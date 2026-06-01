El SES refuerza en junio el cribado de cáncer de mama con citas en hospitales y unidades móviles: 9.100 mujeres, convocadas

La detección precoz sigue siendo una de las herramientas más eficaces para mejorar el pronóstico del cáncer de mama. La mamografía permite localizar posibles lesiones en fases iniciales, incluso antes de que aparezcan síntomas o de que el tumor pueda palparse, lo que facilita tratamientos más tempranos y, en muchos casos, menos agresivos.

Con este objetivo, más de 9.100 mujeres extremeñas están citadas durante este mes de junio para someterse a una mamografía dentro del programa público de detección precoz del cáncer de mama. La campaña combina la atención en centros sanitarios con el desplazamiento de unidades móviles a municipios más pequeños, para acercar esta prueba preventiva a mujeres de distintas zonas de la región.

Mujeres supervivientes de cáncer de mama desfilan en lencería en Badajoz / Santi García

Según los datos del Servicio Extremeño de Salud (SES), algo más de 3.800 usuarias serán atendidas en las dos unidades móviles del programa, que recorrerán quince localidades durante las próximas semanas. La actividad comienza este lunes, 1 de junio, en Guadiana, en la provincia de Badajoz, y en Valdeobispo, en la de Cáceres.

En la provincia pacense, los vehículos sanitarios continuarán su recorrido por Pueblonuevo del Guadiana, Novelda del Guadiana, Sagrajas, Guareña y Cristina. En la provincia de Cáceres, el itinerario incluirá Carcaboso, Galisteo, Aldehuela de Jerte, Alagón del Río, Malpartida de Plasencia, Talaván, Monroy y Riolobos.

Mujeres de pueblos pequeños

El programa también atenderá a mujeres de otras localidades de menor tamaño que deberán desplazarse a alguno de los municipios incluidos en la ruta de las unidades móviles. Es el caso de usuarias de Alcazaba, en la provincia de Badajoz, y de Valderrosas, Pradochano, San Gil, Hinojal y Santiago del Campo, en la de Cáceres.

La mayor parte de las pruebas, cerca de 5.300, se llevarán a cabo en centros de Atención Especializada del SES. Badajoz será el área con más mujeres citadas, con 1.350, seguida de Cáceres, con 1.100. También habrá revisiones en Don Benito-Villanueva, con 704 citas; Mérida, con 648; Almendralejo, con 450; Plasencia, con 427; Zafra, con 176; Navalmoral de la Mata, con 160; Talarrubias, con 157; y Coria, con 90.

Un programa activo desde 1998

El programa público de detección precoz del cáncer de mama funciona en Extremadura desde 1998. Está dirigido a mujeres de entre 47 y 69 años residentes en la comunidad, así como a mujeres de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en familiares de primer grado.

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La detección temprana es un factor decisivo para reducir la mortalidad asociada a este tipo de tumor. Por ello, acudir a la cita cuando se recibe la citación resulta fundamental para identificar posibles lesiones sospechosas y actuar cuanto antes.