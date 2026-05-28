Primer cara a cara entre Cotrina y Guardiola: el "señor Sánchez" y los días raros del PSOE

Como dice la canción de Vetusta Morla, hay días raros. Álvaro Sánchez Cotrina dice que de ellos también se sale. Y este jueves ha sido uno de esos días raros en la Asamblea de Extremadura. Aunque, en realidad, últimamente casi todos lo son.

El nuevo líder del PSOE se ha estrenado como presidente del Grupo Socialista y ha afrontado su primer cara a cara con María Guardiola. Era también la primera sesión de control de la legislatura, librada mientras en Badajoz arrancaba el juicio a David Sánchez y Madrid se despertaba con la resaca política por la entrada de la UCO en Ferraz.

Álvaro Sánchez Cotrina (PSOE) interviene desde su escaño en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Todos los elementos estaban sobre la mesa para un primer duelo de alto voltaje. Pero el choque se ha quedado a medio gas. Cotrina, prudente, ha optado por consumir todo su tiempo en una única intervención: no ha reservado turno de réplica, una estrategia que, al igual que hiciera en su día Miguel Ángel Gallardo, le ha permitido desplegar un discurso cerrado y medido, sin margen para la improvisación parlamentaria y con una idea central: regionalizar el debate y hablar de "las cosas del comer" de Extremadura.

Diálogo "a derecha e izquierda"

El socialista ha levantado una intervención de amplio espectro para anclar su liderazgo a la agenda autonómica y alejarse de la tormenta nacional del PSOE: despoblación, envejecimiento, fuga juvenil, vivienda, salarios bajos, deterioro de la atención primaria, movilidad, industria, relevo generacional agrario o falta de retorno de las energías.

También ahí ha aparecido Vox. Cotrina ha sostenido que el pacto que ha permitido a Guardiola revalidar la presidencia de la Junta impone una prioridad nacional alejada de las preocupaciones de los extremeños. Frente a ese marco, ha pedido hablar de servicios públicos, de educación, de sanidad, de dependencia o de igualdad de oportunidades para construir un proyecto de región que el PSOE no ve en la hoja de ruta del actual Ejecutivo.

Antes, Cotrina ya había reclamado "capacidad de diálogo, disposición al mismo diálogo, escucha, debate, buena forma y talante de respeto" entre todas las formaciones políticas, "a derecha e izquierda".

María Guardiola charla con Óscar Fernández al inicio del pleno de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

La respuesta de Guardiola

"Yo comprendo, de verdad, que para usted tiene que ser complicado tener el carné de militante socialista en la cartera con la que está cayendo", le ha respondido la presidenta de la Junta. Si Cotrina había hablado de la prioridad nacional que impone Vox, Guardiola le ha recordado otra prioridad: Pedro Sánchez.

La presidenta ha pedido al nuevo líder socialista que aclare si va a defender a Extremadura en Moncloa o si va a "justificar y callar" ante los agravios a la región. Y ha rematado con una exigencia directa: que su primera prioridad, "por decencia", sea pedir la dimisión de Pedro Sánchez.

El señor Sánchez

"Mire, señor Sánchez, mi prioridad absoluta es Extremadura y que siga creciendo", ha respondido Guardiola. No le ha llamado Cotrina. Le ha llamado Sánchez. Y no ha sido una elección inocente. La frase ha condensado la estrategia de la presidenta: reconocer a Cotrina como nuevo interlocutor, sí, pero atarlo desde el primer día al apellido que más pesa hoy en su partido.

En el escaño estaba Álvaro Sánchez Cotrina, pero Guardiola ha hablado a "Sánchez" para arrastrarlo al marco nacional que él intentaba evitar. La presidenta le ha concedido que tiene una "grandísima oportunidad" para hacer "política útil y constructiva", pero le ha advertido de que para ello debe ser capaz de "sacudirse los vicios del sanchismo" y situar a Extremadura como prioridad. A partir de ahí, ha elevado el tono.

La UCO en Ferraz

Ha citado la entrada de la UCO en Ferraz, ha hablado de un "lenguaje propio de la mafia" y ha llevado el debate hasta José Luis Rodríguez Zapatero, que fue aval de Cotrina en su congreso. "Qué mal ojo tuvo usted eligiendo padrino", ha ironizado Guardiola.

El resultado ha sido un estreno calculado, pero incompleto. Cotrina ha querido abrir etapa con un discurso regional, prudente y sin segunda vuelta, pensado para hablar de Extremadura y esquivar la tormenta nacional. Guardiola ha aceptado durante unos minutos el terreno autonómico, pero ha acabado llevando el duelo a Ferraz, Moncloa, Zapatero y el apellido Sánchez.

Noticias relacionadas

Y ahí ha vuelto a resonar Vetusta Morla. Cotrina ha recomendado a Guardiola que, de vuelta a Cáceres, "ahora que es la feria", escuchara 'Los días raros'. Porque de los días raros "también se sale". Se sale, quizá, pero no sin atravesar antes todo el ruido.