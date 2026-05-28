Los sobrinos pagarán menos por heredar y donar solares para construir vivienda no tributará en Extremadura

La Junta de Extremadura incluirá en los presupuestos autonómicos de 2026 nuevas medidas fiscales en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para reducir la carga tributaria en determinadas herencias familiares y facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda. Entre las novedades, el Gobierno regional prevé aliviar la tributación de las herencias que pasen de tíos a sobrinos cuando los primeros no tengan descendientes y evitar que tribute la donación de un solar destinado a construir una vivienda habitual.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha avanzado estas medidas en su primera comparecencia en la Asamblea de Extremadura, donde ha defendido que la política fiscal del Ejecutivo de María Guardiola busca dar respuesta a situaciones concretas de las familias extremeñas. Según ha señalado, el Gobierno regional seguirá avanzando en una fiscalidad basada "en la justicia y la igualdad".

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano. / ASAMBLEAEX.ES

Herencias de tíos a sobrinos

Una de las principales novedades afectará a las herencias entre tíos y sobrinos. Manzano ha anunciado que la Junta seguirá avanzando en la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para reconocer esa "especial afinidad" en los casos en los que una persona sin hijos quiera dejar su herencia a un sobrino. "¿Cuántas veces vemos en Extremadura que hay una persona que quiere a su sobrino como si fuera su hijo?", ha planteado la consejera.

Actualmente, los sobrinos forman parte del grupo III de parentesco, lo que implica una tributación más elevada y les impide aplicar los principales beneficios fiscales reservados a los familiares directos. Según ha explicado Manzano, en estos casos no pueden beneficiarse ni de la reducción de 500.000 euros en la base imponible ni de la bonificación del 99% en la cuota, medidas vigentes actualmente para allegados residentes sin parentesco con el causante.

"Pues eso va a cambiar", ha asegurado. La intención del Ejecutivo es reconocer ese vínculo familiar cuando el tío no tenga descendientes, de manera que la herencia no soporte la misma carga fiscal que hasta ahora. La medida se suma al Registro de Especial Vinculación ya impulsado por la Junta para atender nuevos modelos de familia, como los casos en los que una persona quiere dejar su herencia a los hijos de su pareja porque los ha criado "como si fueran propios". Según los datos aportados por la consejera, este registro cuenta actualmente con 405 personas inscritas.

Registro de Personas de Especial Vinculación, para beneficiarse de las exenciones en el Impuesto de Sucesiones. / Juntaex

Solares para construir una vivienda

El segundo bloque de medidas afecta a las donaciones vinculadas al acceso a la vivienda. Manzano ha recordado que la Junta ya aplica reducciones del 100% en determinados supuestos, como la donación de un inmueble a un hijo para que sea su vivienda habitual o la entrega de dinero para que pueda comprar una casa.

A esos supuestos se añade ahora la donación de un solar para construir una vivienda. "Tampoco va a tributar un solar para que construya una vivienda", ha señalado la consejera, que ha enmarcado esta decisión en el objetivo de facilitar la emancipación de los jóvenes extremeños.

La titular de Hacienda ha defendido que la fiscalidad debe contribuir a combatir "un problema real" de los jóvenes, que "no logran emanciparse" y tienen dificultades para acceder a una vivienda. "La fiscalidad ahora sí está de su lado", ha subrayado.

Vivienda y transmisiones

Manzano ha vinculado esta política fiscal con otras medidas del Ejecutivo autonómico en materia de vivienda, entre ellas el Plan Habita, que prevé la construcción de más de 3.500 viviendas en Extremadura. Según ha indicado, el Gobierno regional quiere actuar de forma "transversal", tanto desde la fiscalidad como desde la promoción de vivienda pública.

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

La consejera también ha recordado las rebajas aplicadas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para facilitar la compra de vivienda por parte de los jóvenes. Según ha señalado, cuando el actual Ejecutivo llegó al Gobierno, Extremadura tenía un tipo general del 8%, que se redujo primero al 7% y después al 4% para jóvenes. El objetivo, ha añadido, es seguir bajando ese tipo: el año que viene pasará al 3,5% y, a final de legislatura, la Junta prevé situarlo en el 3%.

Política fiscal

La consejera ha situado todas estas medidas dentro de la política de rebajas tributarias del Gobierno regional. Según ha defendido, cada decisión fiscal "afecta a contribuyentes concretos" e incide en la vida de las familias, al permitir que la renta "permanezca donde tiene que estar, que es en el bolsillo de los contribuyentes".

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Manzano ha recordado que, con las bajadas de impuestos aplicadas hasta ahora, la Junta ha devuelto 120 millones de euros a las familias extremeñas, de los que 102 millones han beneficiado a contribuyentes con menos de 28.000 euros de base imponible.