La crisis de la cereza y las ayudas por las borrascas abren una brecha en el campo extremeño

La crisis de la cereza y las ayudas pendientes para los agricultores y ganaderos afectados por las borrascas han abierto una brecha entre las organizaciones agrarias extremeñas. La Unión Extremadura ha elevado el tono y ha convocado una concentración ante la Asamblea de Extremadura, mientras UPA-UCE y Asaja defienden esperar al final de la campaña para evaluar con precisión los daños y mantener la negociación abierta con las administraciones.

El origen del desencuentro está en la situación que atraviesan los productores de cereza, especialmente en el norte de Cáceres, tras las lluvias persistentes de mayo, y en la reclamación de ayudas para los damnificados por las borrascas que han quedado fuera de las aprobadas por el Ministerio de Agricultura. La Unión protestará el próximo 4 de junio, de 11.00 a 15.00 horas, ante la Asamblea, para denunciar lo que considera una "falta de apoyo" a los cereceros y a los agricultores y ganaderos afectados por los temporales.

La organización reclama a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que "rectifique" y que el Ejecutivo regional apruebe un decreto ley que contemple ayudas para ambos colectivos. Según defendió el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, la organización trasladó el 21 de mayo al consejero de Agricultura, Juan José García, la necesidad de aprobar medidas urgentes para los productores afectados por las lluvias en la cereza y para quienes han quedado excluidos de las ayudas estatales por las borrascas.

Esperar al final de la campaña

UPA-UCE Extremadura, sin embargo, se ha desmarcado de la protesta y ha defendido que respetará el acuerdo alcanzado por las organizaciones agrarias en la reunión mantenida con el consejero. Según la organización, en ese encuentro se acordó esperar a la finalización de la campaña de la cereza para poder hacer una evaluación exacta de los daños producidos o de los que puedan seguir produciéndose.

"Respetaremos, como no podía ser de otra manera, el acuerdo alcanzado en dicho encuentro", ha señalado este lunes el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos. La organización agraria ha rechazado además las críticas lanzadas por La Unión y considera "inaceptables" las acusaciones realizadas por su secretario general. UPA-UCE asegura que no permitirá "la difusión de noticias falsas" que, a su juicio, puedan perjudicar el correcto funcionamiento del sector.

En este sentido, recuerda que comenzó el año reclamando ayudas directas para todos los agricultores y ganaderos afectados por las borrascas. Según explica, con la información recabada a través de su red de oficinas elaboró un documento que fue trasladado a la Delegación del Gobierno, a la Junta y al Ministerio de Agricultura, con municipios afectados tanto de Cáceres como de Badajoz.

"No permitiremos que se ponga en duda el trabajo de esta organización. Nosotros sí vamos a respetar a La Unión Extremadura y a sus agricultores y ganaderos que están detrás, que muchos de ellos son también compañeros", ha destacado Llanos.

UPA-UCE sostiene que fue la primera organización en reclamar que el sector de la cereza fuera incluido en las ayudas por las borrascas. La organización recuerda que el 14 de mayo pidió a la Junta medidas para paliar las pérdidas de los productores y volvió a reclamar una mejora del seguro agrario para que responda a las necesidades reales de las explotaciones sin suponer un coste elevado para los agricultores extremeños.

El presidente de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, mantuvo la semana pasada una reunión con representantes del Ministerio de Agricultura para hacer balance del inicio de la campaña de fruta de hueso. En ese encuentro, la organización volvió a reclamar que se incluya a la cereza en las ayudas por las borrascas, al cifrar las pérdidas en 13,8 millones de kilos y 30 millones de euros en la región. Además, anunció que no participará en la protesta del 4 de junio y asegura que seguirá trabajando con el conjunto del sector cerecero.

Asaja también se desmarca

Asaja Extremadura tampoco se sumará a la movilización convocada por La Unión. La organización defiende que en la reunión mantenida con el nuevo consejero de Agricultura se alcanzó un acuerdo entre las organizaciones que permanecieron hasta el final de la cita, ya que, según sostiene, La Unión "se ausentó a mitad de la misma".

El planteamiento, según Asaja, era esperar a la conclusión de la campaña para comprobar si se producían nuevos episodios adversos, como granizadas o lluvias intensas, que pudieran agravar la merma de producción y aumentar las pérdidas globales del sector cerecero en las distintas comarcas productoras de Extremadura. Por ello, consideraba que era "aún pronto" reclamar ayudas cuando el alcance real de los daños no podía conocerse con precisión y sigue sin poder determinarse hasta que finalice la campaña.

En cuanto a las ayudas por las borrascas, Asaja asegura que ha pedido a la Consejería de Agricultura y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados la inclusión de municipios que no figuran en el decreto actual y que, según el satélite ‘Satinel’, habrían sufrido inundaciones. La organización afirma que, hasta ahora, la única respuesta recibida por parte del Ministerio de Agricultura ha sido que "toman nota".