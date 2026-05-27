Los presupuestos de Extremadura para 2026 activan la deducción de 100 euros por el gasto veterinario de las mascotas

Los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026 incorporarán una nueva deducción autonómica en el IRPF para compensar los gastos veterinarios de las mascotas, inlcuidas vacunas. La medida permitirá desgravar el 30% de las cantidades abonadas por este concepto, con un límite máximo de 100 euros anuales. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, el impacto presupuestario alcanzará los seis millones de euros, ya que se estima que en la región hay actualmente unas 100.000 personas con mascotas registradas.

Podrán aplicar esta deducción "todos aquellos que se quieran deducir los gastos veterinarios", aunque con el nuevo límite de ingresos que también se fijará en las cuentas de 2026 para acceder a las deducciones autonómicas del IRPF: 30.000 euros de base imponible en tributación individual y 45.000 euros en declaración conjunta.

Presupuestos en julio

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha avanzado la medida este miércoles en la Asamblea, antes de su comparecencia para explicar la hoja de ruta de su departamento en esta legislatura. Según ha detallado, el objetivo de la Junta es que las cuentas de 2026 estén aprobadas en julio, antes de que finalice el periodo de sesiones.

Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Los PGEx de 2026, como ya avanzó la presidenta de la Junta, María Guardiola, estarán dotados con más de 8.800 millones de euros, de los que 500 millones se destinarán a "mejorar" la sanidad y 170 millones a educación. "Superaremos esa cifra récord que presentamos en el presupuesto anterior y garantizaremos los servicios públicos en Extremadura", ha remarcado Manzano.

La consejera ha incidido en que esta legislatura se seguirá avanzando en la política de rebajas fiscales impulsada por el Ejecutivo de Guardiola desde la pasada legislatura y reforzada ahora en el pacto de gobierno con Vox, con el objetivo de acabar con el "infierno fiscal" del PSOE. "Seguiremos haciendo justicia tributaria", ha subrayado.

Manzano ha recordado que, con las bajadas fiscales aplicadas hasta ahora, el Gobierno regional ha devuelto 120 millones de euros a los ciudadanos extremeños. De esa cantidad, "100 millones aproximadamente" han beneficiado a contribuyentes con rentas inferiores a 28.000 euros, es decir, personas que ganan "en torno a 2.000 euros o menos al mes".

La titular de Hacienda ha defendido además que la política fiscal del Ejecutivo "funciona" y ha vinculado esas rebajas con un aumento de la recaudación. "Tenemos una recaudación que desde el año 2023 supera los 366 millones de euros", ha resaltado.

Nueva rebaja del IRPF

Como una de las principales novedades fiscales, las cuentas de 2026 incluirán también una rebaja del 0,25% en los dos primeros tramos autonómicos del IRPF, con un impacto estimado de más de ocho millones de euros. De este modo, el primer tramo autonómico pasará a situarse en el 7,75% y el segundo, en el 9,75%, cifras que, según la consejera, mantendrán a Extremadura "en los tramos más bajos de todo el país".

Esta rebaja no se corregirá con subidas en los tipos más altos, de forma que podrá beneficiar al conjunto de los contribuyentes, también a las rentas más elevadas. Para limitar el impacto de las rebajas fiscales en las rentas altas, las reducciones en los tramos bajos del IRPF suelen compensarse con incrementos en los escalones superiores o con límites específicos, una opción que el Gobierno regional ha descartado.

A diferencia de la última rebaja fiscal aprobada en 2023, el Ejecutivo no prevé ahora corregir el impacto de la medida en los tramos superiores. Entonces, la Junta rebajó los dos primeros escalones autonómicos del IRPF, pero elevó ligeramente los tres siguientes, hasta los 60.000 euros de base liquidable, para limitar el efecto de la bajada en las rentas más altas. A partir de ese umbral, los tipos se mantuvieron sin cambios, de modo que el ahorro para las bases superiores quedó prácticamente acotado.

En esta ocasión, según ha defendido Manzano, la reducción del 0,25% en los dos primeros tramos no se compensará con subidas en el resto de la tarifa, por lo que todos los contribuyentes se beneficiarán de la rebaja en la parte de su renta que tribute por esos primeros escalones. La explicación está en el propio funcionamiento del IRPF, que es un impuesto progresivo: cada ciudadano no paga un único porcentaje por toda su renta, sino que sus ingresos se dividen por tramos y van tributando según los distintos escalones.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano. / ASAMBLEAEX.ES

Las cuentas de 2027

Junto a los presupuestos de 2026, que se registrarán esta semana, el Gobierno regional trabaja ya en la elaboración de las cuentas para 2027, bajo el planteamiento de que los presupuestos permiten "seguir impulsando Extremadura" y constituyen "el único instrumento que permite acometer las políticas públicas que necesitan los ciudadanos de la región".

Sobre la vigencia del nuevo presupuesto, y frente a las críticas de la oposición, Manzano ha defendido que las cuentas "se van a ejecutar". La consejera ha asegurado que la orden de cierre del ejercicio contable "se va a dilatar lo máximo posible" para "ejecutar y pagar hasta el final".

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"Me sorprende que después de tantos años de gobierno socialista que ha lastrado el crecimiento económico de nuestra región, no sepan cómo funcionan los ciclos presupuestarios. Yo entiendo que ellos (el PSOE) tengan dudas en cuanto a la ejecución por los servicios y por los equipos que ellos mismos han conformado, pero yo no tengo ninguna duda de que este presupuesto se va a ejecutar, de que la orden de cierre se va a dilatar lo máximo posible y que vamos a poder seguir ejecutándolo y pagándolo hasta el final", ha afirmado.