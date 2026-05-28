El PSOE carga contra los presupuestos de Extremadura: "Tendrán dos o tres meses de vida"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha criticado este jueves el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 aprobado por el Consejo de Gobierno y ha advertido de que las cuentas tendrán una vida útil de apenas "dos o tres meses". El PSOE analizará el texto cuando sea registrado en la Cámara, pero la dirigente socialista ya ha avanzado que los detalles conocidos "no gustan" a su partido.

Gil Rosiña ha cuestionado el calendario elegido por la Junta para llevar las cuentas a la Asamblea en el mes de junio, con una tramitación parlamentaria por delante y agosto como mes inhábil. "¿Para cuántos meses estamos aprobando un presupuesto en el año 2026 en Extremadura?", se ha preguntado la portavoz socialista, que ha planteado que, incluso si el presupuesto estuviera listo el 1 de septiembre, apenas tendría recorrido efectivo.

La representante del PSOE ha restado importancia al argumento de la Junta de que se trata del presupuesto más alto de la historia de Extremadura, dotado con 8.854 millones de euros. "Da igual, ponga usted 18.000. Si no lo va a ejecutar porque es un presupuesto que va a tener una vida de apenas un trimestre presupuestario", ha señalado.

Presupuesto de PP y Vox

La portavoz socialista ha enmarcado las cuentas en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox y ha asegurado que ese pacto no responde al modelo de comunidad que defiende el PSOE. "Este presupuesto no nos gusta, como no nos han gustado los presupuestos anteriores del Partido Popular. Este nos gusta un poco menos porque no es solo el presupuesto del Partido Popular, es el presupuesto del Partido Popular y Vox", ha afirmado.

Gil Rosiña ha insistido en que el debate no es solo económico ni depende únicamente de la cifra global de 8.854 millones, sino que tiene que ver con el modelo de región y con las prioridades políticas que reflejan las cuentas. Por ello, ha señalado que el grupo socialista estudiará "cada detalle, cada número, cada coma del proyecto" cuando sea registrado este viernes en la Asamblea. A partir de ese análisis, el PSOE presentará enmiendas y propuestas alternativas.

Críticas a las prioridades

Entre sus críticas, Gil Rosiña ha acusado a la Junta de "quitar los impuestos a los ricos" mientras, a su juicio, mantiene cargas para las familias, como el pago del comedor escolar. En este sentido, ha reprochado que haya familias que paguen "900 euros de comedor escolar al año".

También se ha referido a la deducción por gastos veterinarios y ha contrapuesto esa medida con la situación de los servicios públicos. Según Gil Rosiña, no se puede hablar de prioridades serias cuando hay familias que tienen dificultades para acceder a servicios básicos, pagan "100 euros al mes por el comedor de sus hijos" o esperan años una intervención sanitaria.

Gil Rosiña también ha censurado las "formas" empleadas por el Ejecutivo para presentar las líneas generales del presupuesto tras su aprobación en un Consejo de Gobierno extraordinario. A su juicio, se ha producido una "anomalía" al avanzar detalles de las cuentas desde la sede del Ejecutivo regional y no desde la Asamblea, como se había hecho tradicionalmente en Extremadura.

Valoración de Unidas por Extremadura

Para la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, estamos ante un presupuesto "para fardar y para hacerse la foto pero no para mejorar la vida de los extremeños", que además "no crece lo que debería", que sería un 10%, un 5% por cada año de los dos que la región ha estado sin presupuesto.

En este sentido, ha indicado que la revolución fiscal es "un trampantojo" que beneficia "a los más privilegiado", que son "los que más deberían aportar a la hucha común", y ante la "varita mágica" de la rebaja fiscal para todo, ha indicado que "las cosas no se solucionan con rebajas fiscales, se solucionan invirtiendo".

La portavoz de Unidas, Irene de Miguel, este jueves. / ASAMBLEAEX

La presidenta de la confluencia de izquierdas se ha preguntado si no hay dinero para ayudas a los cereceros, a los agricultores que se han quedado fuera de las ayudas por las borrascas, para bajar las ratios de las TEI que están en huelga o para instalar aires acondicionados en las aulas de los centros educativos de la región.

Desde Unidas por Extremadura estarán "muy atentos" para ver cómo aplican la "prioridad nazi-onal" que Vox ha implantado en estas cuentas, para remarcar también que la rebaja en los dos primeros tramos del IRPF no afecta a las familias que "peor lo están pasando" pues están "exentas de tributar", y que no es asequible pagar 140.000 euros por las viviendas protegidas que se prevé construir.