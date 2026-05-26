Vox respeta la reunión entre Guardiola y Cotrina: "Somos un único gobierno, pero partidos diferentes"

El eco de la reunión entre María Guardiola y Álvaro Sánchez Cotrina ha llegado también a la Asamblea de Extremadura. Los grupos parlamentarios han valorado el encuentro en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, con lecturas distintas sobre su alcance político y con Vox, socio de gobierno del PP, asegurando que no cuestiona la cita. Su portavoz, Inés Checa, ha defendido que los populares pueden mantener las reuniones que consideren oportunas porque, aunque ambas formaciones articulan "un único gobierno", siguen siendo "partidos diferentes".

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, en rueda de prensa / VOX

"Guardiola y el PP evidentemente tendrán las reuniones que consideren oportunas, porque aunque somos un único gobierno somos partidos diferentes", ha declarado Checa a preguntas de los medios. La representante de Vox ha insistido en que María Guardiola forma parte del PP y que su formación es Vox, pese a compartir Ejecutivo autonómico. "Un único gobierno con el único fin de luchar por Extremadura, pero obviamente dos partidos distintos y cada uno hará acorde a lo que considere oportuno en cada momento", ha añadido.

"Oposición destructiva"

Desde el PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha confiado en que la llegada de Álvaro Sánchez Cotrina al frente del PSOE extremeño sirva para abandonar "de una vez por todas y de verdad" lo que ha descrito como una etapa de "oposición destructiva, ataque personal y polarización" en la región.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, en declaraciones a los medios en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, a 22 de mayo de 2026. / PP DE EXTREMADURA

A su juicio, el PSOE debería practicar una oposición "responsable" y volver al "encuentro" y a la "propuesta" que, según ha señalado, ofrece la presidenta de la Junta. Para Sánchez Juliá, la reunión mantenida este martes en Mérida demuestra que Extremadura cuenta con una presidenta que apuesta por "tender puentes" en lugar de "construir muros", y por el diálogo frente a la confrontación.

Normalidad sin bajar los brazos

La portavoz socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha enmarcado el encuentro en la "normalidad democrática". Ha recordado que Cotrina es secretario general del PSOE de Extremadura y presidente del grupo parlamentario, y ha defendido que acudir a la plaza del Rastro como principal partido de la oposición forma parte de esa normalidad institucional.

"Hoy muchos socialistas se sienten contentos y representados", ha señalado Gil Rosiña, que ha expresado además su deseo de que Extremadura sea "una isla" frente al "ruido insoportable" en el que, según ha dicho, se está convirtiendo la política nacional.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña. / PSOE

En todo caso, la portavoz socialista ha advertido de que el encuentro con Guardiola, aunque se haya producido con "talante y respeto institucional", no significa que el PSOE vaya a "bajar los brazos". Gil Rosiña ha asegurado que su grupo seguirá siendo exigente con un Gobierno que "no está dando respuesta" a muchos de los problemas de los extremeños.

Cortesía parlamentaria

Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel ha situado la cita entre Guardiola y Cotrina en el terreno de la "cortesía parlamentaria", aunque ha criticado la forma en la que, a su juicio, se ha producido. La portavoz ha considerado "muy triste" que el nuevo líder socialista haya tenido que "mendigarle" una reunión a la presidenta de la Junta.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, atiende a los medios de comunicación en el exterior de la Asamblea. / EUROPA PRESS

De Miguel ha sostenido que la iniciativa debería haber partido de Guardiola, a la que ha reprochado no entender la cortesía parlamentaria ni actuar como una dirigente "dialogante" y dispuesta al consenso. Además, ha rechazado que la reunión pueda interpretarse como un acercamiento del bipartidismo.

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La portavoz de Unidas ha augurado que, en la negociación de los presupuestos regionales de 2026, el PP atenderá únicamente las demandas de Vox y no las del resto de la oposición. Según ha señalado, el Ejecutivo de Guardiola "sólo va a atender las demandas de Vox" en unas cuentas que volverán a medir el peso de su socio parlamentario en la legislatura.