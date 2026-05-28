Transportes defiende el ramal provisional del AVE a Extremadura: Badajoz a tres horas de Madrid en 2030

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible defiende la necesidad de ejecutar el ramal provisional del AVE a Extremadura en el entorno de Bargas, en Toledo, como vía para situar Badajoz a tres horas de Madrid en el horizonte de 2030. La actuación se plantea como una solución transitoria mientras se resuelve el trazado definitivo de la alta velocidad por Toledo, uno de los puntos más complejos del corredor Madrid-Extremadura-Lisboa.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha subrayado que el Ministerio "no tiene ninguna duda" de que el AVE a Extremadura y Lisboa "deberá pasar por Toledo". Por ese motivo, ha explicado que Transportes ha comprendido y aceptado la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Toledo para estudiar una alternativa al paso por la actual estación central de Santa Bárbara.

Ineco realizará el estudio

Ese estudio será realizado por Ineco, medio propio del Ministerio, que ya está tratando el encargo con la empresa pública y quedará formalizado antes de que finalice el mes de junio. Mientras se analiza esa alternativa, considera imprescindible avanzar con una conexión provisional. "Necesitamos una solución provisional, transitoria, que nos permita cumplir con nuestros compromisos europeos y sobre todo con Extremadura para llegar a Badajoz en tres horas en el horizonte del año 2030", ha señalado Santano.

El secretario de Estado ha remarcado que esta fórmula "nunca cumpliría el objetivo de un recorrido íntegro de alta velocidad", pero permitiría adelantar la mejora de los tiempos de viaje sin esperar a que se cierre toda la tramitación del paso por Toledo. "Nuestro compromiso busca sobre todo acelerar el estudio de la futura parada de Toledo de la mano de las autoridades regionales y locales mientras ejecutamos la opción provisional mucho más rápida", ha añadido.

La propuesta

El ramal al que se refiere Transportes conectará de forma transitoria la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla con la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara en el entorno de Bargas. Esta conexión permitiría que los trenes salieran desde Puerta de Atocha, utilizaran la LAV Madrid-Sevilla hasta la zona de Pantoja y enlazaran después con la línea convencional para continuar hacia Extremadura.

Las dos alternativas, en rosa y azul, que sortearían la capital de Toledo. / Transportes

La actuación ya se encuentra en información pública tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El trámite abre un plazo de 30 días para presentar alegaciones al estudio informativo complementario del proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura, tramo Madrid-Oropesa.

El documento compara dos alternativas para el ramal provisional y sitúa la alternativa 1 como la mejor valorada. Esta opción tendría un presupuesto base de licitación con IVA de 333,9 millones de euros, prácticamente 334 millones, y un plazo estimado de 32 meses de obra. La alternativa 2 elevaría el coste hasta los 408 millones y necesitaría 39 meses de trabajos. La diferencia entre ambas es de 74 millones de euros y siete meses de ejecución.

En este sentido, cabe resaltar que el ramal de Bargas no sustituye al trazado definitivo de la alta velocidad Madrid-Extremadura-Lisboa. Su función es actuar como una conexión intermedia para no dejar toda la mejora ferroviaria extremeña pendiente de la solución definitiva del paso por Toledo, un tramo condicionado por factores técnicos, ambientales, hidrológicos y patrimoniales.