Hospitales, centros de salud y equipamiento: así repartirá la Junta 143 millones en mejoras sanitarias

La Junta de Extremadura reservará 143,5 millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura 2026 para mejoras en infraestructuras sanitarias. Las cuentas incluyen obras en hospitales y centros de salud, la renovación de equipamiento y nuevas dotaciones tecnológicas dentro de una Consejería de Salud y Atención a la Dependencia que alcanzará los 3.339 millones de euros, la mayor partida del proyecto presupuestario.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha desgranado este viernes estas cifras tras registrar en la Asamblea el proyecto presupuestario del Gobierno de coalición entre PP y Vox. Según ha defendido, el incremento presupuestario responde a dos prioridades del Ejecutivo regional: la salud de los extremeños y la atención a las personas en situación de dependencia.

"Son 3.339 millones de euros para lo más importante, que es la salud", ha señalado Manzano durante la presentación de las cuentas. Uno de los principales bloques será la Atención Primaria, que contará con 904,16 millones de euros, 71,3 millones más que en el ejercicio anterior. Dentro de este apartado, la Junta destaca el contrato de transporte sanitario, dotado con 285,7 millones de euros, que el Ejecutivo presenta como el mayor de la comunidad.

La Atención Hospitalaria concentrará 1.623,7 millones de euros. Entre las principales actuaciones figura la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, que dispondrá de 46,6 millones en las cuentas de 2026. Es la inversión sanitaria más elevada de las recogidas en el proyecto y una de las obras llamadas a marcar la planificación hospitalaria de los próximos años en el área cacereña.

También en el ámbito hospitalario, el presupuesto reserva 22,6 millones para la reforma de las centrales técnicas del Complejo Hospitalario de Badajoz y 2,4 millones para renovar mesas de anestesia. A estas partidas se suman 1,5 millones para la renovación de sistemas de monitorización de pacientes y 1,4 millones para una nueva resonancia magnética en el Hospital de Zafra.

Las mejoras alcanzan además al equipamiento y a la estancia de pacientes y familiares. Las cuentas prevén 2,16 millones para renovar 3.000 sillones de hospitalización y 718.740 euros para incorporar 540 sillones cama. Manzano ha enmarcado estas partidas en el objetivo de dotar a los hospitales de medios que hagan más cómoda la estancia de los pacientes.

En Badajoz, el proyecto contempla 1,99 millones para adaptar el Palacio de Congresos de cara al traslado del centro de salud Los Pinos. También se consignan 1,7 millones para la reforma integral del centro de salud Plaza de Argel. A ello se une una nueva unidad de cuidados respiratorios intermedios y un gimnasio de exoesqueletos en el Hospital Perpetuo Socorro, con 503.323 euros.

Cribado, salud mental y ELA

Las cuentas incorporan otras medidas sanitarias más allá de las obras y el equipamiento. Una de ellas es la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de 47 años sin antecedentes. Manzano ha vinculado esta actuación con la detección temprana y avanzó que la Junta continuará ampliando el programa en próximas anualidades.

La salud mental también tendrá refuerzo presupuestario. Las cuentas recogen 1,6 millones para un plan específico y 1,1 millones adicionales para el nuevo concierto social de los centros de rehabilitación psicosocial. La consejera ha defendido que se trata de un ámbito "fundamental y esencia" dentro de la política sanitaria del Ejecutivo. Otra de las novedades será la creación de una unidad multidisciplinar de ELA, dotada con 315.633 euros.

Dependencia

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) contará con 112,8 millones de euros para prestaciones destinadas a reducir listas de espera, cuatro millones más que en el ejercicio anterior. Los conciertos sociales del Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Madex) alcanzarán los 58,2 millones, 6,5 millones más. Esta financiación se dirige a recursos como centros de día, centros ocupacionales, servicios de atención temprana, habilitación funcional y residencias.

Otra de las partidas relevantes será la destinada al servicio de atención residencial, centro de día y centro de noche para personas en situación de dependencia, con 41,2 millones, 5,2 millones más que en el presupuesto anterior. El Programa de Colaboración Económica Municipal de ayuda a domicilio dispondrá de 7 millones de euros, con un aumento de 1,7 millones, mientras que los programas de proximidad contarán con 3,55 millones, 1,5 millones más.