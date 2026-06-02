Extremadura se remanga contra la basuraleza en 29 puntos abiertos a voluntarios

Extremadura vuelve a salir al campo, pero esta vez con guantes, bolsas y una misión compartida: retirar basura de la naturaleza antes de que el verano multiplique la presión sobre ríos, caminos, merenderos y espacios protegidos. La región se ha sumado con 29 puntos de recogida a la campaña ‘1m2 contra la basuraleza’, la gran movilización ciudadana impulsada por el Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes.

La iniciativa, que se desarrolla en toda España entre el 30 de mayo y el 7 de junio, celebra este año su décima edición y llega enmarcada en el Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio. El objetivo es sencillo y directo: actuar contra los residuos abandonados en el entorno natural y recordar que la conservación empieza muchas veces por un gesto tan concreto como agacharse, recoger y no mirar hacia otro lado.

Una recogida abierta a todos

La campaña tiene un marcado carácter colaborativo. En Extremadura participarán durante estos días centenares de personas comprometidas con el medioambiente, además de asociaciones, entidades sociales, voluntarios y colectivos locales que se han organizado para limpiar distintos enclaves de la comunidad.

La llamada está abierta a cualquier persona que quiera sumarse. Los participantes pueden incorporarse a alguno de los puntos ya creados o ayudar a difundir la iniciativa a través de la web del Proyecto LIBERA. La idea es que cada recogida sirva no solo para retirar residuos, sino también para tomar conciencia del impacto que tiene la llamada basuraleza, el abandono de basura en espacios naturales.

Tres citas destacadas esta semana

Dentro de la programación regional, hay varias convocatorias abiertas a medios y ciudadanía. Este miércoles 4 de junio, la campaña pasará por el merendero de la ermita de San Isidro, en Trujillanos, a partir de las 11.00 horas.

El jueves 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, la acción llegará a Alburquerque, en el paseo de la ruta del Colesterol y el paseo de las Laderas, a las 10.30 horas, con la participación de ADIFISA Plena Inclusión.

El viernes 6 de junio, la recogida se trasladará a la ZEPA Azud del Guadiana, en Badajoz, también a las 10.30 horas. Además de estas citas, se desarrollarán otras batidas en distintos puntos de la región dentro de una campaña que supera los 800 espacios de recogida en toda España.

También inclusión y comunidad

Una de las claves de esta edición es su dimensión social. La campaña quiere reforzar la participación de personas con discapacidad, centros de mayores y entidades del tercer sector, poniendo en valor que el cuidado del entorno también puede ser una herramienta de convivencia, inclusión y cohesión comunitaria.

En ese sentido, las recogidas no se plantean solo como una actividad ambiental, sino como una forma de construir comunidad alrededor de un problema común. Cada residuo retirado evita un daño al paisaje, a la fauna o a los cauces, pero también lanza un mensaje: los espacios naturales no se cuidan solos.

Una década contra los residuos abandonados

‘1m2 contra la basuraleza’ cumple diez años como una de las grandes campañas de voluntariado ambiental del país. En esta edición, el Proyecto LIBERA ha ampliado la duración de la movilización a nueve días para facilitar la participación antes del periodo estival, cuando aumenta el uso de muchas zonas naturales.

SEO/BirdLife y Ecoembes han subrayado que el abandono de residuos sigue siendo uno de los problemas ambientales más visibles y persistentes. Por eso, la campaña combina la recogida directa con la sensibilización, la educación ambiental y la implicación de la ciudadanía.

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En Extremadura, la respuesta vuelve a medirse en manos dispuestas. Desde merenderos hasta zonas protegidas, pasando por paseos urbanos y entornos de ribera, la región se suma a una movilización que parte de una idea sencilla: un metro cuadrado puede parecer poco, pero miles de metros cuadrados limpios cambian un paisaje.