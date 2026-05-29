La Junta de Extremadura negocia con una nueva empresa la gestión de los Centros de Transporte tras meses de impagos

La Junta de Extremadura prepara una nueva concesión para la gestión de los Centros de Transporte ante la situación límite de este servicio, cuyos 56 trabajadores llevan tres meses sin cobrar sus nóminas. "Vaya herencia envenenada que le ha dejado a usted el señor Martín Castizo", ha dicho el diputado socialista Julio César Rodríguez al nuevo consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez.

Los centros de transporte son instalaciones pensadas para dar servicio a los profesionales del transporte por carretera y facilitar su trabajo diario. La red ofrece puntos de repostaje, boxes de autolavado y mantenimiento, zonas de descanso, aparcamiento temporal, seguridad y conexión wifi.

En la práctica, también funcionan como áreas de apoyo para los transportistas, con servicios como cafetería, aseos y surtidores, precisamente algunos de los elementos cuyo mal funcionamiento ha denunciado el PSOE en la Asamblea. La red se reparte por toda Extremadura: Mérida, Almendralejo, Jerez de los Caballeros, Plasencia, Villafranca, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Don Benito, Coria y Zafra.

"Nada Funciona"

El diputado socialista denunció ayer que "desde hace mucho tiempo nada funciona en estas instalaciones": hay problemas en las surtidoras, en la cafetería y en los aseos, y "lo que es peor" es que los trabajadores llevan tres meses sin cobrar. "Seis meses de bloqueo tienen sus consecuencias", clamó Rodríguez tras acusar al Ejecutivo del PP y Vox de estar "más pendiente del reparto de sillones" que de dar soluciones.

El diputado socialista Julio César Rodríguez, en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Rodríguez ha denunciado que parte de la plantilla pertenece a un Centro Especial de Empleo y ha asegurado que la empresa recibe 35.000 euros al mes en subvenciones de la Junta. "Si no cobran, señor consejero, ¿dónde está ese dinero?", ha preguntado. El diputado ha enumerado además los problemas que sufren los transportistas y usuarios de estas instalaciones: falta de carburante, aseos cerrados, maleza en los recintos y techos en mal estado. "¿Esos son los servicios públicos de calidad que defiende la presidenta María Guardiola?", ha preguntado.

Contrato de 2019

En respuesta, el consejero de Transporte ha explicado que el Ejecutivo trabaja en autorizar una nueva cesión del contrato a un tercero "más solvente", con el objetivo de restablecer el servicio y garantizar los derechos laborales. Ramírez ha situado el origen del problema en el contrato de gestión firmado en agosto de 2019 bajo el mandato del PSOE, con una duración de ocho años y una posible prórroga de otros dos.

Según ha relatado, ante los "incumplimientos reiterados" de la anterior adjudicataria, tanto con los trabajadores como con la prestación del servicio, la consejería decidió el 1 de mayo de 2025 aprobar una cesión a un tercero para intentar mejorar la situación. Sin embargo, ha añadido que ese tercero también ha incumplido, "seguramente" por las "malas condiciones de origen" de los pliegos que sirvieron de base a la licitación.

Fotogalería | Imágenes de la sesión del Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves, 28 de mayo / Javier Cintas

La Junta maneja ahora dos opciones: resolver el contrato o intentar una nueva cesión a una empresa con mayor solvencia. La vía elegida, por el momento, es la segunda. "Estamos trabajando en la autorización de la cesión a un tercero que sea más solvente, que venga a restablecer la prestación del servicio con garantía y que venga a respetar los derechos laborales", ha indicado Ramírez.

Reunión con CCOO

El consejero ha asegurado que los trabajadores están "plenamente informados" y que él mismo se ha reunido con quienes han querido hacerlo, así como con su representante de CCOO. También ha agradecido al sindicato el margen dado en estos días para negociar con un tercero interesado en asumir la prestación del servicio.

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El consejero ha defendido que resolver el contrato de forma inmediata podría perjudicar a los empleados, porque, según ha advertido, no habría obligación de subrogación por parte de una nueva adjudicataria. También ha rechazado que la Administración pueda pagar directamente las nóminas, como ha insinuado el PSOE. "No haga usted un Pedro Sánchez, dígame usted ley y artículo", ha contestado Ramírez, que ha insistido en que no existe base legal para esa vía.