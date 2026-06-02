Los extremeños aceleran con la Renta y ya han cobrado más de la mitad de las devoluciones previstas

Los extremeños han acelerado con la Renta. La campaña del IRPF de 2025, que se abrió el 8 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio, ha alcanzado ya las 343.308 declaraciones presentadas en Extremadura, un 4,68% más que en la misma fecha del año pasado, y ha dejado un primer dato muy gráfico: 180.382 contribuyentes de la región ya han cobrado su devolución.

La Agencia Tributaria ha abonado hasta el 1 de junio 91,3 millones de euros en devoluciones en Extremadura. La cifra supone que Hacienda ya ha pagado más de la mitad de las devoluciones previstas al inicio de la campaña, cuando calculaba que habría 353.754 declaraciones con resultado a devolver en la comunidad. El ritmo confirma que muchos contribuyentes han adelantado la presentación para cobrar antes, en una campaña que, además, ha arrancado con más declaraciones a pagar.

Más de la mitad ya cobrada

La previsión inicial de Hacienda apuntaba a 581.744 declaraciones en Extremadura durante toda la campaña. De ellas, 162.519 serían a ingresar, 353.754 a devolver y 65.471 negativas o de cuota cero, es decir, sin ingreso ni devolución. Con las 343.308 declaraciones ya presentadas, la comunidad ha superado ya ampliamente la mitad del volumen esperado para toda la campaña.

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En el caso de las devoluciones, el avance es aún más visible para el bolsillo del contribuyente. La Agencia Tributaria ha recibido ya 237.991 solicitudes de devolución en la región y ha pagado 180.382, el 75,79% de las solicitadas hasta ahora. En dinero, se han abonado 91,3 millones de los 147,1 millones reclamados por los contribuyentes extremeños.

Si se toma como referencia la previsión de toda la campaña, Hacienda esperaba devolver 227 millones de euros en Extremadura. Hasta ahora ha pagado algo más de cuatro de cada diez euros previstos, aunque el calendario seguirá abierto hasta finales de junio y las declaraciones con resultado a ingresar domiciliadas no se cargan hasta el cierre de la campaña.

Una campaña con más declaraciones a pagar

La campaña arrancó con una previsión especialmente significativa para Extremadura: Hacienda calculaba un resultado neto de 159 millones de euros, fruto de restar los 227 millones a devolver a los 386 millones previstos en declaraciones a ingresar. Ese saldo supone un salto importante respecto a la campaña anterior, cuando el resultado neto fue de 92 millones.

El dato explica que esta campaña no solo se esté midiendo por las devoluciones, sino también por el aumento de las declaraciones positivas. La Agencia Tributaria esperaba 162.519 declaraciones a pagar en la comunidad, dentro de un escenario en el que el número total de declaraciones crecería alrededor de un 2% respecto al ejercicio anterior.

A escala nacional, la tendencia también apunta a más movimiento. En estos dos primeros meses se han presentado 15,2 millones de declaraciones, un 4,74% más que el año pasado, pese a que la campaña comenzó seis días más tarde. También han aumentado las declaraciones con resultado a ingresar, que alcanzan los 3,2 millones, un 7,83% más.

Más ritmo que hace un año

En Extremadura, el avance interanual es claro. A estas alturas de la campaña anterior se habían presentado 327.974 declaraciones, frente a las 343.308 actuales. Son 15.334 más y una subida del 4,68%, prácticamente en línea con la media nacional.

Lucía Feijoo Viera

También se han pagado más devoluciones que hace un año. La Agencia Tributaria había abonado entonces 175.280 devoluciones en Extremadura, mientras que ahora son 180.382. La diferencia es de 5.102 devoluciones más, con un incremento del 2,91%. El importe pagado también ha crecido, al pasar de 88,6 millones a 91,3 millones, un 2,99% más.

Ese adelanto en la presentación y en el cobro coincide con el empuje de los canales digitales y telefónicos. La Agencia Tributaria ha destacado el fuerte crecimiento de "Renta Directa", un servicio pensado para declaraciones sencillas, y el uso de la aplicación móvil, además del plan telefónico "Le Llamamos".

Badajoz concentra seis de cada diez declaraciones

Por provincias, Badajoz concentra la mayor parte de la campaña. Hasta el 1 de junio se han presentado allí 215.289 declaraciones, frente a las 204.726 de la misma fecha del año pasado. El incremento es del 5,16%, por encima de la media regional.

En la provincia pacense, Hacienda ha recibido 150.411 solicitudes de devolución y ya ha pagado 113.674, el 75,58%. El importe abonado asciende a 56,7 millones de euros, de los 91,9 millones solicitados hasta ahora. Respecto al año pasado, se han pagado 4.213 devoluciones más en Badajoz.

En Cáceres, la Agencia Tributaria ha contabilizado 128.019 declaraciones presentadas, un 3,87% más que hace un año. Las solicitudes de devolución suman 87.580 y ya se han abonado 66.708, el 76,17%. En dinero, los contribuyentes cacereños han recibido 34,5 millones de euros, de los 55,2 millones solicitados.

Devoluciones medias de unos 500 euros

La devolución media ya pagada en Extremadura ronda los 506 euros. En Badajoz, el importe medio se sitúa cerca de los 499 euros, mientras que en Cáceres supera ligeramente los 518 euros. Son cantidades medias, por lo que cada declaración depende de las retenciones, deducciones, situación familiar, rendimientos y demás datos fiscales de cada contribuyente.

La Agencia Tributaria insiste en la conveniencia de revisar el borrador antes de confirmarlo, especialmente en cuestiones como deducciones autonómicas, inmuebles y referencias catastrales, circunstancias personales y familiares, arrendamientos, transmisiones, planes de pensiones, cuotas sindicales, ayudas públicas o deducciones familiares y por maternidad.

Oficinas abiertas y atención telefónica

El avance de la campaña coincide con el inicio de la atención presencial en oficinas, que ha comenzado este lunes. Este servicio se suma a la presentación por internet, a la aplicación móvil, a "Renta Directa" y al plan "Le Llamamos", que permite confeccionar la declaración por teléfono.

La Agencia Tributaria ha recordado que la apertura de citas en oficinas será progresiva y adaptada a la capacidad de cada centro. Por eso, si en un momento concreto no aparecen citas disponibles, no significa que se hayan agotado para toda la campaña. Hacienda recomienda, en cualquier caso, utilizar también el plan "Le Llamamos", que mantiene capacidad de atención.

Para pedir cita, tanto para atención presencial como para el plan telefónico, están disponibles los números 91 535 73 26 y 901 12 12 24, de servicio automático las 24 horas, así como el 91 553 00 71 y el 901 22 33 44, con operador de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 horas. Para resolver dudas sobre la campaña, el teléfono de información de Renta es el 91 554 87 70.