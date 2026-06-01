Comienza el peligro alto de incendios en Extremadura: la franja de tarde y las negligencias son los puntos críticos

La mayoría de los incendios forestales en Extremadura no empieza por un rayo ni por una acción intencionada. Ocho de cada diez fuegos se producen por negligencias o descuidos en el uso del fuego, especialmente en tareas agrícolas, ganaderas o forestales, y la franja más delicada se concentra entre las 14.00 y las 17.00 horas, cuando las condiciones de calor, viento y sequedad elevan el riesgo de propagación.

Con ese aviso entra Extremadura este lunes, 1 de junio, en la época de peligro alto de incendios forestales, que se mantendrá hasta el 15 de octubre de 2026, salvo que las condiciones meteorológicas obliguen a prorrogarla. Durante este periodo, la Junta activa el despliegue máximo del Plan Infoex, este año el más intenso de la historia de la región tras los graves fuegos de 2025, y endurece las limitaciones sobre el uso del fuego y determinadas actividades en el medio rural.

El secretario general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, José Antonio Bayón, ha detallado que los incendios intencionados son "cada vez" menos y representan alrededor del 8% de los fuegos desde 2015. En conjunto, entre imprudencias e incendios intencionados, el 87% de los siniestros está asociado a prácticas tradicionales agrícolas, ganaderas o forestales.

La franja clave

Extremadura suma unos 3 millones de hectáreas forestales dentro de un territorio de 4,1 millones de hectáreas. En la comunidad se registran de media unos 700 incendios al año, con unas 11.000 hectáreas afectadas, una cifra que se ha visto alterada tras el fuerte impacto de 2025, cuando ardieron alrededor de 50.000 hectáreas.

Bayón ha defendido que "Extremadura no puede paralizar su actividad económica", pero ha subrayado que durante la época de peligro alto será necesario extremar las precauciones. La orden establece la obligación de presentar una declaración responsable para determinadas actividades con maquinaria o herramientas agrícolas capaces de generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas en terrenos forestales y suelo rústico situados dentro de una Zona de Influencia Forestal, hasta 400 metros.

En esa declaración, el profesional agrario se compromete a detener la actividad en la franja de mayor riesgo, especialmente entre las 14.00 y las 17.00 horas, cuando las condiciones sean más adversas. Según ha explicado Bayón, ese tramo horario ha sido consensuado con el sector y coincide con el periodo en el que se originan la mayoría de los incendios.

Prohibido encender fuego

Durante la época de peligro alto queda prohibido encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, incluidas áreas de descanso de carreteras, zonas recreativas y espacios de acampada, aunque estén habilitados para ello. También se suspenden temporalmente las autorizaciones concedidas para la quema de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda y restos selvícolas.

La orden prohíbe además arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier material susceptible de provocar un incendio forestal. En suelo rústico y en espacios abiertos de núcleos urbanos situados en Zona de Influencia Forestal tampoco podrá utilizarse fuego fuera de los supuestos expresamente autorizados.

Jorge Valiente

Las restricciones alcanzan a las hogueras y barbacoas en espacios abiertos de suelo rústico y en la franja de 30 metros de suelo urbano adyacente a este, salvo el uso de equipos de gas. También se prohíbe el uso de zonas fijas para barbacoas y hogueras en áreas recreativas y de acampada, cuyos titulares deberán señalizar la prohibición o proceder a su precinto o inhabilitación.

Otra de las novedades afecta al material pirotécnico. El uso de fuegos artificiales quedará prohibido en los días de riesgo muy alto o extremo de incendios, "sin excepción", una limitación que podrá consultarse a diario en el mapa de la Aemet que indica la situación de los distintos municipios.

Medios de la Junta y del Estado

El dispositivo autonómico del Plan Infoex contará esta campaña con más de 1.200 profesionales, entre bomberos forestales y agentes del Medio Natural. Por primera vez, los 982 bomberos forestales encargados de la vigilancia y extinción trabajan durante todo el año. A ellos se suman 270 agentes del Medio Natural, organizados en diez zonas de coordinación y 67 unidades.

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La Junta desplegará 13 medios aéreos propios, entre ellos cuatro aviones anfibios, ocho helicópteros ligeros de extinción y transporte de bomberos forestales, con capacidad para almacenar 1.000 litros, y un helicóptero de vigilancia y coordinación con base en Malpartida de Cáceres. El operativo se completa con 219 vehículos de extinción, de los que 41 se han incorporado a la flota en el último año.

El Estado también reforzará su presencia en Extremadura. El Ministerio para la Transición Ecológica dispondrá de la BRIF-A de Pinofranqueado, integrada por unas 60 personas y dos helicópteros con helibalde de al menos 1.200 litros. Además, habrá un hidroavión Canadair CL-415 T con base en Talavera la Real y capacidad para 5.500 litros de agua.

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A estos medios se suman una Unidad Móvil de Análisis y Planificación con base en Cáceres, un Equipo de Prevención y Análisis de Incendios Forestales, un avión de coordinación y observación con base en Talavera la Real y un avión anfibio Fire Boss en el aeródromo de Mirabel, con capacidad mínima de 2.500 litros. La UME se incorporará a las tareas de extinción cuando la Junta solicite su colaboración conforme a los protocolos establecidos.