollado su vida.

Riesgo de “sacudida económica”

“La preocupación es máxima en la región, en la comarca”, señaló Romero, quien defendió que en la central trabajan tanto empleados con toda una vida profesional vinculada a Almaraz como jóvenes que ven en esta industria una de las pocas oportunidades para quedarse en Extremadura. El comité sostiene que el cierre supondría una “sacudida económica en la región” y reclama al CSN un informe técnico favorable que dé “luz verde” a la continuidad.

Romero destacó también el papel de la central como referente industrial y técnico más allá de Extremadura. “A nivel internacional somos un referente, una industria española, una industria extremeña, que está en los percentiles más altos en buenas prácticas, en nuestro trabajo, en nuestra seguridad”, afirmó. El presidente del comité defendió que la expectativa de los trabajadores es que el informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear sea favorable.

Ante ese eventual informe positivo, los trabajadores piden que el Gobierno de España ratifique la decisión técnica y permita prolongar la vida de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2030. “Eso es lo que le hemos pedido al presidente de la Diputación de Cáceres, que ejerza esa presión al Gobierno de España”, indicó Romero. Según el comité, Morales se ha comprometido a trasladar al Ejecutivo central el contenido de la reunión y las razones por las que la central debe seguir operando.

“Desde su punto de vista no hay razones para el cierre y desde el punto de vista de los trabajadores, tampoco hay razones para el cierre”, concluyó Romero. La continuidad de Almaraz vuelve así al centro del debate político, económico y social en Extremadura, con los trabajadores reclamando una decisión rápida que despeje el futuro de la central y de miles de empleos vinculados a ella.