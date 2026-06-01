Núñez debuta como portavoz regional del PP cargando contra el "ruido" de la oposición: "Les molesta que Extremadura avance"

El nuevo portavoz del Partido Popular de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha debutado este lunes en el cargo con una defensa cerrada de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 y con una crítica directa a la oposición, a la que ha acusado de instalarse en el "no por el no". "No les molestan los presupuestos, les molesta que Extremadura avance", ha afirmado.

Núñez, alcalde de Jaraíz de la Vera y nuevo responsable de la portavocía regional del PP, ha comparecido por primera vez desde su nombramiento reivindicando una política "cercana, que escuche, que explique y que defienda un proyecto que está dando respuesta a las necesidades de los extremeños". Ha asegurado que afronta esta etapa "con ilusión, con humildad y con compromiso" y ha situado su labor en la defensa del proyecto político liderado por María Guardiola, basado, según ha dicho, en "la estabilidad, la gestión y los resultados".

El estreno del portavoz popular ha llegado en plena tramitación de las cuentas autonómicas y después de que el PSOE de Extremadura haya anunciado una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario. Núñez ha censurado la rapidez con la que, a su juicio, los socialistas han rechazado las cuentas "sin haber tenido tiempo material para estudiarlas, sin haber leído ni una sola página".

Presupuestos "útiles"

El portavoz del PP ha defendido que los presupuestos autonómicos tienen un objetivo "muy claro": afianzar el proyecto "de transformación y cambio" iniciado por Guardiola en 2023. Ha recordado que el Ejecutivo extremeño ha presentado, apenas un mes después de formar gobierno, las cuentas "más altas" de la historia de la comunidad, con 8.854 millones de euros, 755 millones más que las anteriores.

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, registra en la Asamblea los Presupuestos de Extremadura para 2026 / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Núñez ha asegurado que las cuentas se apoyan en cuatro pilares: "la estabilidad, la bajada de impuestos, el crecimiento económico y el fortalecimiento de los servicios públicos". También las ha definido como unos presupuestos "útiles". "Para esto no hacen falta luces de neón", ha señalado.

El dirigente popular ha subrayado que el 66% del presupuesto se destina a gasto social y ha defendido que bajar impuestos es "perfectamente compatible" con reforzar el estado del bienestar cuando se gobierna, según ha indicado, "con responsabilidad y eficacia". En este punto, ha destacado que Extremadura continúa avanzando en la rebaja del IRPF mientras incrementa la inversión en sanidad, educación y dependencia.

Sanidad, dependencia y Hospital de Cáceres

Entre las partidas destacadas, Núñez ha puesto en valor la inversión de 3.339 millones de euros en sanidad y dependencia, así como los avances previstos en educación, vivienda e infraestructuras. También ha mencionado la presentación de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, una reivindicación que ha calificado como "histórica" para la ciudad y la provincia.

El portavoz popular ha defendido que estas cuentas buscan reforzar los servicios públicos, apoyar a las familias, generar empleo y consolidar el crecimiento económico. A su juicio, Extremadura ofrece ahora estabilidad presupuestaria frente a un contexto nacional marcado, según ha dicho, por la falta de Presupuestos Generales del Estado.

Contra el "no por el no"

Núñez ha considerado que lo "verdaderamente sorprendente" de la reacción de la oposición no ha sido el contenido de las críticas, sino "la rapidez" con la que, según ha afirmado, se ha vuelto a instalar en el rechazo frontal. "Nada ha cambiado en el PSOE de Extremadura. Frente a la mano tendida de la presidenta María Guardiola, la agresividad constante del PSOE", ha indicado.

El portavoz del PP ha acusado a los socialistas de ser una oposición que "no aporta" y que "solo genera ruido". También ha afirmado que el PSOE "ha cambiado de cara, pero no ha cambiado de pasos", en referencia a la nueva etapa de la formación.

"Critican que los presupuestos se hayan presentado en tiempo récord en el mes de mayo, pero también habrían criticado que no se hubieran presentado", ha añadido Núñez. "Mientras ellos buscan excusas, el Gobierno de María Guardiola ofrece soluciones claras que vienen reflejadas en estos presupuestos. Mientras ellos generan ruido, nosotros ofrecemos estabilidad una vez más", ha recalcado.

Comparación con Sánchez

El nuevo portavoz popular ha contrapuesto la situación de Extremadura con la del Gobierno central. Según ha defendido, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado, la comunidad autónoma cuenta con unas cuentas orientadas a reforzar los servicios públicos, apoyar a las familias, generar empleo y consolidar el crecimiento económico.

A preguntas de los medios sobre el octavo aniversario de la llegada de Sánchez al Gobierno tras la moción de censura, Núñez ha considerado que se trata de una "mala noticia". Aunque ha señalado que los cumpleaños suelen ser motivo de celebración, ha añadido que basta con ver, según sus palabras, lo que está ocurriendo "en torno al PSOE". "Esperemos que haya una convocatoria inminente de elecciones generales en nuestro país", ha espetado.

La causa judicial

Núñez también se ha referido a la causa judicial que afecta al hermano de Pedro Sánchez y a otros investigados, entre ellos quien fue secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. El portavoz del PP ha afirmado que no se habla de "cualquier asunto" y ha defendido que la justicia actúe "con absoluta independencia".

"No se juzga el parentesco ni un apellido porque nadie está por encima de la ley", ha señalado. A continuación, ha reclamado "responsabilidades políticas y explicaciones" a los socialistas extremeños, a los que ha acusado de mantener un "silencio atronador".

"Mientras algunos están preocupados por los juzgados, nosotros estamos ocupados en los presupuestos, en mejorar los servicios públicos y en el futuro de Extremadura", ha concluido.