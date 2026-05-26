La Unión llevará ante la Asamblea la protesta por las ayudas a cereceros y afectados por las borrascas en Extremadura

La Unión ha convocado una concentración de protesta el próximo 4 de junio ante la Asamblea de Extremadura, en Mérida, para reclamar ayudas directas a los cereceros afectados por las lluvias persistentes en la provincia de Cáceres y a los agricultores y ganaderos que han quedado fuera de las compensaciones estatales por los daños de las borrascas. La movilización se celebrará en la plaza de San Juan de Dios, entre las 11.00 y las 15.00 horas, con el objetivo de pedir a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que rectifique y apruebe un decreto ley específico para estos sectores.

Reunión con la Consejería de Agricultura

La organización agraria ha explicado que el pasado 21 de mayo trasladó al consejero de Agricultura, durante una reunión con las organizaciones profesionales agrarias más representativas de Extremadura, las medidas que considera más urgentes para atender a los productores afectados. Según La Unión, en ese encuentro se planteó la necesidad de actuar tanto en el sector de la cereza de la provincia de Cáceres como en el caso de los damnificados por las borrascas que no han sido incluidos en las ayudas aprobadas por el Ministerio de Agricultura.

En relación con los cereceros, La Unión sostiene que la Consejería informó de que se están realizando valoraciones de daños, aunque, según la organización, esas estimaciones “en ningún caso” se acercan a los 15 millones de kilos dañados que ellos han comunicado. La organización agraria afirma que la Junta esperará a que finalice la campaña para valorar si el sector ha tenido pérdidas o beneficios, y advierte de que ese criterio puede dejar sin apoyo a explotaciones con daños superiores al 30% de su producción.

La Unión reclama aplicar el criterio de daños superiores al 30%

Desde La Unión recuerdan que la normativa comunitaria y los precedentes recientes de ayudas en Extremadura contemplan compensaciones cuando los daños superan el 30% de la producción. La organización cita como referencia el último decreto ley de ayudas tanto a los cereceros como a los ganaderos de ovino afectados por la lengua azul, y defiende que ese mismo criterio debe aplicarse ahora a los productores perjudicados por las lluvias persistentes.

El segundo motivo de la protesta está relacionado con los agricultores y ganaderos damnificados por las borrascas que han quedado excluidos de las ayudas del Ministerio de Agricultura. La Unión asegura que estaba a la espera de que el Gobierno de España autorizara a la Junta de Extremadura a utilizar parte del remanente de 2025, cifrado en 419,16 millones de euros, para atender también a estos profesionales del campo.

Críticas al destino del remanente

La organización agraria denuncia que, una vez autorizado el uso de ese remanente, el Ejecutivo regional estaría planteándose destinarlo exclusivamente a ayudas para organismos públicos, sin incluir a agricultores ni ganaderos. A juicio de La Unión, esta decisión supondría dejar nuevamente fuera a explotaciones agrarias que han sufrido daños por las borrascas y que no han recibido compensación por parte del Ministerio.

Por todo ello, La Unión ha comunicado a la Delegación del Gobierno en Extremadura la celebración de la concentración del 4 de junio ante la Asamblea regional. La organización considera que las decisiones adoptadas hasta ahora van “en contra de los intereses de agricultores y ganaderos” de Extremadura y exige a la Junta que apruebe un decreto ley con ayudas para los cereceros y para los damnificados por las borrascas.