Manzano reprocha la enmienda total de Cotrina a los presupuestos de 2026: "Esperaba más altura del nuevo PSOE"

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha criticado este martes que el "nuevo" PSOE haya anunciado el registro de una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026, cuando, según ha señalado, su objetivo era "cambiar" la política regional.

"La verdad es que por desgracia no nos sorprende. Venía el señor Sánchez (Álvaro Sánchez Cotrina) a cambiar la política, a decir que realmente íbamos a avanzar en ese diálogo y en ese consenso, y lo primero que hace es presentar al día siguiente o avanzar que va a presentar una enmienda a la totalidad a 8.854 millones destinados a lo importante", ha afirmado Manzano.

La consejera ha incluido entre esas prioridades la sanidad, la educación, el principio de justicia tributaria y la devolución de 43 millones de euros a los extremeños de menor renta. "Lo importante era sentarse a hablar, a debatir y a dialogar sobre estas cuentas. Si presentan una enmienda a la totalidad ya dicen que no a todo", ha lamentado.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa / JUNTA DE EXTREMADURA

Más altura

Manzano ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras el anuncio del Grupo Socialista y de Unidas por Extremadura de que presentarán enmiendas a la totalidad a las cuentas regionales. En el caso de Unidas, ha señalado que esperaba esta posición porque, según ha indicado, "ni siquiera" quiso sentarse en la negociación presupuestaria.

Sin embargo, ha reprochado al PSOE su decisión después de haberse presentado como una formación dispuesta al diálogo y al entendimiento. "De un nuevo Partido Socialista que lo que pretende es dialogar y llegar a entendimientos en nuestra región, pues habríamos esperado que estuviera a la altura de los extremeños y de las cuentas que presentamos", ha señalado la consejera.

"No a todo"

En la misma línea, el portavoz del PP en la Asambea, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que a los populares "no les extraña" que tanto el PSOE como Unidas por Extremadura hayan anunciado enmiendas a la totalidad, porque, según ha criticado, "no le dieron un segundo a los presupuestos, ni una propuesta para mejorarlos, ni una aportación para enriquecerlos".

El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, comparece en rueda de prensa en el parlamento. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

El dirigente popular ha reprochado a la oposición su rechazo a los que ha definido como los presupuestos "más altos" de la historia de la región, con 8.800 millones de euros y dos de cada tres euros destinados a políticas sociales. A su juicio, PSOE y Unidas "renuncian a construir Extremadura" para seguir instalados en una posición "destructiva" y en la lógica de "cuanto peor, mejor para ellos".

Sánchez Juliá ha defendido que las cuentas incluyen 500 millones de euros más para sanidad y dependencia, 170 millones más para educación, 110 millones para el plan de vivienda e inversiones superiores a 70 millones para infraestructuras como la Ronda Sur de Cáceres, la Ronda Sur de Badajoz o la avenida Martín Palomino de Plasencia.

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"Nos preguntamos si todo esto les parece mal, porque sin habérselo leído, sin haberlo valorado, sin haber puesto por delante los intereses de los extremeños, directamente han dicho que no a más crecimiento económico, a más política social y a más inversiones en infraestructuras, que es lo que trae este presupuesto para el año 2026", ha planteado.