Vox liga el presupuesto extremeño a la prioridad nacional y cifra en 10 millones el recorte en cooperación e inmigración

El vicepresidente de la Junta y presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, ha reivindicado este jueves la influencia de su partido en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 y ha situado la prioridad nacional como uno de los ejes de las cuentas aprobadas por el Consejo de Gobierno. Según ha defendido, el nuevo presupuesto supone el inicio de un "cambio real" en la comunidad y permitirá dirigir más recursos a las necesidades de los extremeños.

El a su vez diputado ha comparecido en la Asamblea de Extremadura tras la aprobación del proyecto presupuestario, que iniciará este viernes su tramitación parlamentaria. El dirigente de Vox ha asegurado que las cuentas empiezan a cumplir el acuerdo de gobierno suscrito con el PP y ha sostenido que ese pacto se basa en la defensa de "la seguridad, del dinero de los extremeños, de las familias y de los jóvenes".

El principal mensaje político de Vox ha sido el recorte de 10 millones de euros en partidas vinculadas, según Fernández, a asociaciones y entidades que "promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada", así como en cooperación. El vicepresidente ha defendido que esos recursos se destinarán a cubrir necesidades de los extremeños, entre ellas el refuerzo de las ayudas a la natalidad, que duplican su dotación.

"Queremos hacer realidad lo que nosotros entendemos como prioridad nacional, que simplemente es justicia, sentido común y compromiso con lo nuestro", ha señalado Fernández, que también ha vinculado ese principio al sistema de acceso a las 3.500 viviendas protegidas incluidas en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox para esta legislatura.

El presidente del Grupo Parlamentario Vox también ha destacado que el presupuesto recorta "a la mitad" las subvenciones a los sindicatos y crea un fondo de compensación para agricultores y ganaderos, con el objetivo de que puedan hacer frente a lo que ha calificado como las "nefastas" políticas de Bruselas derivadas del Pacto Verde y de la Agenda 2030.

Tierra de Barros, sanidad e impuestos

Entre las medidas que Vox reivindica dentro de las cuentas, Fernández ha citado también el proyecto de regadío de Tierra de Barros. A su juicio, el presupuesto cumple la "promesa" de que esta actuación "se ejecutará y empezará en breve". En materia sanitaria, ha resaltado el incremento de más del 17% en las partidas de Salud y el inicio de las medidas para cumplir el compromiso de contratar a 1.500 nuevos profesionales sanitarios durante la legislatura.

El dirigente de Vox también ha aplaudido la bajada de impuestos y tasas públicas incluida en los presupuestos, con especial atención a la rebaja de los dos primeros tramos autonómicos del IRPF. Según Fernández, esta medida beneficiará a quienes tienen más dificultades para llegar a final de mes y permitirá que Extremadura tenga "la tarifa más baja de toda España" en esos dos primeros tramos.

Por otra parte, Fernández ha destacado la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, una medida que se implementará en la región, y el aumento de las ayudas a la natalidad. Ha defendido que su partido está llevando al Gobierno lo que prometió en campaña y lo que sostuvo durante la anterior legislatura desde la oposición. "Somos tremendamente previsibles", ha subrayado.