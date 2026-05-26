El sector extremeño del arroz alerta de una situación de asfixia "sin precedentes"

A día de hoy, con el arroz de la próxima campaña ya naciendo en el campo, en la región queda todavía sin vender «aproximadamente entre un 15% y un 16%» de la producción de 2025. Es decir, alrededor de 22.000 toneladas de producto permanecen en los almacenes sin un comprador. Se trata de una situación que, a las «alturas del año en las que estamos, es totalmente anormal», y de la que no existen «precedentes», alerta Alonso Ruiz Sánchez-Barroso, presidente de la mesa del arroz de Extremadura. «Aquí las operaciones de materia prima, de arroz cáscara, que es lo que está en manos de los agricultores o de las cooperativas, normalmente están finalizadas, como muy tarde, a finales de febrero», precisa. Y eso solo en los años «en los que las negociaciones son un poco más largas o complicadas».

El responsable de esta entidad, que es la que representa a productores, industrias y almacenistas de este cultivo, puntualiza que el problema no es ni mucho menos exclusivo de la región. En Andalucía, la única comunidad española con mayor producción arrocera que Extremadura, los stocks son incluso mayores, «con entre un 30% y un 35% aún pendiente de comercializar», y también se repite en distintos países productores de Europa. En conjunto, todo ello está derivando en una fuerte presión a la baja sobre los precios.

Superficie

El arroz de la cosecha próxima ya está germinando, y lo que quede por sembrar se pondrá en campo este mes. Pese a las malas perspectivas, este año se mantendrá la superficie cultivada en 2025 (entre 20.000 y 21.000 hectáreas, para una producción que rondó las 150.000 toneladas). Entre otras cosas, explica Ruiz, porque «hay zonas donde hay muy pocas opciones para poder cambiar». Además, se trata de un cultivo cuyas peculiaridades (por la particular preparación de las parcelas, por ejemplo) tampoco propician hacer el reemplazo de una campaña para otra.

En cualquier caso, aventura, el balance hubiese podido ser distinto «si las noticias de las últimas operaciones planteadas» recientemente se hubiesen conocido «hace 3 meses». El bajo precio al que se han formulado hubiese sido un desincentivo y «probablemente se hubieran quedado parcelas sin cultivar. Algunos agricultores habrían optado por hacer barbecho o no sembrar el 100% de la superficie», aclara.

Plantación cultivada de arroz / UPA-UCE EXTREMADURA

El principal origen de esta «asfixia», remarca el presidente de la mesa del arroz de Extremadura, está en el impacto de las importaciones. «El problema es que los volúmenes de importación están entrando a unos niveles de precio que anulan la competitividad del arroz de producción europea», insiste. Los agricultores se ven obligados a aceptar ofertas por debajo de sus costes, generando una clara situación de desventaja competitiva para ellos.

Protección insuficiente

Hace varias semanas, el Parlamento Europeo aprobó la activación de las cláusulas de salvaguardia para el arroz cuando haya un aumento del 45% en las importaciones comparado con la media de una década. Esto supondrá que la cláusula será efectiva a partir de las 570.000 toneladas anuales, una frontera que desde el sector se ha considerado que convierte en inútil el mecanismo. «La condición en la que se ha firmado difícilmente va a hacer saltar la cláusula alguna vez», aduce. De hecho, arguye, no se está ejecutando actualmente a pesar de que los elevados volúmenes de importaciones son los que están desplomando los precios.

Si no se toman medidas, Alonso Ruiz pronostica que en 2027 sí se notará el descenso de superficie cultivada, en un sector que da trabajo a «entre 800 y 1.200 agricultores». ¿Cuánto será el retroceso? «Es muy difícil preverlo, pero estimo que caerá entre un 30% y un 50% la superficie. Es muy fácil que eso pueda ocurrir», avanza.

Solicitud de reunión

En este contexto, los integrantes de la mesa del arroz se reunieron el jueves pasado y acordaron solicitar una reunión con el consejero extremeño de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, para trasladarle de primera mano la situación que atraviesa el sector y abordar conjuntamente las cuestiones que actualmente están asfixiando al cultivo del arroz.

Asimismo, aparte de contener la entrada de arroz procedente de terceros países, la mesa sectorial pide la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria. «Consideramos imprescindible que se vigilen y controlen las operaciones comerciales en todos los eslabones de la cadena, ya que los precios fijados para el producto en cada uno de estos eslabones condicionan directamente el valor del producto en origen», esgrime en una nota de prensa. No obstante, en ella también se solicita «respeto hacia todos los agentes productores, comercializadores y transformadores extremeños, cuyo esfuerzo ha permitido mantener vivo este cultivo estratégico en nuestra comunidad autónoma». En este punto, demanda «responsabilidad antes de realizar denuncias por posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, valorando previamente el impacto que estas actuaciones pueden tener sobre los propios productores extremeños afectados por la situación descrita».