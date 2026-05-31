Nuevo servicio
Los profesores de Extremadura ya tienen un asistente con IA para resolver dudas jurídicas
La herramienta se integra en Rayuela y permite consultar normativa educativa desde la plataforma, WhatsApp o Telegram
La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha incorporado a la plataforma Rayuelaun nuevo asistente jurídico virtual dirigido al profesorado, con el objetivo de facilitar las consultas sobre normativa vinculada a la actividad diaria de los centros educativos.
La herramienta, apoyada en inteligencia artificial, permitirá al personal docente plantear dudas en lenguaje natural sobre cuestiones relacionadas con la normativa educativa, la organización de los centros, la evaluación, la convivencia escolar, la relación con las familias, los derechos y deberes del alumnado o los procedimientos administrativos, entre otros ámbitos.
Según ha explicado la Junta de Extremadura en una nota, este asistente nace para ofrecer apoyo al profesorado en la interpretación y localización de normativa jurídica que afecta al desempeño de su labor profesional.
Base documental
La base documental con la que trabaja la herramienta está formada actualmente por más de 400 documentos normativos, entre ellos leyes, decretos, órdenes, instrucciones, resoluciones y otros textos de referencia. Esta documentación permitirá, según la Administración regional, ofrecer respuestas "claras, fundamentadas y contextualizadas", tomando como base la normativa oficial.
El acceso al asistente podrá realizarse a través de la propia plataforma Rayuela, aunque también estará disponible mediante WhatsApp y Telegram, con el fin de facilitar consultas rápidas en cualquier momento.
Con esta incorporación, Educación amplía los servicios digitales vinculados a Rayuela y pone a disposición de los docentes una herramienta pensada para agilizar la búsqueda de información normativa y resolver dudas frecuentes en el ámbito educativo.
- Otro detenido en Badajoz perteneciente a uno de los clanes enfrentados tras escucharse detonaciones en Tres Arroyos
- Una persona fallecida y otra herida grave en un accidente en la carretera de Campomayor en Badajoz
- A pie de calle | Las Vaguadas, el barrio residencial más exclusivo de Badajoz
- Teresa Muñoz, de Novelda (Badajoz), se salva de morir ahogada en Isla Cristina: 'No tenía fuerzas para salir
- El antiguo local de Los Valencianos en la plaza de España vuelve a servir helados: Primitivus Gelato llega a Costello
- Vuelca un vehículo Minits ocupado por dos jóvenes junto al pabellón Nuria Cabanillas de Badajoz
- Dos detenidos en una operación antidroga en Higuera de Vargas en Badajoz
- Taberna Terrón de Badajoz, premiado como el mejor bar de Extremadura