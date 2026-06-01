El arzobispo de Mérida-Badajoz recibe el cupón de la ONCE dedicado al viaje del Papa León XIV a España

El Viaje Apostólico del Papa León XIV a España protagonizará el Cuponazo de la ONCE del viernes 12 de junio. La organización distribuirá 13,5 millones de cupones con la imagen del Pontífice y la referencia a su visita por distintos puntos del país.

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha recibido este lunes una réplica del cupón de manos de Fernando Iglesias, delegado de la ONCE en Extremadura. En el diseño aparece el lema elegido para este viaje, ‘Alzad la mirada’, una invitación a superar la rutina, la división y la mirada centrada en uno mismo para abrirse a los demás.

El cupón recorrerá todos los pueblos de España a través de los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la ONCE, de los que cerca de 600 se encuentran en Extremadura. Iglesias ha destacado que se trata de un cupón que acompaña el viaje del Papa y que anima también a “alzar la mirada” hacia la inclusión, la solidaridad y la construcción de sociedades más justas.

El diseño incorpora el logotipo de la Conferencia Episcopal Española y el del Viaje Apostólico, obra de la diseñadora gráfica María del Mar Chapa. Este último se articula como un círculo abierto en movimiento, con figuras humanas enlazadas y proyectadas hacia arriba.

Madrid, Barcelona y Canarias

El Viaje Apostólico del Papa León XIV a España se desarrollará del 6 al 12 de junio. El Pontífice permanecerá del 6 al 8 en Madrid, del 9 al 10 en Barcelona y los días 11 y 12 en Canarias.

En Madrid, el Papa presidirá una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles y la procesión de Corpus Christi. En Barcelona, bendecirá la nueva y más alta torre de la Basílica de la Sagrada Familia, dentro de los actos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Durante su estancia en la capital catalana, León XIV conocerá también a una niña ciega que le mostrará la maqueta táctil de la nueva Torre de Jesús. La última etapa del viaje será en Canarias, donde el Pontífice visitará un centro de acogida para acercarse a la realidad migratoria.

Raíces españolas

León XIV, de origen estadounidense y con raíces españolas por parte materna, nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955. Robert Prevost fue elegido sucesor de Francisco, fallecido el 21 de abril, en la cuarta votación del cónclave, tras superar los dos tercios necesarios de los 133 cardenales electores.

El nuevo Pontífice eligió el nombre de León XIV en referencia a León XIII, impulsor de la Doctrina Social de la Iglesia y autor de la encíclica ‘Rerum Novarum’, centrada en los derechos de los trabajadores durante la revolución industrial.

Prevost realizó sus primeros estudios en el Seminario Menor de los Padres Agustinos y se licenció en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Villanova, en Pensilvania, en 1977. Ese mismo año ingresó en la Orden de San Agustín.

Entre 1985 y 1998, con una breve interrupción, trabajó en varias diócesis del norte de Perú como vicario parroquial, profesor de seminario y administrador diocesano. En 2001 fue elegido Prior General de la Orden de San Agustín, cargo que ocupó hasta 2013.

En 2014, el Papa Francisco lo nombró Administrador Apostólico de la diócesis de Chiclayo, en Perú, y fue ordenado obispo el 12 de diciembre de ese mismo año. En 2023 fue llamado a Roma para asumir la Prefectura del Dicasterio para los Obispos y la presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina. Fue creado cardenal el 30 de septiembre de ese año.

El sorteo de los viernes

El Cuponazo de la ONCE ofrece cada viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. También reparte premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros con el modelo de juego “por los lados puedes ser ganador”.

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Los cupones se comercializan a través de los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la ONCE, así como en la web oficial de juegos de la organización y en establecimientos colaboradores autorizados.