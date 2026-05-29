Renfe refuerza los trenes entre Madrid y Extremadura por la visita del Papa

Renfe reforzará los trenes regionales que conectan Madrid con Extremadura durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, coincidiendo con la visita del Papa León XIV a la capital y la previsión de actos multitudinarios. La medida permitirá sumar 740 plazas adicionales en total en los servicios de Media Distancia entre ambas comunidades.

Según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tanto el sábado 6 como el domingo 7 circularán dos trenes regionales Madrid-Extremadura en doble composición, lo que supondrá 370 plazas más cada día. El refuerzo se integra en el dispositivo especial preparado para absorber el aumento de viajeros hacia Madrid durante las jornadas centrales de la visita del Pontífice.

La visita se desarrollará del 6 al 9 de junio, aunque los mayores refuerzos ferroviarios se concentrarán durante el fin de semana. Entre los actos previstos figuran la vigilia de oración en la plaza de Lima, el sábado 6; la misa en la plaza de Cibeles, el domingo 7, con una previsión de entre 1 y 1,5 millones de asistentes; y el encuentro diocesano en el estadio Santiago Bernabéu. También habrá actos en Ifema, el Movistar Arena y la catedral de la Almudena.

Más capacidad en Cercanías

El mayor despliegue se producirá en la red de Cercanías de Madrid, donde Renfe prevé reforzar el servicio hasta un 35% durante la visita papal. En conjunto, el dispositivo añadirá más de 1,1 millones de plazas entre el sábado 6 y el domingo 7.

Desde las 13.00 horas del sábado 6 y hasta el final del servicio, las principales líneas de Cercanías, entre ellas la C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10, aumentarán frecuencias y circularán con trenes en doble composición. Solo ese día se prevé un incremento de más de 540.000 plazas, un 35% por encima de lo habitual en un fin de semana.

El domingo 7, todas las líneas tendrán desde primera hora de la mañana frecuencias similares a las de un día laborable, muy superiores a las de un domingo normal. Ese refuerzo supondrá otras 580.000 plazas adicionales, con trenes de reserva en Chamartín, Aranjuez, Móstoles El Soto, Fuenlabrada, Coslada y Villaverde Alto.

Cierres en estaciones

El dispositivo incluirá también restricciones puntuales en estaciones por motivos de seguridad. El sábado 6, los trenes no efectuarán parada en Nuevos Ministerios entre las 17.00 y las 22.00 horas.

El domingo 7, la estación de Sol permanecerá cerrada entre las 7.00 y las 10.00 horas, mientras que los trenes tampoco pararán en Recoletos desde el inicio del servicio hasta las 16.00 horas. El Ministerio recomienda planificar los desplazamientos con antelación, priorizar el transporte público y consultar los canales oficiales para conocer posibles restricciones de tráfico y accesos.

Refuerzo de Avant y personal

El refuerzo ferroviario alcanzará también a los corredores Avant de la zona centro. Los servicios Valladolid/Segovia-Madrid, Toledo-Madrid y Puertollano/Ciudad Real-Madrid sumarán más de 13.000 plazas respecto a un fin de semana normal.

Durante las cuatro jornadas de estancia del Pontífice en Madrid, se reforzará además el personal en la red ferroviaria. Habrá 290 vigilantes de seguridad más y otros 300 trabajadores adicionales en atención al cliente e información, distribuidos en estaciones estratégicas como Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Recoletos y Chamartín. También se reforzarán los servicios de limpieza en estaciones y trenes.

En el ámbito aéreo, Aena establecerá una línea de coordinación en los aeropuertos implicados, entre ellos Madrid, Barcelona y Tenerife, mientras que Enaire reservará espacio aéreo para las aeronaves oficiales vinculadas a la seguridad del dispositivo.