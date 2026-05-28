Unicaja lleva su Consejo de Administración a Cáceres para reforzar su vínculo con Extremadura

Unicaja ha celebrado este jueves su Consejo de Administración en Cáceres, una cita con la que la entidad financiera ha querido escenificar su compromiso con Extremadura, una de sus regiones de origen, y con una ciudad con la que mantiene una estrecha vinculación histórica e institucional.

El presidente de Unicaja, José Sevilla, ha destacado que la presencia del banco en Cáceres refleja "la importancia que Extremadura tiene para Unicaja" y la voluntad de la entidad de mantener una relación cercana con el territorio, así como con quienes desarrollan en la región su actividad económica y social.

En este sentido, Sevilla ha señalado que la celebración del Consejo en la capital cacereña constituye "una muestra tangible" del propósito de Unicaja de seguir generando valor y fortaleciendo su relación con la comunidad autónoma.

También el consejero delegado de la entidad, Isidro Rubiales, ha incidido en el arraigo del banco en Extremadura. Según ha afirmado, esta reunión pone de relieve "el peso que esta comunidad tiene en la identidad de Unicaja" y permite a la entidad "tomar el pulso al territorio" para seguir adaptando su modelo de banca de proximidad a las necesidades de clientes, empresas y sectores productivos.

Apoyo al desarrollo económico y social

La celebración del Consejo de Administración en Cáceres se enmarca en la estrategia de Unicaja de contribuir al desarrollo económico y social de Extremadura a través de la colaboración con agentes públicos y privados y del apoyo a iniciativas con impacto en la región.

En este ámbito, el banco mantiene líneas de colaboración con la Junta de Extremadura en distintos programas, entre ellos iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y otras dirigidas al respaldo de sectores productivos clave para la comunidad. La entidad también refuerza su apoyo al tejido empresarial extremeño mediante convenios con entidades como Extraval, orientados a facilitar la financiación de pymes, autónomos y emprendedores.

A ello se suma su participación en CEX Capital, la Corporación Empresarial Extremeña, y los acuerdos de colaboración que mantiene con las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz, así como con el Círculo Empresarial Cacereño, el Círculo Empresarial Placentino y el Círculo Empresarial Moralo.

Unicaja ha destacado igualmente su compromiso con el sector agroalimentario, considerado estratégico para Extremadura. Ese respaldo se articula a través de acuerdos con organizaciones agrarias y de la presencia de la entidad en ferias sectoriales de referencia como Agroexpo.

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El objetivo, según la entidad, es favorecer la competitividad, la modernización y la liquidez de agricultores y ganaderos, en un contexto en el que el sector primario continúa siendo uno de los pilares de la economía regional. En el marco de esta cita institucional, el Consejo de Administración de Unicaja ha visitado también la Fundación Caja Extremadura, accionista de la entidad y una de las instituciones de origen del banco.