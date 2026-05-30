Los funcionarios extremeños tendrán subida salarial y otro pago de la deuda de 2020

Los empleados públicos de la Junta verán reflejada en las cuentas autonómicas de 2026 una nueva subida salarial y otro pago de deuda pendiente. El proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura, registrado ayer en la Asamblea para el inicio de su tramitación parlamentaria, incorpora un incremento del 1,5%, al que se añadirá un 0,5% vinculado al IPC, además del abono parcial del 2% correspondiente al ejercicio de 2020.

Cabe recordar que los nuevos presupuestos autonómicos ascienden a 8.854 millones de euros y abren un calendario parlamentario que arrancará con el plazo de enmiendas a la totalidad, previsto entre el 1 y el 5 de junio. Las comparecencias de altos cargos se celebrarán los días 10 y 11 de junio, mientras que el debate final para la aprobación de las cuentas está previsto para el próximo 30 de julio.

En materia salarial, la subida del 1,5% prevista para 2026 supondrá un impacto superior a los 42 millones de euros para el Ejecutivo extremeño. A ello se sumará el pago parcial del 2% pendiente, que implicará otros 8 millones de euros. Ese abono forma parte del calendario acordado para saldar la deuda salarial correspondiente a 2020 en tres anualidades, durante los primeros cuatrimestres de 2025, 2026 y 2027. El acuerdo fue alcanzado en la Mesa General de Negociación con el respaldo de CSIF y UGT.

Oposiciones

En concreto, la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social contará en 2026 con una dotación de 83,35 millones de euros, según recoge el documento presupuestario presentado por el Ejecutivo regional. En el área de Administración Pública, el proyecto contempla la convocatoria de oposiciones a finales de 2025, en la que se acumularán las ofertas de empleo público de los años 2021, 2022 y 2023, con un total de 1.644 plazas.

A ello se suman el concurso de traslado de personal laboral, el concurso de puestos singularizados de personal funcionario y la Oferta Pública de Empleo de 2025, que incluirá 2.376 plazas. Por su parte, el sistema integral tributario contará con 13,44 millones de euros. En esta consejería también destacan la Comisión de Clasificación de Empresas, la actividad de la Escuela de Administración Pública de Extremadura, que prevé más de 70 nuevos cursos.

Asimismo, se contempla el programa Relevex, una iniciativa impulsada por la Escuela de Administración Pública que tiene como objetivo evitar que el conocimiento y la experiencia acumulados por los empleados públicos se pierdan con la jubilación. El programa busca que ese saber permanezca dentro de la Administración y continúe aportando valor al servicio público.