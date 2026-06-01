Más de 5.500 alumnos se enfrentan desde este martes en Extremadura a una Selectividad que exige calma y controlar el reloj

Más de 5.500 alumnos se enfrentan desde este martes en Extremadura a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), una cita que volverá a marcar el cierre del curso para miles de estudiantes de Bachillerato y ciclos formativos y que, durante tres días, concentrará nervios, decisiones y expectativas en las aulas habilitadas por la Universidad de Extremadura.

La convocatoria ordinaria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en 13 sedes repartidas por diez localidades extremeñas: Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra, Llerena, Plasencia y Navalmoral de la Mata. El primer llamamiento será este martes a las 9.00 horas, cuando el alumnado deberá comprobar sus datos y la asignación de aula. Después, de 10.00 a 11.30 horas, llegará el primer examen común: Lengua Castellana y Literatura II.

Extremadura se incorpora así al calendario mayoritario de la PAU en España, donde alrededor de 300.000 estudiantes están llamados a examinarse este curso. Madrid ha sido la primera comunidad en arrancar este lunes, mientras que la mayoría de territorios, entre ellos Extremadura, comenzará las pruebas este martes.

Una prueba con menos margen para improvisar

La PAU mantiene este año el modelo estrenado con la nueva prueba: un único modelo de examen por materia, aunque con posibilidad de elegir entre algunas preguntas o tareas dentro del propio ejercicio. Esa elección, sin embargo, ya no permite preparar la prueba pensando en descartar grandes bloques de contenido, porque el objetivo es evaluar competencias, razonamiento y capacidad de aplicar lo aprendido.

José Manuel López

Cada examen tendrá una duración de 90 minutos. La estructura busca medir no solo la memoria, sino también la comprensión, la relación de ideas y la resolución de cuestiones contextualizadas. En cada materia habrá preguntas de carácter competencial, con un peso de entre el 20% y el 25% de la nota total.

También ganan importancia la expresión escrita, la claridad y la presentación. En Lengua Castellana y Literatura II, los errores podrán restar hasta dos puntos. En el resto de materias, salvo en las lenguas extranjeras, la penalización máxima será de un punto. Dicho de otra forma: una respuesta correcta puede perder valor si está mal redactada, desordenada o presenta errores graves.

Controlar el tiempo, leer bien y empezar por lo seguro

Los profesores y orientadores consultados por Efe en la víspera de una prueba decsiva han coincidido en una idea: la PAU no se afronta solo con estudio, sino también con método. La preparación, señalan desde Fundación CYD, es una carrera de fondo que exige planificación, constancia y entrenamiento previo con ejercicios similares a los de la prueba.

Desde el Colegio CEU San Pablo han recomendado mantener una planificación semanal de estudio, con objetivos concretos, medibles y realistas. También han insistido en hábitos básicos que estos días pueden marcar la diferencia: descansar bien, mantener rutinas estables, hacer pausas cada 60 minutos y estudiar en un espacio sin distracciones.

Cristina Márquez, orientadora en el Colegio Internacional SEK Atlántico, ha defendido un estudio activo, basado en subrayar, escribir, practicar, leer en alto, explicar lo aprendido como si hubiera una audiencia, resolver dudas y apoyarse en notas o esquemas. Algunos alumnos, ha añadido, graban sus propios resúmenes para escucharlos después y aprovechar mejor el tiempo de repaso.

Juan Francisco Berbegal Ortega, experto en métodos de estudio para adolescentes y creador de la plataforma Juan Educación, ha puesto el acento en los simulacros. "Cuantos más simulacros se practican, mejores son los resultados". A su juicio, no basta con estudiar teoría: también es necesario acostumbrarse al formato del examen, practicar preguntas en tiempo real, trabajar la redacción y reproducir las condiciones reales de la prueba.

La calma también cuenta

Los nervios forman parte de una cita como la PAU, pero los docentes advierten de que conviene no dejar que condicionen el examen. Claudia Castells, profesora de segundo de Bachillerato del Institut Joan Ramon Benaprès de Sitges, ha recordado que sentir cierta tensión antes de una prueba importante es normal, aunque ha subrayado que la Selectividad es "el resultado de un proceso de preparación prolongado" al que los alumnos llegan con los conocimientos necesarios.

Su consejo para los momentos previos es respirar profundamente, centrarse en pensamientos positivos y, ya dentro del aula, leer con calma las instrucciones, concentrarse en una pregunta cada vez y evitar compararse con el ritmo de otros compañeros. Mantener una actitud serena y confiar en el trabajo realizado, ha señalado, puede ser decisivo para rendir al máximo.

Paula Luque, profesora titular de la Academia Osorio, ha advertido además contra uno de los fallos más habituales: precipitarse. "Un error frecuente es responder de forma precipitada, saltarse apartados o no elegir bien las preguntas en los modelos con opcionalidad". Por eso recomienda empezar por las preguntas que generen más seguridad, ganar confianza desde el inicio y dejar para después los ejercicios que se atasquen.

Qué se puede llevar al examen

El alumnado deberá acudir a su sede con el DNI y el recibo de matrícula de la PAU, documentación que podrá ser requerida durante las pruebas. Al entrar en el aula recibirá las etiquetas con códigos de barras, que deberán colocarse en los espacios reservados de cada cuadernillo, incluso si el examen se entrega en blanco.

No se permitirá acceder con apuntes, libros ni material no autorizado. Tampoco estará permitido el uso ni la exhibición de teléfonos móviles, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico durante la celebración de los exámenes. El incumplimiento de esta norma supondrá la expulsión inmediata y una calificación de cero en la materia.

Las calculadoras solo estarán permitidas en determinadas asignaturas, como Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Ciencias Generales, Física, Química, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio y Tecnología e Ingeniería II. Deberán ser científicas no programables, sin transmisión de datos, almacenamiento alfanumérico, representación gráfica de funciones, programación ni cálculo simbólico.

Los ejercicios deberán responderse con bolígrafo azul o negro. Solo se podrá usar lápiz en materias como Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño, Diseño y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.

Notas el 12 de junio

Las calificaciones provisionales de la convocatoria ordinaria se publicarán el 12 de junio en la web de la Universidad de Extremadura. El alumnado podrá consultarlas de forma individualizada con sus credenciales IDUEX y PINWEB, que también serán necesarias para otros trámites como revisión, preinscripción o matrícula.

El plazo para solicitar revisión de calificaciones irá del 15 al 17 de junio, hasta las 14.00 horas del último día. Los resultados tras ese proceso se publicarán el 25 de junio. En la convocatoria extraordinaria, que se celebrará el 30 de junio, 1 y 2 de julio, las calificaciones provisionales se conocerán el 9 de julio.