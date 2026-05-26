Uno de los reactores de Almaraz se desconecta de la red eléctrica para intervenir en una válvula

La Unidad 1 de la Central Nuclear de Almaraz se ha desconectado de la red eléctrica a las 8 horas de la mañana de este martes para proceder a realizar una intervención en la zona de la válvula de retención del circuito primario. Según se ha explicado desde la planta extremeña a través de un comunicado, la parada del reactor se ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos.

La detención se ha efectuado después de llevar a cabo una secuencia ordenada de parada iniciada a las 0 horas de hoy. “En este momento, Almaraz I se encuentra parada y se está preparando la intervención en la citada válvula. Esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores de la instalación, ni en el público o el medio ambiente”, se incide en el mencionado comunicado.