Las dos consejerías de Vox gestionarán casi el 15% del presupuesto de Extremadura

Las dos consejerías en manos de Vox en la Junta gestionarán en 2026 un total de 1.297 millones de euros, casi el 15% del presupuesto de Extremadura, que asciende a 8.853 millones. La formación de Santiago Abascal reivindica su influencia en unas cuentas que empiezan a cumplir el acuerdo de gobierno firmado con el PP y que incorporan algunas de sus principales exigencias políticas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural contará con 1.080 millones de euros, un 5,5% menos, mientras que la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia dispondrá de 217 millones, un 12,7% más. La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, detalló el pasado viernes en la Asamblea las principales partidas del proyecto presupuestario, que inicia ahora su tramitación parlamentaria.

El vicepresidente de la Junta y presidente del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, ya había situado el día anterior la prioridad nacional como uno de los ejes de las cuentas aprobadas por el Consejo de Gobierno. A su juicio, el presupuesto empieza a cumplir el pacto con el partido de María Guardiola, basado en la protección de "la seguridad, del dinero de los extremeños, de las familias y de los jóvenes".

Uno de los principales mensajes políticos de Vox es el recorte de 10 millones de euros en partidas vinculadas, según Fernández, a asociaciones y entidades que "promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada", así como en cooperación. El vicepresidente defendió que esos fondos se destinarán a cubrir necesidades de los extremeños, entre ellas el refuerzo de las ayudas a la natalidad, que aumentan en un millón de euros, hasta situarse en 2,12 millones.

Regadío de Tierra de Barros

Agricultura concentra la mayor parte del presupuesto gestionado por Vox. Manzano justificó la caída del 5,5% en esta consejería por el cambio de programa y la reducción de fondos europeos derivada de la transición entre marcos de financiación comunitaria. Las cuentas recogen, como ya se había anunciado, 20 millones de euros para el regadío de Tierra de Barros.

Se trata de una de las actuaciones incluidas en el pacto entre PP y Vox, aunque esta partida ya figuraba también en el proyecto presupuestario presentado el pasado año. Fernández defendió que el presupuesto cumple la "promesa” de que esta actuación "se ejecutará y empezará en breve", mientras que Manzano aseguró que se abordará "en el marco de la legalidad vigente y de frente".

En este departamento destaca además la creación de un Fondo de compensación agraria, dotado con dos millones de euros, para atender situaciones sobrevenidas en el campo. Vox lo vincula a la necesidad de que agricultores y ganaderos puedan hacer frente a lo que Fernández calificó como las "nefastas" políticas de Bruselas derivadas del Pacto Verde y de la Agenda 2030.

El proyecto reserva también 19,5 millones para la modernización de regadíos en el conjunto de la región y 14 millones para la mejora de caminos rurales. Dentro del apoyo al sector agroganadero, las cuentas prevén 30 millones para impulsar empresas agroalimentarias, 10,8 millones para seguros agrarios, 6,7 millones para sanidad animal, un millón para la lucha contra la lengua azul y cinco millones para combatir la seca.

La promoción de productos extremeños contará con 4,25 millones para mejorar la producción y comercialización de la miel, 949.000 euros para la promoción del vino en terceros países y 600.000 para productos agrícolas y alimentarios en regímenes de calidad. En materia de medio natural, el presupuesto recoge 2,5 millones para el parque nacional de Monfragüe y 1,7 millones para agentes del medio natural. También contempla 700.000 euros para la promoción de la tauromaquia y 600.000 euros para caza y pesca.

Vox también ha asumido en el nuevo gobierno la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que eleva su presupuesto hasta los 217 millones. Este departamento hereda actuaciones ya previstas, como la reforma del centro de menores Valcorchero de Plasencia, dotada con más de 7 millones, y el nuevo centro de medidas judiciales para menores, con más de 14 millones.

En su intervención, la consejera de Hacienda defendió que el Ejecutivo autonómico mantiene a las familias y los servicios sociales "en el centro" de sus políticas, con más de 6.000 millones destinados de forma global a este ámbito en el conjunto de las cuentas regionales.

En juventud, el proyecto contempla 520.000 euros para fomentar la participación de los jóvenes en la vida social y comunitaria, además de 230.000 euros para campamentos y campus de verano del Instituto de la Juventud de Extremadura y 120.000 euros para voluntariado juvenil. El objetivo, según la Junta, es favorecer el arraigo y que los jóvenes puedan seguir viviendo en la región.