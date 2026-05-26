Navalvillar de Pela roza los 30 grados a medianoche y Extremadura espera este martes hasta 39

Navalvillar de Pela se ha situado esta pasada madrugada entre las localidades más calurosas del país, con 28,3 grados registrados a las 00.00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recopilados hasta las 08.00 horas. También Don Benito ha destacado entre los puntos con temperaturas más elevadas durante la noche, con 28 grados a las 00.10 horas, en los registros actualizados hasta las 08.10 horas.

De este modo, el calor seguirá siendo protagonista este martes en Extremadura. La Aemet prevé una jornada de cielos poco nubosos o despejados, aunque con nubosidad de evolución en zonas de sierra, donde no se descarta alguna tormenta aislada. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento soplará del sureste o variable, flojo en general.

39 grados

Las máximas serán especialmente elevadas en la provincia de Badajoz, donde la capital alcanzará los 39 grados, con una mínima de 18. En Cáceres, los termómetros oscilarán entre los 19 y los 35 grados.

Además, las Vegas del Guadiana estarán de nuevo en aviso amarillo por altas temperaturas, con valores que podrán alcanzar los 38 grados. El aviso se activará a las 14.00 horas y permanecerá vigente hasta las 20.00 horas, según la previsión de la Aemet.

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Junto a Vegas del Guadiana, las altas temperaturas pondrán también en aviso a puntos de Cantabria y País Vasco, mientras que el viento y el oleaje activarán avisos en zonas de Andalucía, según predice la Aemet para este martes.