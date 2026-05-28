Las clases de lengua y cultura árabe en Talayuela seguirán pero "fuera de las aulas"

Las clases de Lengua Árabe y Cultura Marroquí no desaparecerán en Extremadura, pero dejarán de impartirse dentro de los colegios en los que hasta ahora se desarrollaba el programa. Esa es la posición que ha fijado el PP en la Asamblea de Extremadura, donde la mayoría formada por populares y Vox ha rechazado una propuesta del PSOE para mantener esta actividad en la oferta educativa de la Junta, tanto el próximo curso como en los siguientes.

La decisión afecta especialmente a Talayuela, el municipio cacereño donde se concentra la principal comunidad de origen marroquí de la región y donde el programa se venía impartiendo en dos centros educativos. El portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que la actividad seguirá impartiéndose, pero "fuera de las aulas" porque el Gobierno regional debe cumplir su programa, el acuerdo con Vox y su compromiso con la sociedad.

Qué es el programa

El programa no es una asignatura obligatoria ni forma parte del currículo oficial. Se imparte en horario no lectivo y está vinculado a un convenio entre España y Marruecos vigente desde los años 80. Según ha defendido el PSOE, el profesorado está financiado íntegramente por el Gobierno marroquí, por lo que no supone coste para las arcas públicas extremeñas.

La diputada socialista Lara Garlito ha explicado que en Talayuela esta actividad ha funcionado durante años como algo más que unas clases de idioma: permite a los menores mantener el vínculo con sus raíces, hablar con sus familias en verano y reforzar una identidad cultural que forma parte de la realidad del municipio. Pero también ha subrayado otra función menos visible: durante el resto de su jornada, esos docentes colaboran con los centros, con orientación, con el profesorado y con las familias, especialmente cuando hay dificultades de comunicación.

La diputada del PSOE Lara Garlito, en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Garlito ha defendido que el programa ha sido una herramienta de convivencia en una localidad donde alrededor del 40% de la población es de origen magrebí. "No le cuesta un euro a Extremadura", ha insistido, antes de advertir de que sacar esta actividad de los colegios puede tener consecuencias en la vida diaria de los centros y de las familias. Para Garlito, "se ha buscado lío" donde no existía ningún problema, porque los consejos escolares de los centros afectados, con el ayuntamiento incluido, han pedido la continuidad del programa.

Por qué saldrá de los colegios

El PP ha situado su argumento en el plano administrativo y político. Según Sánchez Juliá, al no ser una materia obligatoria ni curricular, el programa no puede mantenerse como parte de la oferta educativa en los términos que reclamaba el PSOE. Los populares han defendido que sacarlo de las aulas no afecta a la escolarización del alumnado ni a sus derechos educativos, y han pedido "calma social" ante una polémica que, a su juicio, la oposición ha utilizado para atacar al Ejecutivo de María Guardiola.

Sánchez Juliá ha acusado al PSOE de hacer una política "destructiva" y ha recordado que el pacto de gobierno con Vox ha sido "avalado" por el 60%, momento en el que ha pedido "normalidad democrática y respeto". "El programa seguirá impartiéndose fuera de las aulas, porque cumplimos nuestro programa, cumplimos nuestro acuerdo con nuestros socios de gobierno y cumplimos con la sociedad", ha resaltado.

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá. / ASAMBLEAEX.ES

Vox, el más votado en Talayuela

Vox, por su parte, ha defendido el cumplimiento del acuerdo de gobierno con el PP. La diputada Beatriz Rodríguez, natural de Talayuela, ha recordado que su formación fue la más votada en el municipio en las pasadas elecciones autonómicas y ha insistido en que el pacto "se va a cumplir".

Rodríguez ha negado que el actual Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí lleve más de treinta años implantado en Talayuela en los términos expuestos por el PSOE. Según ha sostenido, lo que existían eran acciones elaboradas y supervisadas por el Estado español, centradas en clases de apoyo para el aprendizaje de la lengua española de los menores que llegaban al municipio sin conocer el idioma.

La diputada de Vox ha elevado el tono político al vincular la continuidad del programa con una estrategia del Gobierno marroquí. Ha afirmado que esas iniciativas fueron desapareciendo porque Marruecos estaba comprobando que "jóvenes de segunda y tercera generación quieren vivir en democracia y en libertad", y ha denunciado la existencia de una voluntad de "adoctrinamiento" con la ayuda, ha dicho, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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La diputada de Vox Beatriz Rodríguez, en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Unidas apoya al PSOE

Unidas por Extremadura ha respaldado la iniciativa socialista. Su diputado David Araújo Gómez ha señalado que su grupo votaba a favor "con total convicción", al considerar que la continuidad del programa en los centros supone defender "la convivencia, la inclusión y la dignidad democrática" de la escuela pública.