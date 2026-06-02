Extremadura recibirá este año 4.470 millones en entregas a cuenta, la cifra más alta de su historia

Extremadura recibirá este año 4.470 millones de euros en entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, la cifra más alta de su historia y un 6,8% más que en 2025, según ha informado este martes el Ministerio de Hacienda en un comunicado. El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de este departamento, un real decreto ley para actualizar los recursos que recibirán las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla durante 2026.

Si a esa cantidad se suma la liquidación estimada correspondiente a 2024, que se abona este ejercicio, los recursos del sistema de financiación para Extremadura alcanzarán los 4.693 millones de euros, un 6,6% más que el año pasado, según los datos difundidos por Hacienda.

El Ministerio ha defendido que este incremento permitirá a las comunidades disponer de más recursos para financiar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. En el conjunto del país, las autonomías percibirán 157.731 millones en entregas a cuenta, un 7% más que en 2025.

Recursos récord

Incluyendo la liquidación de 2024, la financiación total de las comunidades autónomas se situará en 170.300 millones de euros, un 7,7% más que el año anterior. Hacienda ha subrayado que nunca las autonomías habían recibido tantos recursos del sistema de financiación.

Durante la presentación del real decreto ley, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha recordado que el Congreso de los Diputados tumbó en dos ocasiones anteriores la actualización de las entregas a cuenta, lo que, según ha señalado, generó tensiones de tesorería y perjudicó a los gobiernos autonómicos.

España ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen ahora la medida y ha reclamado a las comunidades que ese aumento de financiación se refleje "en la calidad de sus servicios públicos". "La pregunta es, ¿a qué están destinando ese volumen extra histórico de recursos? ¿A luchar contra las listas de espera? ¿O están bajando los impuestos a las rentas más altas o privatizando?", ha planteado.

Más fondos para ayuntamientos y diputaciones

El real decreto ley también actualiza las entregas a cuenta para las entidades locales. En el caso de los ayuntamientos y diputaciones de Extremadura, los recursos alcanzarán los 789 millones de euros, un 8,5% más que en 2025 y también una cifra récord para las administraciones más cercanas a la ciudadanía.

En el conjunto del país, las entidades locales recibirán 29.247 millones en entregas a cuenta, 2.354 millones más que el ejercicio anterior. Sumando la liquidación, el volumen total de fondos municipales y provinciales ascenderá a 30.073 millones.

Superávit para vivienda

El texto aprobado por el Consejo de Ministros habilita además a las entidades locales a utilizar el superávit de 2025 para acometer inversiones financieramente sostenibles. Hacienda estima que unas 2.544 entidades locales podrán destinar 3.168 millones a inversiones, con plazo de ejecución hasta 2027.

La principal novedad es que los ayuntamientos podrán utilizar también los superávits de 2026, 2027, 2028 y 2029 para inversiones financieramente sostenibles en vivienda. Además, estas actuaciones podrán tener carácter plurianual de hasta cuatro años, lo que permitiría ejecutar proyectos hasta 2030.

El real decreto ley recoge asimismo que las entidades locales saneadas no tendrán que presentar planes económico-financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales deriva del uso de remanentes de tesorería, siempre que acrediten el cumplimiento del periodo medio de pago.

También contempla que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas percibidas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la telefonía móvil que han sido objeto de sentencias judiciales del Tribunal Supremo.