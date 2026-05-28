La Junta de Extremadura avalará la hipoteca a las familias numerosas para facilitar el acceso a la vivienda

La Junta de Extremadura extenderá el aval joven para la compra de vivienda a las familias numerosas, que con esta medida también podrán acceder a hipotecas al 95% del precio del inmueble. La presidenta del Ejecutivo, María Guardiola, ha avanzado la medida en la sesión de control del pleno de la Asamblea, la primera de esta legislatura.

"Construir más vivienda, movilizar suelo, dar oportunidades a los jóvenes, bajar impuestos, simplificar trámites y dar seguridad jurídica es lo que vamos a hacer", ha señalado Guardiola en respuesta a una pregunta de la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

Pacto de gobierno

La ampliación del aval joven ya se incluía en el pacto de gobierno firmado con Vox junto a un nuevo paquete de medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda. Hay que recordar que el aval joven fue impulsado por el último Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, aunque no se activó hasta la pasada legislatura, ya bajo el gobierno de Guardiola tras la firma de un convenio con las entidades financieras.

Fotogalería | Imágenes de la sesión del Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves, 28 de mayo / Javier Cintas

La apertura a las familias numerosas introduce una nueva derivada en el programa. Hasta ahora, el aval estaba enfocado a los extremeños menores de 36 años que tienen recursos suficientes para hacer frente a una hipoteca por compra de vivienda, pero carecen de ahorros para hacer frente a la entrada y la formalización del préstamo.

Tras la modificación de las leyes hipotecarias en 2019, como norma general los bancos no conceden hipotecas superiores al 80% del valor de tasación del inmueble, lo que obliga al comprador a disponer de los ahorros necesarios para abonar ese 20% restante y hacer frente a otros gastos como los de notaría e impuestos.

Hipotecas al 95%

Con el aval joven, el Ejecutivo autonómico, a través de la empresa pública Extremadura Avante, suma hasta un 15% adicional para que el banco aumente su aportación, con lo que solo habría que disponer de un 5% del total más los gastos añadidos.

Para beneficiarse basta con que los solicitantes tengan menos de 36 años, que sea su primera casa en propiedad y que se destine a domicilio habitual como mínimo durante cinco años después de la fecha de compra. No hay límite de ingresos, pero sí se ha establecido un tope en el precio de mercado de la vivienda: 210.000 euros, más un 20% adicional si el inmueble es de alta calificación energética.

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Con la ampliación, la Junta pretende incorporar también a hogares con más cargas familiares, que pueden encontrar mayores dificultades para reunir el ahorro inicial aunque dispongan de ingresos estables.

El programa nació con una dotación inicial de 3 millones de euros, se amplió después hasta los 8 millones y debido a su éxito, el Ejecutivo regional ha trabajado en una nueva ampliación de 2,5 millones, hasta situar la bolsa total en 10,5 millones de euros. Con ese volumen, la previsión es llegar a unos 900 beneficiarios y movilizar operaciones hipotecarias por valor de 75,5 millones de euros.

La batalla política

Guardiola ha defendido que para su ejecutivo la vivienda es una "absoluta prioridad" porque "sin vivienda no hay emancipación, arraigo ni futuro para los municipios". Así, además de la ampliación del aval joven, se ha referido al Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo 2026-2030, la construcción de vivienda pública (con más de 50 municipios adheridos ya al Plan Habita Extremadura), las nuevas deducciones en el IRPF, la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y su pago fraccionado en 10 años sin intereses, o la rebaja al 0,5% el tipo de Actos Jurídicos Documentados.

Irene de Miguel, sin embargo, ha llevado el debate a un terreno más amplio y ha cuestionado que este tipo de medidas basten para resolver el problema de acceso a la vivienda. "Yo triunfalista no sería porque han tenido tres años para desarrollar sus políticas de vivienda y ha crecido un 20% (el precio de) la vivienda mientras los salarios no lo han hecho en la misma proporción", ha advertido.

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La líder de Unidas han insistido en la necesidad de articular medidas como la intervención del precio, la creación de una bolsa de alquiler asequible y una política fiscal que en lugar de "echar gasolina a la especulación", la expulse del mercado inmobiliario.