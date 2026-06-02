Extremadura lidera la caída del paro en España, firma otro récord histórico y roza su máximo de afiliación

Extremadura ha cerrado mayo con otro dato histórico en el mercado laboral. El paro registrado ha bajado en 1.328 personas respecto al mes anterior, un descenso del 2,11%, y ha situado el número total de desempleados en 61.540 personas, por primera vez bajo la barrera de los 62.000. La comunidad ha marcado así un nuevo mínimo y ha consolidado una tendencia que enlaza ya tres meses consecutivos de caída del desempleo.

El dato más significativo aparece en la comparación interanual. En el último año, el paro ha descendido en Extremadura en 7.095 personas, lo que supone una bajada del 10,34%, la más intensa de todas las comunidades autónomas. Ese ritmo prácticamente duplica el registrado en el conjunto del país, donde el desempleo se ha reducido un 5,47%.

Lucía Feijoo Viera

La evolución del empleo también sonríe a las afiliaciones. La Seguridad Social ha ganado en mayo 4.941 cotizantes en Extremadura, un 1,18% más que en abril, hasta alcanzar los 424.302. La comunidad se queda así a solo 868 afiliados de su máximo histórico, registrado en agosto de 2025, cuando llegó a los 425.170 ocupados.

Servicios empuja la bajada

La caída del paro se ha concentrado sobre todo en el sector servicios, que ha restado 1.068 desempleados en mayo, con un descenso del 2,29%. También ha bajado en la agricultura, con 202 parados menos; en la industria, con 77 menos; y en la construcción, con otros 77 menos. En cambio, ha subido en el colectivo sin empleo anterior, con 96 personas más.

Al cierre del mes, el sector servicios ha seguido concentrando la mayor parte del desempleo regional, con 45.497 parados. Le siguen el colectivo sin empleo anterior, con 4.648; la agricultura, con 4.169; la construcción, con 4.070; y la industria, con 3.156.

Por sexos, de los 61.540 desempleados registrados en Extremadura, 39.899 son mujeres y 21.641 son hombres. El paro femenino ha bajado en 861 personas, mientras que el masculino lo ha hecho en 467. Entre los menores de 25 años, el desempleo se ha reducido en 70 personas, y entre quienes tienen 25 años o más ha caído en 1.258. Por provincias, el descenso ha sido mayor en Badajoz, con 742 parados menos, que en Cáceres, donde ha bajado en 586 personas.

Más afiliados y cerca del récord

La afiliación media a la Seguridad Social ha alcanzado en mayo los 424.302 cotizantes en Extremadura. De ellos, 342.367 pertenecen al régimen general y 81.935 son autónomos. Dentro del régimen general, 291.330 cotizan en el régimen general ordinario, 47.102 en el sistema especial agrario y 3.935 en el del hogar.

En términos interanuales, la comunidad ha sumado 7.400 afiliados más que hace un año, con un crecimiento del 1,77%. Aunque el aumento está por debajo del ritmo nacional, el dato coloca a Extremadura en uno de sus niveles más altos de empleo y a las puertas del récord alcanzado el pasado verano.

En el conjunto de España, la Seguridad Social ha roto en mayo la barrera de los 22,3 millones de ocupados, tras ganar 231.975 afiliados medios respecto al mes anterior, impulsada especialmente por la hostelería y el inicio de la campaña de verano.

Contratos y temporalidad

En mayo se han registrado en Extremadura 34.539 contratos, un 0,7% menos que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 9.699 han sido indefinidos, un 0,6% más que en mayo de 2025, mientras que 24.840 han sido temporales, un 1,2% menos.

El peso de la contratación temporal sigue siendo mayoritario en la comunidad. El 71,92% de los contratos firmados en mayo ha sido temporal, frente al 28,08% de indefinidos. En abril, los indefinidos habían representado el 27,09%, por lo que el porcentaje ha mejorado ligeramente en el último mes.

Guardiola destaca unos "datos récord"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha valorado los datos publicados este martes y ha destacado que la región haya bajado "por primera vez de los 62.000 desempleados" y lidere el descenso del paro entre las comunidades autónomas, con una reducción interanual del 10,3%.

En un mensaje en redes sociales, Guardiola ha afirmado que estos "datos récord" consolidan "la tendencia positiva" y marcan "el camino y las políticas a seguir". "Detrás de cada cifra, una persona que ha encontrado una oportunidad, empresas y autónomos que creen en Extremadura y más familias con proyectos de vida", ha señalado.

En la misma línea, la secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha subrayado que Extremadura ha alcanzado "el menor nivel de paro de su historia" y ha defendido que las cifras confirman "la fortaleza y el dinamismo del mercado laboral extremeño". Nevado ha destacado además que el paro femenino baja por primera vez de las 40.000 desempleadas y que las mujeres alcanzan un nuevo máximo histórico de afiliación, con 197.218 cotizantes.

Los empresarios piden casar vacantes y perfiles

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha destacado el "excelente dato" de afiliación de mayo, aunque ha advertido de que podría ser mejor si se cubriesen las 7.000 vacantes disponibles en las empresas de la región.

Su secretario general, Javier Peinado, ha atribuido la generación de empleo neto al esfuerzo de autónomos, microempresas, pymes y grandes compañías, pero ha señalado que el reto está en casar oferta y demanda. "Algo habrá que hacer si hay aún más de 61.000 personas inscritas como desempleadas y a la vez las empresas tenemos 7.000 vacantes por cubrir en todas las categorías, sectores y perfiles", ha apuntado.

También la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) ha valorado la consolidación de la afiliación y la bajada sostenida del paro, pero ha reclamado aprobar cuanto antes los presupuestos regionales para contar con un marco de "estabilidad, continuidad y previsibilidad". Su presidente, José Luis Iniesta, ha advertido de que cada vez será más difícil seguir reduciendo el desempleo y ampliando la afiliación si no se refuerza la conexión entre formación, FP Dual y necesidades reales de las empresas.

Los sindicatos alertan de temporalidad

Los sindicatos han coincidido en valorar la mejora de los datos, pero han pedido no hacer una lectura complaciente por el peso de la temporalidad, la dependencia de actividades estacionales y la persistencia de problemas estructurales en el mercado laboral extremeño.

UGT Extremadura ha advertido de que la bajada del paro sigue marcada por la estacionalidad, la elevada temporalidad, la corta duración de los contratos y la falta del Plan de Empleo de Extremadura 2026-2027. Su secretario de Política Institucional y Empleo, Francisco Morcillo, ha afirmado que no se está "ante nada nuevo, sino ante una bajada de paro habitual en los meses centrales del año", y ha alertado de que el 44,5% de los contratos firmados en mayo tuvo una duración inferior a un mes.

CSIF Extremadura ha reclamado una política industrial ambiciosa para ganar estabilidad y calidad en el empleo. El sindicato ha señalado que la bajada del paro se concentra sobre todo en servicios, mientras que industria y construcción registran descensos mucho menores, lo que a su juicio evidencia el carácter estacional de los datos. También ha pedido refuerzos en la Administración pública, la sanidad y la educación, sectores donde advierte de una elevada carga de trabajo.

CCOO de Extremadura ha avisado de que sería un "error" hacer una lectura "triunfalista" de los datos. El sindicato aprecia una "cierta desaceleración" en la generación de empleo y una proporción "desmedida" de contratos temporales. Además, ha instado al nuevo Gobierno regional a retomar el diálogo social para abordar problemas estructurales como la temporalidad, la brecha de género y la dependencia de actividades estacionales.

USO Unión Extremadura ha advertido de que la bajada del paro "maquilla una precariedad estructural extrema" en la región. El sindicato ha denunciado que el 71,9% de los contratos firmados en mayo fueron temporales, que las mujeres siguen representando el 64,8% del desempleo regional y que Extremadura registra la prestación contributiva media más baja del país, con 924,6 euros mensuales, 104 euros menos que la media nacional.

Los partidos discrepan sobre la lectura política

Vox ha atribuido la evolución del empleo a la "confianza recuperada" tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Su portavoz en la Asamblea, Inés Checa, ha afirmado que los datos "hablan por sí solos" y ha destacado especialmente el aumento de la afiliación, con 4.941 cotizantes más en mayo. "En Extremadura no solo bajan los parados, sino que crece la nómina de los trabajadores que cotizan, que producen, que emprenden, que crean empleo y que, en definitiva, sostienen el sistema", ha señalado.

Unidas por Extremadura ha hecho una lectura muy distinta. Su portavoz, Irene de Miguel, ha atribuido la bajada del paro a las políticas estatales y ha pedido a Guardiola que abandone el "triunfalismo". De Miguel ha recordado que Extremadura ha estado "muchos meses" con un gobierno en funciones y ha advertido de que la mejora de mayo suele estar vinculada al inicio de campañas agrícolas y al peso de la hostelería, con empleos que ha calificado de "volátiles y precarios".