Los agricultores extremeños podrán consultar este sábado si entran en el primer pago por las borrascas

Los agricultores y ganaderos extremeños afectados por el tren de borrascas registrado entre los meses de enero y febrero podrán consultar desde este sábado, 30 de mayo, si figuran en el primer listado de beneficiarios de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abonará 1.081 millones de euros a 98.049 titulares de explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura en esta primera remesa, aunque no ha detallado cuántos corresponden a cada comunidad.

El listado se publicará en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), dentro del apartado de consulta pública de ayudas extraordinarias. Según el Ministerio, este primer pago llegará a los productores que ya figuraban como potenciales beneficiarios y que han formalizado la aceptación expresa de la ayuda, además de firmar la declaración responsable de los daños evaluados de oficio.

Daños en el campo

Las ayudas buscan compensar los daños provocados por los temporales de comienzos de año, que afectaron a explotaciones agrarias de Extremadura y Andalucía tras varios episodios consecutivos de lluvia, viento y acumulación de agua. El Gobierno ha definido aquel periodo como un episodio de "especial gravedad" por la sucesión de fenómenos climáticos adversos.

El Periódico Extremadura

En las zonas más castigadas se registraron acumulados extraordinarios de precipitación, con más de 4.400 litros por metro cuadrado en puntos como la sierra de Grazalema, en Cádiz. En el conjunto de las explotaciones afectadas, las borrascas causaron daños en cultivos, terrenos agrícolas, infraestructuras de las fincas y actividad ganadera, lo que llevó al Gobierno a activar una línea extraordinaria de apoyo.

Primer pago

Las ayudas forman parte del paquete extraordinario aprobado por el Gobierno en el Real Decreto-ley 5/2026. Agricultura ha publicado además la Orden APA/530/2026, con la que busca garantizar la compatibilidad de estas ayudas con la normativa comunitaria.

El objetivo, según ha explicado el Ministerio, es dar seguridad jurídica al procedimiento y agilizar el cobro de las indemnizaciones por parte de los agricultores y ganaderos afectados. La fórmula elegida permite que los daños hayan sido evaluados de oficio y que los beneficiarios puedan avanzar en el proceso mediante la aceptación expresa y la declaración responsable.

Más beneficiarios en próximas semanas

El abono anunciado corresponde a la primera lista de beneficiarios, por lo que no agota el procedimiento. Agricultura ha avanzado que los pagos continuarán en las próximas semanas para el resto de titulares de explotaciones afectados que cumplan los requisitos y sigan el mismo trámite.

La publicación de este sábado permitirá a los productores de Extremadura y Andalucía comprobar si forman parte de esta primera tanda de pagos. El resto de beneficiarios se incorporará progresivamente en próximas remesas, conforme avance la tramitación de las ayudas extraordinarias por los daños causados por las borrascas.