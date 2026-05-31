Una banda especializada en alunizajes cae tras robar en comercios de Badajoz y Cáceres

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con fuerza en establecimientos comerciales que también había actuado en Badajoz y Cáceres. La operación, denominada Egusus, se ha saldado con la detención de ocho personas y ha permitido esclarecer 37 delitos cometidos en seis provincias: Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Madrid, Badajoz y Cáceres.

La investigación se inició a principios de 2026 en Ciudad Real, tras el aumento de denuncias por robos en industrias y comercios de distintas localidades. El incremento de estos hechos generó alarma entre los propietarios de establecimientos y llevó a la Guardia Civil a intensificar las pesquisas, dada la especialización del grupo y los medios técnicos que empleaba para cometer los asaltos.

Según el instituto armado, los detenidos tenían su base de operaciones en varias localidades de Madrid y Toledo. Desde allí se desplazaban a diferentes puntos del país, entre ellos Extremadura, para perpetrar robos mediante el método conocido como alunizaje, que consiste en empotrar un vehículo contra la estructura de un inmueble para acceder a su interior.

Antes de cometer los robos, la organización sustraía vehículos de alta gama utilizando software sofisticado con el que vulneraba sus sistemas de seguridad. Después falsificaba las matrículas para circular sin ser detectada y, una vez elegido el objetivo, anulaba las alarmas con dispositivos técnicos. De esta forma lograba acceder a los establecimientos y apoderarse de maquinaria industrial y agrícola, productos de cosmética, labores de tabaco y dinero en efectivo.

La explotación de la operación ha incluido seis registros en domicilios y uno en una nave en las localidades madrileñas de Pinto, San Martín de la Vega, Arganda del Rey y Ciempozuelos, así como en Cedillo del Condado y Villaluenga de la Sagra, en Toledo. En ellos, los agentes han recuperado una importante cantidad de efectos denunciados como sustraídos.

Material incautado

Entre el material intervenido figuran dos armas de fuego cortas, abundante munición, documentación falsificada, placas de matrícula dobladas, inhibidores para desactivar alarmas, sistemas electrónicos para descodificar centralitas de vehículos, balizas GPS, cámaras de videovigilancia y equipos de comunicación por onda.

Además, en uno de los registros se han desmantelado dos laboratorios interiores destinados al cultivo intensivo de marihuana. La Guardia Civil ha intervenido 800 plantas en plena floración, 1,307 kilos preparados para su venta, elementos de pesaje y 7.000 euros en efectivo.

A los arrestados se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robo o hurto de uso de vehículo, robos con fuerza, daños, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, falsedad documental, usurpación de estado civil y defraudación de fluido eléctrico. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Manzanares ha decretado el ingreso en prisión provisional de cuatro de los detenidos.

La Guardia Civil mantiene abierta la identificación de los objetos recuperados para localizar a sus propietarios. Las personas que puedan considerarse afectadas pueden contactar con la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real para reclamar el reconocimiento de efectos.