Los grandes proyectos de Extremadura se atascan: solo uno de cada cinco sale adelante

Extremadura sigue teniendo más iniciativas anunciadas que realidades terminadas. El nuevo informe de seguimiento del Observatorio de Grandes Proyectos de Extremadura, elaborado por el Club Senior, ha dejado un balance severo sobre las principales inversiones industriales, energéticas, sanitarias, logísticas y de infraestructuras de la región. De los 19 proyectos con los que arrancó el seguimiento en 2022, solo cuatro han concluido, dos han quedado cancelados y buena parte del resto continúa entre retrasos, trámites administrativos, problemas de financiación, incertidumbre empresarial o falta de plazos claros.

El documento cifra en el 15,78% el porcentaje de proyectos que han terminado en un plazo adecuado, un dato que el Club Senior considera especialmente bajo para una comunidad que necesita reforzar su tejido industrial. "Extremadura necesita proyectos que se ejecuten, no anuncios que se evaporan", señala el presidente del Club Senior de Extremadura, Cecilio J. Venegas Fito.

Los proyectos que el informe da por concluidos son el Matadero Industrial de Zafra, la fábrica de diamantes artificiales de Trujillo, la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y la planta de tratamiento de almendras de Miajadas. En cambio, han quedado cancelados la Azucarera de Mérida y el Centro Budista de Cáceres, de los que, según el informe, no se ha vuelto a hablar.

Javier Cintas

El documento, coordinado por Fernando López Rodríguez, apunta a una suma de causas: una excesiva carga administrativa, el peso de las evaluaciones ambientales y de las alegaciones, la falta de financiación de algunos promotores, los vaivenes de los mercados y la lentitud de la propia Administración en sus inversiones directas. El informe resume la situación con una frase clara: "Hay proyectos que no han empezado, otros que progresan con altibajos y otros que están parados".

Del litio a la energía

El primer bloque analiza la participación de Extremadura en los fondos europeos de recuperación. El informe recuerda que la región está en una fase decisiva de ejecución de los fondos Next Generation y repasa actuaciones en infraestructuras, economía, energía, digitalización, turismo y bienestar. Entre sus observaciones finales, el Club Senior considera que las ayudas al sector agroalimentario han sido "muy insuficientes", reclama convocatorias más claras y sencillas y plantea un programa de rehabilitación de caminos públicos rurales para combatir la despoblación y el aislamiento.

El segundo gran apartado agrupa los proyectos vinculados a Phi4Tech: la fábrica de supercondensadores de Badajoz, la fábrica de cátodos de Cañaveral, la mina de litio de Las Navas y la mina de Aguablanca, en Monesterio. El informe recuerda que se habla de esta cadena de valor desde 2020 y que las previsiones iniciales se han ido incumpliendo. La inversión anunciada para el conjunto supera los 650 millones de euros, pero el documento concluye que el proyecto acumula ya unos cinco años de retraso y no prevé su funcionamiento antes de 2027 o 2028.

El Club Senior de Extremadura ha presentado su Informe 2026 en la Feria del Libro de Badajoz. / Club Senior

La fábrica de supercondensadores de Badajoz cuenta con autorización ambiental integrada y con subvenciones por 11,1 millones, pero sigue pendiente del arranque real de las obras. La fábrica de cátodos de Cañaveral depende directamente de la apertura de la mina de litio y no estaría lista para producir antes de 2028 o 2029. La mina de Las Navas, promovida por Lithium Iberia, ha recibido apoyo del PERTE VEC y ha sido declarada proyecto estratégico por la Comisión Europea, aunque sigue en tramitación. La mina de Aguablanca aparece como la pieza con un horizonte más inmediato, tras la concesión de aguas por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y con más de 330 empleos directos anunciados.

Por su parte, el Centro Ibérico de Investigación y Almacenamiento Energético (CIIAE), en Cáceres, es uno de los proyectos mejor valorados por el Club Senior. El informe destaca que la construcción avanza y que el centro cuenta ya con más de cien científicos de una veintena de países, además de participar en más de treinta proyectos de investigación.

Logística, regadíos y transporte

En cuanto a la Plataforma Logística del Suroeste Europeo de Badajoz ha conseguido activar su terminal ferroviaria de mercancías, con trenes en la ruta Sines-Badajoz-Sevilla y miles de contenedores movidos en su primer año de funcionamiento. Sin embargo, el informe recuerda que, tras más de una década desde su anuncio, solo hay un número limitado de empresas produciendo. Amazon sigue con su centro construido pero sin apertura, y el Club Senior reclama resolver la subestación de Río Caya para garantizar el suministro eléctrico completo.

ANDRÉS RODRÍGUEZ

La Plataforma Logística de Navalmoral de la Mata ha ampliado su suelo industrial y tiene concluida su terminal ferroviaria. Ondupack ya está en funcionamiento con una inversión cercana a los 49 millones, pero el futuro de la plataforma depende en gran medida de la gigafactoría de baterías de AESC, que ha sufrido retrasos y ha revisado la escala inicial del proyecto.

Los nuevos regadíos, por su parte, presentan dos velocidades. En Tierra de Barros, el informe recoge dudas por la falta de visto bueno de Bruselas, los reparos ambientales y la financiación pendiente. En Monterrubio de la Serena, por el contrario, las obras están prácticamente finalizadas y ha comenzado ya la campaña de riego con el sistema más moderno del país.

De otro lado, la línea ferroviaria Badajoz-Mérida-Puertollano-Ciudad Real es considerada estratégica para las mercancías, porque permitiría conectar Extremadura y Portugal con puertos como Valencia, Algeciras o Barcelona. El informe señala que se ha terminado la renovación de vía entre Guadalmez y Brazatortas, pero advierte de que la electrificación sigue siendo el gran asunto pendiente, con una inversión estimada en torno a 400 millones.

El parque ecoindustrial Cáceres Green sigue condicionado por la falta de suelo industrial desarrollado, los problemas de potencia eléctrica y la lentitud administrativa. Asimismo, la central nuclear de Almaraz ocupa otro bloque central del documento, que defiende sus resultados de 2025 y recuerda que CNAT ha solicitado la extensión de la autorización de explotación hasta 2030. En cuanto a la estación de bombeo reversible en el embalse de Alcántara, promovida por Iberdrola, cuenta con declaración de impacto ambiental favorable y una ayuda de 44,9 millones del IDAE, pero en 2025 no ha registrado obras relevantes.

Hospitales, industria y grandes inversiones

La fábrica de diamantes artificiales de Trujillo, de Diamond Foundry, es uno de los proyectos que el informe incluye entre los que se han materializado. La primera fase, con una inversión de 245 millones, ya está en funcionamiento y emplea cerca de cien trabajadores. La previsión es alcanzar 800 millones de inversión y 300 empleos directos cuando se completen las tres fases.

La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres ya ha sido presentada por la Junta como "la mayor obra sanitaria de la historia de Extremadura". La actuación contará con una inversión de 189 millones de euros e incorporará 431 nuevas camas, diez quirófanos y 283 consultas externas, además de nuevos espacios asistenciales, jardines terapéuticos, mejoras en los accesos, más aparcamientos y una conexión más funcional con la primera fase del complejo.

El nuevo hospital Don Benito-Villanueva de la Serena ha abierto su primer módulo, dedicado a consultas externas y servicios especializados, aunque la segunda fase, con hospitalización y quirófanos, sigue pendiente de licitación y ejecución. El nuevo hospital Quirónsalud de Badajoz es, según el informe, el único proyecto que avanza conforme a los plazos marcados, con apertura prevista a principios de 2027.

En cuanto a las instalaciones de ocio, el parque de ocio Elysium City, en La Siberia, continúa bloqueado tras la sentencia que anuló el decreto autonómico y exigió nuevos informes sobre agua, energía, residuos y accesos. El Club Senior considera que la Administración debe resolver la situación y advierte del riesgo de responsabilidad patrimonial si no se facilita una salida.

La gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata, promovida por AESC, ha sido otro de los proyectos con más expectativas y también con más incertidumbres. La inversión anunciada ronda los 1.000 millones, pero la compañía ha revisado el proyecto por la evolución del mercado del vehículo eléctrico y la demanda de baterías. En 2025 se han retomado trabajos preparatorios y la previsión es iniciar la fabricación de módulos en 2027 y la línea de celdas en 2029. También en el campo del litio, la mina de Valdeflores, de Extremadura New Energies, sigue en tramitación y pendiente de la Junta.

La nueva autovía Badajoz-Cáceres (A-58) continúa avanzando con lentitud, con un primer tramo marcado por parones, modificados y retrasos. En 2025 ha avanzado la tramitación del tramo Bótoa-Badajoz y acaba de salir a licitación el proyecto del tramo La Roca de la Sierra-Botoa.

La fábrica de materiales catódicos de Mérida, promovida por Hunan Yuneng, es una de las nuevas apuestas industriales con mayor recorrido. El proyecto ha sido declarado PREMIA, ha recibido 23 millones del PERTE del Vehículo Eléctrico y prevé una primera fase de 125 millones, 160 empleos y una producción de 50.000 toneladas de fosfato de hierro y litio.

La ampliación de Faramax, en Malpartida de Plasencia, figura entre los proyectos industriales con una evolución más sólida. La empresa ha ejecutado una inversión de 37 millones para ampliar su planta de transformadores y reactores de potencia, cuenta con 565 trabajadores y prevé superar los 600 empleos directos en 2026. La Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE) ya ha sido aprobada por la Asamblea de Extremadura y está pendiente de que la ANECA evalúe sus enseñanzas. La ampliación de Resilux, en Higuera la Real, cierra la relación de proyectos con una inversión cercana a los 29 millones y 35 nuevos empleos fijos previstos.

Toni Gudiel

Propuestas y anuncios

Tras los proyectos, el informe recoge varias propuestas que todavía no han alcanzado la categoría de proyecto consolidado, aunque ya han iniciado algún tipo de tramitación o planteamiento. Entre ellas figuran la prolongación de la EX-A1 desde Moraleja Oeste hasta la frontera portuguesa; la conversión de la EX-300 en la futura autovía EX-A3, como conexión entre la A-5 y la A-66; y la implantación de universidades privadas, una línea que ya ha dado el salto a proyecto con UNINDE.

También aparecen el Corredor Ruta de la Plata, el Centro Ibérico de Energías Renovables y Eficiencia Energética (CIEREE), la planta de hidrógeno de La Serena, la posible fábrica de automóviles de LUM en Cáceres, el parque eólico de ABO Energy en Arroyo de la Luz y la Ciudad Hispánica de Trujillo, promovida por Loabre y otros promotores privados.

El Periódico Extremadura

El informe diferencia finalmente una serie de anuncios que no son todavía ni proyectos ni propuestas, porque sus promotores han hablado de ellos pero no cuentan con financiación prevista ni trámites realizados. Entre ellos cita parques eólicos en Cáceres, Casas de Millán, Cañaveral y La Serena; proyectos chinos vinculados al hidrógeno; la autovía de la N-430 entre Mérida y Ciudad Real; una planta de reciclaje de baterías en Lobón; una planta piloto de gas natural sintético renovable en Miajadas; una fábrica de nitrógeno industrial en Espacio Mérida; permisos de investigación de tierras raras y nuevas instalaciones de almacenamiento por baterías.

El Club Senior concluye que Extremadura ha logrado atraer anuncios, promesas y expectativas, pero sigue teniendo dificultades para convertirlas en obras terminadas, actividad económica y empleo estable. Su diagnóstico no apunta a un solo responsable, sino a una suma de causas administrativas, ambientales, financieras y empresariales que, a juicio del observatorio, están frenando el desarrollo de una región que necesita que los proyectos pasen del papel a la realidad.