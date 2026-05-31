Día mundial sin tabaco
Extremadura lidera el tabaquismo en España y los oncólogos alertan del auge de los vapeadores
La Asociación Oncológica Extremadura reclama más prevención ante una comunidad donde se fuma más, se deja menos y los jóvenes empiezan antes
Extremadura es la comunidad autónoma donde más se fuma, donde el consumo baja a un ritmo más lento y donde los jóvenes empiezan antes a consumir tabaco. La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) ha alertado de esta situación con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora este domingo 31 de mayo, y ha reclamado a las administraciones sanitarias que refuercen las políticas de prevención ante el auge de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
La entidad advierte de que esta realidad sitúa a la región en una posición especialmente vulnerable. Según los datos difundidos por AOEx, Extremadura registra un 25% de población fumadora, por encima de la media nacional, situada en torno al 20%, y suma más de 225.000 fumadores diarios.
AOEx recuerda que el tabaquismo sigue siendo la principal causa evitable de enfermedad y muerte prematura en el mundo y también en Extremadura. Además de los daños directos sobre la salud de los fumadores y de quienes están expuestos al humo, la asociación advierte de los elevados costes que genera para el sistema sanitario y de su impacto medioambiental.
El tabaco, subraya la entidad, es la primera causa de cáncer en el ser humano. Según los datos aportados por AOEx, hasta un 33% de los tumores y un 22% de las muertes por cáncer están directamente relacionados con su consumo.
En Extremadura, esta situación se traduce, según la organización, en una "carga desproporcionada de sufrimiento, mortalidad prematura y gasto sociosanitario evitable". La asociación añade que la incidencia del cáncer continúa en aumento en la región y se sitúa ya entre las más altas del país.
Nuevos productos
A esta preocupación se suma la expansión de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, la nicotina sintética o las bolsitas de nicotina. AOEx alerta de que su presentación con sabores atractivos y su promoción a través de redes sociales han permitido a la industria tabaquera "volver a normalizar el consumo" entre adolescentes.
La asociación recuerda, en este sentido, el mensaje de la Organización Mundial de la Salud, que rechaza que estos productos puedan considerarse una alternativa saludable y advierte de que forman parte de nuevas estrategias para captar consumidores y generar nuevas adicciones.
Ante este escenario, AOEx ha hecho un llamamiento "urgente" a las autoridades sanitarias regionales para reforzar las campañas de prevención, especialmente entre la población joven. La entidad insiste en que actuar a tiempo es clave para evitar que los nuevos formatos de consumo consoliden la adicción a la nicotina entre adolescentes y jóvenes.
La asociación recuerda además que desarrolla recursos propios para acompañar a quienes quieren dejar de fumar. Entre ellos, cuenta con una consulta de tabaquismo y estilos de vida saludables en sus sedes de Badajoz y Plasencia, además de charlas, mesas informativas y acciones de sensibilización.
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