Las infraestructuras que incluyen los presupuestos de Extremadura: rondas en Badajoz y Cáceres, carreteras y polígonos

El proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, registrado este viernes en la Asamblea para iniciar su tramitación parlamentaria, asciende a 8.854 millones de euros e incluye varias actuaciones en infraestructuras urbanas, carreteras y suelo industrial. Entre ellas figuran la Ronda Sur de Cáceres, la Ronda Sur de Badajoz, la avenida Martín Palomino de Plasencia, la conexión con el nuevo puente de Cedillo, así como nuevas partidas para polígonos industriales y parques empresariales.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha defendido que la Junta seguirá invirtiendo en mejorar la conectividad de la región. «Extremadura era una isla rodeada de tierra», ha señalado, antes de subrayar que el Ejecutivo quiere seguir avanzando en las carreteras, la movilidad y el transporte.

La actuación de mayor importe dentro del bloque de infraestructuras urbanas es la Ronda Sur de Badajoz, que aparece dotada con 47 millones de euros para el periodo 2026-2029. El proyecto presupuestario permite dar continuidad a una infraestructura largamente reivindicada y sitúa el foco en el segundo tramo, después de que la Junta hubiera avanzado su intención de iniciar las obras en 2026. Esta actuación forma parte del nuevo corredor sur de la ciudad y se vincula con otros proyectos de movilidad pendientes en Badajoz.

En Cáceres, las cuentas consignan 10 millones de euros para la Ronda Sur. Esta infraestructura ya se encuentra en ejecución y está llamada a mejorar la conexión entre la N-530 y la EX-206, así como la movilidad en el entorno de la capital cacereña. La previsión comunicada por la Junta es que uno de los tramos pueda abrirse al tráfico antes de que la obra quede completada en su conjunto.

Avenida Martín Palomino

El presupuesto también reserva 14 millones de euros para la avenida Martín Palomino de Plasencia, una actuación que Manzano ha presentado como una «demanda histórica». El proyecto busca transformar una de las principales entradas y salidas de la ciudad, mejorar la seguridad y la accesibilidad, y reforzar la conexión con áreas industriales y comerciales. La actuación ha estado pendiente de los trámites necesarios para poder salir a licitación y de la financiación acordada entre administraciones.

Otra de las obras recogidas es la construcción de la conexión con el nuevo puente de Cedillo, dotada con 5 millones de euros. Se trata de una infraestructura clave para mejorar las comunicaciones transfronterizas con Portugal. El puente internacional sobre el río Sever corresponde al lado portugués, mientras que la Junta asumirá la construcción y financiación de los accesos desde el lado español.

Carreteras

En materia de carreteras, las cuentas incluyen la redacción de varios proyectos. La carretera 2+1 entre Zafra y Jerez de los Caballeros contará con 1 millón de euros. Esta actuación se enmarca en la mejora de la conexión del suroeste de la provincia de Badajoz y forma parte de la solución planteada para enlazar mejor esta zona con la A-66.

Por su parte, la futura autovía Badajoz-Olivenza aparece con 2,35 millones de euros para la redacción del proyecto. Esta vía, que discurriría sobre el eje de la EX-107, ya había superado el trámite ambiental del estudio informativo y vuelve ahora al presupuesto como una de las actuaciones viarias a impulsar en esta legislatura.

También se prevén 750.000 euros para la redacción del proyecto del desdoblamiento de la carretera de Montijo y su conexión con la A-5, una actuación reclamada en las Vegas Bajas para mejorar la capacidad y la seguridad de la vía. El listado se completa con 500.000 euros para la redacción del estudio informativo de la autovía entre Alconera y la A-66.

Polígonos industriales

Además de las actuaciones vinculadas directamente a carreteras y movilidad, el proyecto presupuestario incorpora inversiones para suelo industrial dentro de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. En concreto, las cuentas reservan 7 millones de euros para cinco nuevos polígonos industriales en Don Benito, Villafranca de los Barros, Fuente del Maestre, Torreorgaz y Cáceres, y para tres parques empresariales en Esparragalejo, Santa Marta de los Barros y Guadajira.

En este sentido, cabe indicar que la partida es inferior a la prevista en el anterior proyecto de presupuestos para 2026, presentado el pasado octubre y retirado después por falta de apoyos antes del adelanto electoral. Aquel documento contemplaba 33 millones de euros para estos proyectos, que ahora quedan recogidos con una dotación inicial de 7 millones.