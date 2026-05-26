Paso adelante: Transportes abre el plazo de alegaciones para el ramal provisional que debe acelerar el AVE extremeño

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un nuevo paso en la solución provisional planteada para adelantar la mejora de los tiempos de viaje entre Madrid y Extremadura mientras se resuelve el trazado definitivo de la alta velocidad a su paso por Toledo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el anuncio por el que se somete a información pública el estudio informativo complementario para ejecutar un ramal de conexión provisional en el entorno de Bargas, dentro del tramo Madrid-Oropesa de la futura LAV Madrid-Extremadura.

La publicación abre ahora un plazo de 30 días hábiles para que particulares, instituciones y administraciones puedan presentar alegaciones y observaciones sobre la concepción global del trazado y sobre el impacto ambiental de la actuación. La Dirección General del Sector Ferroviario aprobó provisionalmente el estudio el pasado 19 de mayo.

Una salida provisional al escollo de Toledo

La actuación consiste en construir una conexión transitoria entre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara. Con esta fórmula, los trenes podrían salir desde Puerta de Atocha, utilizar la LAV Madrid-Sevilla hasta Pantoja y enlazar después con la línea convencional para continuar hacia Extremadura.

| / El Periódico Extremadura

Transportes defiende esta solución como una vía intermedia para no supeditar toda la mejora del servicio ferroviario extremeño a la resolución del paso definitivo por Toledo, uno de los puntos más complejos del corredor Madrid-Extremadura. El ministerio ya avanzó la pasada semana que el objetivo es reducir antes los tiempos de viaje mientras se tramitan los estudios pendientes del trazado final.

El ramal no sustituye al proyecto definitivo de alta velocidad, pero sí permite desbloquear una parte del calendario y mantener viva la previsión de avanzar hacia la conexión Madrid-Lisboa, comprometida por el Gobierno y la Unión Europea con un horizonte de unas cinco horas de viaje en 2030 y una conexión plenamente terminada, en torno a las tres horas, antes de que concluya 2034.

Dos alternativas y una opción preferente

El estudio informativo incluye dos alternativas de trazado, ambas diseñadas para doble vía electrificada, ancho estándar, tráfico exclusivo de viajeros y velocidad apta para 350 kilómetros por hora. El documento incorpora además los ramales necesarios para enlazar con la LAV Madrid-Sevilla en el extremo este.

En el lado oeste, antes de conectar con la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara, será necesario instalar un cambiador de ancho. También se prevé la construcción de un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET), una infraestructura destinada a aumentar la capacidad operativa de la línea.

Tras el análisis multicriterio realizado por Transportes, la alternativa considerada más adecuada es la alternativa 1, situada más al norte frente a la segunda opción planteada.

Evaluación ambiental ordinaria

La actuación queda sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, por lo que necesitará la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico antes de su aprobación definitiva.

La tramitación se produce después de que las alegaciones al trazado de la alta velocidad por Toledo obligaran a replantear parte del proyecto. En la aprobación provisional de diciembre de 2024, Transportes propuso la denominada alternativa Toledo Central para el tramo I, pero el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha plantearon nuevas soluciones que el ministerio considera una modificación sustancial de lo ya sometido a información pública.

Por ese motivo, Transportes ha confirmado que contratará en las próximas semanas un nuevo estudio informativo para analizar esas alternativas. Ese documento deberá tramitar también su correspondiente evaluación ambiental y abordará un ámbito especialmente complejo desde el punto de vista técnico, patrimonial, hidrológico y ambiental.

Reacciones en Extremadura

El anuncio del ramal provisional ya fue recibido la pasada semana como un avance relevante en Extremadura. La Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura lo calificó como una "excelente noticia" y defendió que la conexión transitoria de Bargas supone un paso efectivo después de años de anuncios y retrasos. El colectivo subrayó además que esta decisión permite mantener el horizonte de 2030 y evita el riesgo de perder fondos europeos vinculados al proyecto.

La publicación del anuncio en el BOE convierte ahora aquella previsión en un trámite formal. La clave estará en el resultado de la información pública, en la evolución de la evaluación ambiental y en la capacidad del ministerio para compatibilizar esta solución provisional con el desarrollo del trazado definitivo de una infraestructura que Extremadura lleva décadas reclamando como estratégica.