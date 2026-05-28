Los presupuestos de Extremadura para 2026 crecen hasta los 8.854 millones: estas son sus principales medidas

Los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 ya tienen cifra definitiva. El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves las nuevas cuentas autonómicas, que ascienden a 8.854 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 755,6 millones con respecto a las prorrogadas de 2025, alrededor de un 9,3% más. Superan en casi 200 millones las que el Ejecutivo de María Guardiola presentó el pasado octubre y que acabó retirando al no reunir los apoyos necesarios.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha informado de que mañana registrará el proyecto de ley en la Asamblea de Extremadura para iniciar así su tramitación parlamentaria. En rueda de prensa, ha definido el presupuesto como "el más alto y el más social de la historia" de la región, al tiempo que confía en que pueda estar aprobado a finales de julio.

"Extremadura no puede ni va a esperar", ha manifestado la titular de Hacienda, quien ha subrayado que estas cuentas representan la voluntad de la Junta para "afianzar el proyecto de transformación y cambio" iniciado por la líder del PP extremeño. "Hay más políticas de crecimiento, de refuerzo de los servicios, de defensa del campo, de impulso a la industria, y mucho más apoyo a las familias", ha subrayado.

Estos son los primeros presupuestos del nuevo Ejecutivo de coalición entre PP y Vox y forman parte del acuerdo de gobernabilidad alcanzado para la legislatura. Estos traducen en cifras buena parte del pacto fiscal y programático firmado por ambos partidos tras el adelanto electoral, aunque algunas rebajas, como la reducción de la ecotasa energética, quedan previsiblemente para ejercicios posteriores.

En concreto, el proyecto se ha elaborado con una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,9%, avalada por la AIReF, y un objetivo de déficit del 0,1%. La consejera también ha destacado que Extremadura ha reducido su deuda pública en 345 millones de euros en 2025 respecto al ejercicio anterior y que la carga financiera se ha rebajado un 34%, con un ahorro estimado de 252 millones.

Sanidad y dependencia

Cabe destacar que el mayor incremento se concentra en la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, que contará con 3.339 millones de euros, 500 millones más que en el ejercicio anterior, con una subida del 17,6%. Dentro de este bloque, Atención Primaria dispondrá de 904,16 millones, 71,3 millones más.

Además, el presupuesto reserva 143,5 millones para mejorar infraestructuras sanitarias. Entre los proyectos ya avanzados por la Junta figuran la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, el Hospital Don Benito-Villanueva y el paritorio del Materno Infantil de Badajoz. La atención a la dependencia también aumenta un 25,5% hasta superar los 616,5 millones de euros.

Educación

Educación será otro de los grandes pilares del presupuesto. La consejería contará con 1.620,7 millones de euros, con un aumento del 11,8%. Las cuentas incluyen la subida salarial de 80 euros mensuales para los docentes extremeños, que ya están cobrando desde enero, con una inversión de 24,6 millones de euros. También se ampliará al 100% la jornada laboral de los Auxiliares Técnicos Educativos y de los Intérpretes de Lengua de Signos para el curso 2026-2027, con un impacto de 9,8 millones.

En infraestructuras educativas, la inversión será de 89,5 millones, 25,3 millones más que en 2025. La Junta también reserva 43,2 millones para Formación Profesional, con el objetivo de reforzar una FP más práctica, orientada a la inserción laboral y adaptada a las necesidades del mercado. Además, se culmina la gratuidad de la etapa de Educación Infantil de 0 a 3 años. De esta forma, Manzano ha detallado que para el tramo de 0 a 1 años se destinan 23,7 millones de euros.

Por su parte, las ayudas a la natalidad aumentan de 1 millón a 2,1 millones de euros. Las cuentas también incluyen una convocatoria de ayudas para fomentar la participación juvenil, dotada con 520.000 euros. En materia de conciliación, además de la gratuidad de 0 a 3 años, la Junta duplicará el presupuesto de las ayudas destinadas a autónomos y pymes para fomentar el teletrabajo y la flexibilidad horaria, con más de 2 millones de euros.

Vivienda

La vivienda vuelve a aparecer como una de las prioridades del Ejecutivo autonómico, especialmente para jóvenes y familias. El presupuesto mantiene la apuesta por el aval joven, que sube hasta los 6 millones de euros. Como novedad, la consejera ha destacado que esta herramienta se extenderá a las familias numerosas, por lo que también podrán acceder a hipotecas al 95% del precio del inmueble.

Además, se incorporará una nueva línea para cubrir el coste de financiar el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, incluidos intereses y comisiones, de manera que pueda diferirse durante 10 años. A este bloque se suma la reducción del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la compra de vivienda habitual. El tipo bajará al 0,5% en las escrituras públicas de adquisición de vivienda, siempre que el inmueble no supere los 200.000 euros y los contribuyentes no rebasen determinados límites de renta: 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en conjunta.

Rebajas fiscales

El proyecto presupuestario incorpora un nuevo paquete fiscal con el que la Junta calcula que devolverá 43,1 millones de euros a los extremeños. Manzano ha defendido que la política de bajada de impuestos "funciona" y ha señalado que desde 2023 el Ejecutivo ha devuelto 120 millones a los contribuyentes, al tiempo que la recaudación ha aumentado en más de 366 millones.

Una de las principales medidas será la rebaja de 0,25 puntos en los dos primeros tramos autonómicos del IRPF. El primer tramo quedará en el 7,75% y el segundo en el 9,75%. La medida tendrá un impacto estimado de más de ocho millones de euros y forma parte del compromiso de PP y Vox de reducir esos dos primeros tramos de forma progresiva durante la legislatura, con una bajada de 0,25 puntos cada año hasta alcanzar un punto en 2029.

A diferencia de la rebaja aprobada en 2023, la reducción de 2026 no se compensará con subidas en los tramos siguientes, por lo que beneficiará a todos los contribuyentes en la parte de su renta que tribute por esos primeros escalones. También se elevan los límites de renta para aplicar deducciones autonómicas, hasta los 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en conjuTambién se elevan los límites de renta hasta los 30.000 euros en tributación individual y 55.000 euros en conjunta.

Entre las nuevas deducciones figura la de gastos veterinarios de mascotas, que permitirá desgravar el 30% de las cantidades abonadas, con un límite general de 100 euros al año. Ese límite podrá alcanzar los 200 euros en el caso de perros de asistencia para personas con discapacidad y de protección para mujeres víctimas de violencia machista.

El presupuesto eleva, además, hasta los 4.000 euros la deducción por gastos para pacientes diagnosticados de ELA y mantiene la deducción en el IRPF cuando se haya recibido ayuda autonómica por este concepto. En Sucesiones y Donaciones, la Junta avanzará en la rebaja fiscal para que los sobrinos no tributen por lo que reciban de sus tíos cuando estos no tengan descendientes directos. También se incluyen medidas para facilitar la transmisión de solares destinados a construir una vivienda habitual.

Economía, industria y autónomos

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital crecerá en 113,5 millones de euros. El objetivo, según la responsable de Hacienda, es reforzar la competitividad de la economía extremeña, promover la internacionalización de las empresas, modernizar el tejido productivo y atraer nuevas inversiones.

El presupuesto recoge la Estrategia de Industrialización 5.0 de Extremadura 2027-2030, centrada en la transformación digital, la sostenibilidad, la innovación y el talento. A su vez mantiene el impulso al Plan Regional de Impulso al Sector Empresarial de la Defensa, Baluartia, con más de un millón de euros.

En empleo y autónomos, se mantienen programas como el de nómadas digitales, dotado con 2,5 millones de euros. La Tarifa 0 incorpora como novedad la Tarifa 0 para Familiar Colaborador, con 800.000 euros. Además, la Junta cubrirá las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos que estén de baja por incapacidad temporal.

El presupuesto reserva 10,8 millones de euros para seguros agrarios, con el objetivo de proteger las explotaciones frente a adversidades climáticas. También se destinan 30 millones al fortalecimiento de la empresa agroalimentaria. Otra de las medidas anunciadas es una partida de 7 millones de euros para favorecer el relevo generacional en el campo, mediante acuerdos de colaboración con titulares de explotaciones que se van a jubilar.

Municipios y emergencias

Las cuentas incluyen dos nuevos Programas de Colaboración Económica Municipal, uno para fomentar el empleo para la práctica profesional y otro para atención a las familias. Con ellos, la Junta contará con 14 programas de este tipo, dotados con 146 millones de euros.

En emergencias, se refuerza el INFOEX con nuevas unidades terrestres por más de un millón de euros. También se abonará el nuevo complemento de disponibilidad y un complemento de retén, con una inversión de 1,74 millones. Por último, indicar que el presupuesto recoge además un incremento de la plantilla del 112 y de Protección Civil, con una dotación de 400.000 euros