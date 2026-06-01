PSOE y Unidas rechazan de pleno los presupuestos de Guardiola por "irreales" y por asumir la agenda de Vox

El PSOE de Extremadura ha anunciado este lunes que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026 al considerar que las cuentas de la Junta son "poco serias, irreales, ficticias y sin capacidad real de ejecución". Así lo ha avanzado el portavoz socialista, Manuel González Andrade, que ha acusado al Gobierno de María Guardiola de presentar un presupuesto que, a su juicio, no responde a los desafíos presentes ni futuros de la comunidad autónoma.

El PSOE de Extremadura y Unidas por Extremadura han anunciado este lunes que presentarán sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, aunque con argumentos propios. Los socialistas consideran que las cuentas de la Junta son "poco serias, irreales, ficticias y sin capacidad real de ejecución", mientras que la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha sostenido que el proyecto "no viene a solucionar los problemas que tiene Extremadura" y responde, a su juicio, a la "agenda ultra" de Vox.

González Andrade ha asegurado que el proyecto presupuestario constituye "el mayor ejercicio de propaganda política de la historia democrática de esta región". El portavoz del PSOE ha centrado buena parte de su crítica en el calendario de tramitación y en la capacidad real de ejecución de las cuentas, al recordar que, si el presupuesto concluye su recorrido parlamentario a finales de julio, la Junta tendría apenas dos meses efectivos para ejecutar 8.854 millones de euros.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en rueda de prensa / PSOE DE EXTREMADURA

"El papel lo aguanta todo, pero nadie puede creer seriamente que la Junta de Extremadura vaya a ser capaz de ejecutar 8.854 millones de euros en tan solo dos meses", ha afirmado González Andrade. El dirigente socialista ha añadido que la propia memoria general de los presupuestos reconoce, según ha señalado, que no podrán ejecutarse 776 millones de euros.

Para el PSOE, estas cuentas suponen en realidad "un ajuste contable mal planificado" y evidencian, según su valoración, la falta de un proyecto sólido para Extremadura. González Andrade ha advertido además de que el presupuesto incrementa la deuda autonómica en 336 millones de euros.

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, registra en la Asamblea los Presupuestos de Extremadura para 2026 / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Críticas a los recortes

El portavoz socialista ha sostenido que los presupuestos trasladan mensajes "muy preocupantes" sobre las prioridades del Ejecutivo regional. Entre ellos, ha destacado el recorte de los recursos destinados al diálogo social, una reducción que ha calificado como "un hachazo" a la defensa de los trabajadores y trabajadoras extremeños.

También ha denunciado el recorte en las políticas de cooperación internacional, que, según los datos expuestos por el PSOE, pasan de 10,9 millones de euros a 900.000 euros. González Andrade ha advertido de que esta decisión no solo afecta a la solidaridad y al compromiso internacional de Extremadura, sino también al empleo, ya que alrededor de 200 jóvenes cualificados podrían perder su puesto de trabajo como consecuencia de esta reducción.

El PSOE ha puesto igualmente el foco en la bajada de 63 millones de euros destinados a agricultura y ganadería. Su portavoz ha considerado una "paradoja" que quienes, según ha dicho, presumen de defender el campo recorten precisamente los recursos dirigidos a quienes lo trabajan.

Industria, ayuntamientos y servicios públicos

En materia económica e industrial, González Andrade ha criticado el recorte de 23 millones de euros en las políticas de industrialización. El portavoz socialista ha acusado al Ejecutivo autonómico de seguir viviendo de las inversiones impulsadas por el anterior Gobierno socialista y de comprometer el futuro productivo de la región.

También ha lamentado que las cuentas no contemplen ningún incremento en la financiación incondicionada de los ayuntamientos. A su juicio, esta decisión supone un nuevo incumplimiento de la Ley de Autonomía Municipal y deja a alcaldes y alcaldesas con menos capacidad para prestar servicios públicos en un contexto de aumento de costes.

González Andrade ha asegurado además que el proyecto presupuestario no ofrece respuestas suficientes al deterioro de la sanidad pública, a los problemas de la educación pública, a la falta de acceso a una vivienda digna ni a los retos estratégicos de industrialización que afronta Extremadura.

"En definitiva, no encontramos respuestas suficientes al presente ni al futuro de Extremadura", ha afirmado.

Enmienda en los próximos días

Por todo ello, el PSOE de Extremadura registrará en los próximos días una enmienda a la totalidad con el objetivo de rechazar unas cuentas que, según González Andrade, "ni apuestan por el futuro de esta tierra ni mejoran la vida de los extremeños y las extremeñas".

Frente a las críticas a la Junta, el portavoz socialista ha reivindicado el compromiso del Gobierno de España con Extremadura y ha destacado el incremento del 7% en las entregas a cuenta, que superarán los 4.700 millones de euros. "A pesar de que la Junta intenta trasladar constantemente sus responsabilidades al Gobierno de España, el Gobierno de España vuelve a cumplir con Extremadura", ha señalado.

González Andrade ha cerrado su intervención reafirmando el compromiso del PSOE con el diálogo social, la justicia social, los servicios públicos, el acceso a la vivienda, las inversiones productivas y el futuro de Extremadura. Según ha defendido, los socialistas seguirán trabajando por un modelo de región centrado en mejorar la vida de la ciudadanía.

Calendario parlamentario

El plazo para presentar enmiendas a la totalidad se abre este 1 de junio y concluirá el 5 de junio. Si se mantiene la petición de devolución del proyecto, el debate de totalidad se celebrará el 9 de junio. Después llegarán las comparecencias de altos cargos los días 10 y 11, las enmiendas parciales del 12 al 26 de junio, el trabajo en comisión durante julio y el debate final en pleno los días 29 y 30 de julio, fecha prevista para la votación definitiva de los presupuestos.

Unidas ve una "agenda ultra" en las cuentas

También Unidas por Extremadura ha anunciado una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario. Su portavoz, Irene de Miguel, ha afirmado que las cuentas son "un ejercicio de propaganda en toda regla" y ha acusado al Gobierno de María Guardiola de asumir el discurso de Vox. Según ha señalado, estos presupuestos no llegan para solucionar los problemas de la región, sino para "generar el discurso racista y clasista de Vox" e "imponer la agenda ultra de un partido que se dirige desde Madrid".

Irene de Miguel, en su comparecencia de este lunes. / Unidas

De Miguel ha centrado buena parte de sus críticas en el recorte de la cooperación al desarrollo, una política que, según ha defendido, era "una bandera de Extremadura" y "nuestra mejor tarjeta de visita". La portavoz de Unidas ha advertido de que esta reducción puede dejar a trabajadores extremeños en la calle y ha censurado que se desmantele una línea que, a su juicio, generaba empleo y proyectos de desarrollo en países menos favorecidos.

La dirigente de Unidas también ha criticado los recortes en concertación social y ha cuestionado el discurso de la Junta sobre la bajada de impuestos. Ha recordado que el presupuesto crece, según ha dicho, porque "el Estado da más dinero a Extremadura", y ha sostenido que la rebaja fiscal beneficiará especialmente a las grandes empresas eléctricas. Además, ha señalado que muchas de las familias que peor lo están pasando no tributan por IRPF y, por tanto, difícilmente podrán beneficiarse de esa medida. En este sentido, ha aludido al informe AROPE, que sitúa en torno al 30% la población extremeña bajo el umbral de la pobreza, y ha definido las cuentas como un "trampantojo".