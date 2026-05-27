La nueva rebaja del IRPF en Extremadura tendrá un impacto de 8 millones y se aplicará sin límite de renta

Los presupuestos autonómicos de 2026 incluirán una nueva rebaja de 0,25 puntos en los dos primeros tramos autonómicos del IRPF, con un impacto estimado de más de ocho millones de euros y alcance para todos los contribuyentes. El primer tramo autonómico pasará a situarse en el 7,75% y el segundo en el 9,75%, cifras que mantendrán a Extremadura "en los tramos más bajos de todo el país". "Seguiremos haciendo justicia tributaria", ha destacado la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura para desgranar la hoja de ruta de su departamento en esta legislatura.

La nueva rebaja del IRPF se incluye en los presupuestos de 2026, que se registrarán en la Cámara esta semana con el objetivo de que estén aprobados en julio, antes de que finalice el actual periodo de sesiones. Los PGEx de 2026, como ya avanzó la presidenta de la Junta, María Guardiola, estarán dotados con más de 8.800 millones de euros, de los que 500 millones se destinarán a "mejorar" la sanidad y 170 millones a educación. "Superaremos esa cifra récord que presentamos en el presupuesto anterior y garantizaremos los servicios públicos en Extremadura", ha remarcado Manzano.

Nuevas rebajas tributarias

La consejera ha incidido en que esta legislatura se seguirá avanzando en la política de rebajas tributarias impulsada por el Ejecutivo de Guardiola desde la pasada legislatura y reforzada ahora en el pacto de gobierno con Vox, con el objetivo de acabar con el "infierno fiscal" del PSOE. Como una de las principales novedades fiscales, las cuentas de 2026 incluirán esa rebaja de 0,25 puntos en los dos primeros tramos autonómicos del IRPF, que llegará a todos los contribuyentes porque se aplicará sin límite de renta.

En esta ocasión, según ha defendido Manzano, la reducción en los dos primeros tramos no se compensará con subidas en el resto de la tarifa, por lo que todos los contribuyentes se beneficiarán de la rebaja en la parte de su renta que tribute por esos primeros escalones. La explicación está en el propio funcionamiento del IRPF, que es un impuesto progresivo: cada ciudadano no paga un único porcentaje por toda su renta, sino que sus ingresos se dividen por tramos y van tributando según los distintos niveles.

Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Sin límite de renta

A diferencia de la última rebaja del IRPF aprobada en 2023, el Ejecutivo no prevé ahora corregir el impacto de la medida en los tramos superiores. Entonces, la Junta rebajó los dos primeros escalones autonómicos del IRPF, pero elevó ligeramente los tres siguientes, hasta los 60.000 euros de base liquidable, para limitar el efecto de la bajada en las rentas más altas. A partir de ese umbral, los tipos se mantuvieron sin cambios, de modo que el ahorro para las bases superiores quedó prácticamente acotado.

La diferencia ahora es que los más de ocho millones de euros de impacto no se concentrarán únicamente en los contribuyentes con menor renta, sino que se repartirán entre todos los declarantes que tributen por esos primeros escalones.

Manzano ha recordado que con las bajadas fiscales aplicadas hasta ahora, la Junta ha devuelto 120 millones de euros a los ciudadanos extremeños. De esa cantidad, algo más de 100 millones han beneficiado a contribuyentes con rentas inferiores a 28.000 euros, es decir, personas que ganan "en torno a 2.000 euros o menos al mes". La titular de Hacienda ha defendido además que la política fiscal del Ejecutivo "funciona" y ha vinculado esas rebajas con un aumento de la recaudación. "Tenemos una recaudación que desde el año 2023 supera los 366 millones de euros", ha resaltado.

Críticas del PSOE

Desde el PSOE, la portavoz en la Comisión de Hacienda y Administración Pública, Isabel Gil Rosiña, ha cuestionado que la nueva rebaja fiscal se aplique sin límite de renta y ha acusado a Manzano de desarrollar una política tributaria "al servicio de los privilegiados".

Diputados socialistas en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

La diputada socialista ha sostenido que las medidas anunciadas por el Ejecutivo autonómico apenas tendrán impacto en la economía real de las familias extremeñas y ha advertido de que una reducción de ingresos puede acabar afectando a la financiación de los servicios públicos.

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Gil Rosiña ha enmarcado esta crítica en el conjunto de la política fiscal del Gobierno de María Guardiola, al que ha reprochado la eliminación del impuesto de patrimonio y la intención de suprimir el impuesto a las grandes eléctricas. "Su especialidad es quitar impuestos a los privilegiados de esta región", ha señalado la portavoz socialista, que también ha calificado las rebajas fiscales de "propaganda". "Menos ingresos públicos significan menos capacidad para sostener hospitales, centros educativos y políticas de dependencia", ha añadido.