Ya es oficial: la ayuda a domicilio de 7 millones de euros para dependientes llegará a estos 36 municipios extremeños

La Junta de Extremadura ha aprobado el Programa de Colaboración Económica Municipal del servicio de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía y atención a la dependencia para 2026, dotado con 7 millones de euros y dirigido a financiar la atención en el domicilio de personas mayores en situación de dependencia. La resolución ha sido publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El programa permitirá financiar 610.394 horas de servicio durante este año, con una cuantía fijada de 11,46 euros por hora. La financiación se divide en dos bloques: 3.658.074,93 euros con cargo al programa autonómico de servicio de ayuda a domicilio y 3.341.925,07 euros dentro del programa de colaboración económica municipal.

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Atención en casa

El acuerdo establece que el servicio se prestará entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y estará destinado a personas que tengan reconocida la situación de dependencia y a las que se les haya asignado esta modalidad de atención en su Programa Individual de Atención (PIA). El objetivo es cubrir necesidades de la vida diaria en el domicilio, tanto de atención personal como relacionadas con tareas domésticas o del hogar.

La designación de los usuarios corresponderá al SEPAD, que determinará también el número de horas de atención en función del grado y nivel de dependencia reconocidos. Las entidades locales deberán comunicar las altas y bajas de usuarios en un plazo de 24 horas y no serán financiables las horas que los ayuntamientos realicen por iniciativa propia por encima de las reconocidas en el PIA.

Municipios beneficiarios

La relación de entidades locales incluidas en el programa, con las horas asignadas y el importe concedido, es la siguiente, ordenada alfabéticamente:

Aceuchal : 14.320 horas y 164.221,80 euros

: 14.320 horas y Alburquerque : 14.071 horas y 161.366,27 euros

: 14.071 horas y Alcuéscar : 9.000 horas y 103.212,02 euros

: 9.000 horas y Arroyo de la Luz : 16.848 horas y 193.212,91 euros

: 16.848 horas y Azuaga : 21.240 horas y 243.580,38 euros

: 21.240 horas y Cabeza del Buey : 17.295 horas y 198.339,11 euros

: 17.295 horas y Calamonte : 16.629 horas y 190.701,42 euros

: 16.629 horas y Campanario : 17.542 horas y 201.171,70 euros

: 17.542 horas y Castuera : 26.349 horas y 302.170,40 euros

: 26.349 horas y Coria : 9.000 horas y 103.212,02 euros

: 9.000 horas y Guareña : 30.720 horas y 352.297,04 euros

: 30.720 horas y Hervás : 6.360 horas y 72.936,50 euros

: 6.360 horas y Hornachos : 9.000 horas y 103.212,02 euros

: 9.000 horas y Jaraíz de la Vera : 9.000 horas y 103.212,02 euros

: 9.000 horas y Llerena : 18.626 horas y 213.603,02 euros

: 18.626 horas y Losar de la Vera : 12.470 horas y 143.005,99 euros

: 12.470 horas y Los Santos de Maimona : 13.330 horas y 152.868,48 euros

: 13.330 horas y Malpartida de Cáceres : 11.370 horas y 130.391,19 euros

: 11.370 horas y Monesterio : 10.360 horas y 118.808,51 euros

: 10.360 horas y Montijo : 38.701 horas y 443.823,17 euros

: 38.701 horas y Moraleja : 19.040 horas y 218.350,77 euros

: 19.040 horas y Navalmoral de la Mata : 24.080 horas y 276.149,50 euros

: 24.080 horas y Oliva de la Frontera : 9.000 horas y 103.212,02 euros

: 9.000 horas y Olivenza : 24.389 horas y 279.693,12 euros

: 24.389 horas y Orellana la Vieja : 9.000 horas y 103.212,02 euros

: 9.000 horas y Puebla de la Calzada : 19.216 horas y 220.369,14 euros

: 19.216 horas y Quintana de la Serena : 19.272 horas y 221.011,35 euros

: 19.272 horas y Santa Marta de los Barros : 9.000 horas y 103.212,02 euros

: 9.000 horas y Talarrubias : 9.000 horas y 103.212,02 euros

: 9.000 horas y Talavera la Real : 9.000 horas y 103.212,02 euros

: 9.000 horas y Trujillo : 10.471 horas y 120.081,46 euros

: 10.471 horas y Valencia de Alcántara : 21.501 horas y 246.573,52 euros

: 21.501 horas y Valverde de Leganés : 17.944 horas y 205.781,84 euros

: 17.944 horas y Villafranca de los Barros : 37.690 horas y 432.229,02 euros

: 37.690 horas y Villanueva del Fresno : 10.020 horas y 114.909,39 euros

: 10.020 horas y Zafra: 39.540 horas y 453.444,82 euros

Criterios de reparto

El DOE recoge que serán destinatarias las entidades locales que ya fueron financiadas en el programa de ayuda a domicilio de 2025 y que no renunciaron expresamente a él. Además, se incorporan entidades locales de menos de 20.000 habitantes con mayor número de personas con grado de dependencia reconocido sin recibir prestación o servicio a fecha de 10 de octubre de 2025, según las estadísticas del Imserso.

El acuerdo establece también que las entidades incluidas verán incrementado el servicio en 3.600 horas anuales respecto a las reconocidas en el programa de 2025, salvo aquellas que no hubieran puesto en marcha el servicio a fecha de 10 de octubre del año pasado, que mantendrán las horas aprobadas entonces.

Dos pagos y control posterior

Los fondos se abonarán en dos pagos: un primer 50% una vez aprobado el acuerdo y un segundo 50% a partir del 1 de julio. El texto también prevé posibles minoraciones si existen gastos no comprometidos o horas no prestadas en la anualidad anterior.

Las entidades locales deberán justificar el destino de los fondos al finalizar el ejercicio y, como máximo, antes del 31 de enero de 2027. Para ello tendrán que remitir la relación de personas usuarias atendidas, la certificación de gastos e ingresos, el certificado de las personas contratadas para prestar el servicio y, en caso de externalización, la identidad de la empresa gestora. El SEPAD podrá verificar en cualquier momento la ejecución del servicio y el destino del dinero transferido.