Educación abre el proceso para pedir plaza en la FP extremeña del próximo curso: 828 enseñanzas, todas en modalidad dual

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha abierto el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos y cursos de especialización de Formación Profesional en centros públicos de Extremadura durante el curso 2026/27. La convocatoria afecta a la modalidad presencial completa y marca el inicio del calendario para quienes quieran solicitar plaza en alguno de los itinerarios ofertados por la Junta.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes las resoluciones que regulan el procedimiento, los requisitos del alumnado y el calendario de actuaciones previsto para cada enseñanza. A partir de ahora, la Dirección General de Formación Profesional publicará en el portal educativo Educarex los puestos escolares autorizados, en función de la capacidad total de cada ciclo o curso.

La oferta de FP para el próximo curso alcanzará las 828 enseñanzas, todas ellas en modalidad dual, e incorporará 16 nuevas opciones formativas. La Junta ha enmarcado esta ampliación en el objetivo de reforzar la conexión entre el sistema educativo y el tejido productivo extremeño.

Qué estudios entran en la convocatoria

El proceso incluye los ciclos formativos de Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior, además de los cursos de especialización de Formación Profesional de Grado Medio y Superior.

Ismael Chávez

Los ciclos de Grado Medio y Superior concentran buena parte de la demanda de FP y permiten obtener titulaciones técnicas vinculadas a sectores profesionales concretos. Los cursos de especialización, por su parte, están dirigidos a alumnado que ya cuenta con una titulación previa de FP y quiere completar su perfil con una formación más específica.

La convocatoria incluye también los ciclos formativos de Grado Básico en modalidad dirigida a personas con necesidades educativas o formativas especiales.

Plazas en Educarex

La información práctica para el alumnado y las familias se irá publicando en Educarex, donde deberán consultarse las plazas autorizadas, los centros que imparten cada enseñanza y las fechas concretas de cada trámite.

El procedimiento diferencia entre admisión y matrícula. La admisión permite solicitar plaza y participar en el proceso de adjudicación. La matrícula es el paso final para confirmar la incorporación al ciclo o curso asignado.

Educación ha recordado que cada procedimiento tendrá su propio calendario, por lo que los interesados deberán revisar la convocatoria que corresponda a la enseñanza que quieran cursar: Grado Básico, Grado Medio, Grado Superior, cursos de especialización o ciclos adaptados.

Toda la FP será dual

Una de las claves del próximo curso será que toda la oferta se impartirá en modalidad dual, lo que implica combinar la formación en el centro educativo con periodos de formación en empresa u organismo equiparado.

Este modelo busca acercar al alumnado a la realidad laboral de cada sector y mejorar su empleabilidad. En la práctica, los estudiantes desarrollan parte de sus competencias profesionales en entornos de trabajo vinculados a su especialidad, además de la formación recibida en el aula.

La incorporación de 16 nuevas enseñanzas pretende adaptar la oferta a las necesidades del mercado laboral y a los perfiles profesionales que demanda el tejido productivo regional.

Ciclos adaptados

En el caso de la modalidad destinada a personas con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad u otras dificultades, la Junta ha establecido que esa circunstancia deberá ser compatible con un grado de autonomía personal y social suficiente para incorporarse al mundo laboral.

El objetivo es que el alumnado pueda desarrollar competencias básicas, profesionales y de empleabilidad dentro de un entorno formativo adaptado. Cada ciclo de esta modalidad se organizará en grupos reducidos, de entre cinco y diez alumnos, para facilitar una atención más ajustada a sus necesidades.

Pendientes del calendario

La publicación en el DOE ha abierto el procedimiento administrativo, pero el paso clave para los interesados será consultar la información actualizada en Educarex. Allí se publicarán los puestos escolares autorizados y las fechas de solicitud, adjudicación y matrícula de cada convocatoria.

Con este proceso, Extremadura ha activado la planificación de la FP del próximo curso, una etapa educativa cada vez más demandada por su vinculación directa con el empleo y por la ampliación de itinerarios formativos en centros públicos de la región.