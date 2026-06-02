Un artículo de El Periódico Extremadura se cuela en el examen de Lengua de la PAU

Un artículo de Juan José Millás publicado en El Periódico Extremadura ha centrado este martes el examen de Lengua Castellana y Literatura II de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Extremadura. La prueba, la primera de la convocatoria ordinaria, partió de 'Arquitecturas mínimas', un texto publicado el pasado 19 de marzo en el que el escritor reflexiona sobre los blísteres de medicamentos como objeto cotidiano y la influencia que este tipo de elementos tienen en los hábitos de las personas.

Así se desarrolla la PAU en el Instituto Santa Eulalia de Mérida / JAVIER CINTAS

El examen, que comenzó a las 10.00 horas y tuvo una duración máxima de una hora y media, se estructuró en tres bloques: comunicación escrita, reflexión sobre la lengua y educación literaria. En el primero, los alumnos tuvieron que resumir el contenido del texto, especificando sus ideas principales y secundarias, y responder a cuestiones de análisis textual, además de elaborar una redacción argumentativa.

Esa redacción debía tener entre 200 y 250 palabras y girar en torno a una idea muy vinculada al propio artículo de Millás: cómo los objetos cotidianos o las tecnologías actuales cumplen una función práctica e influyen en el comportamiento y en las decisiones. El planteamiento, según algunos alumnos consultados al salir de la prueba, permitió desarrollar las respuestas con cierta facilidad al tratarse de un tema cercano y reconocible.

La sintaxis

El segundo bloque, centrado en la reflexión sobre la lengua, incluyó el análisis sintáctico de una oración extraída del artículo: «El blíster es ese pequeño objeto en el que los ansiolíticos esperan su turno para salvarte la vida». La sintaxis era una de las partes que más inquietud generaba antes del examen, especialmente después de las quejas que provocó el año pasado una oración que algunos docentes y alumnos consideraron excesivamente compleja y difícil de resolver en el tiempo disponible. Esta vez, sin embargo, varios estudiantes coincidieron al salir en que la frase había sido más asequible.

«Iba preocupado con la sintaxis, por cómo iba a ser la frase, pero al final ha sido bastante sencilla, no se han complicado mucho y no ha sido ningún quebradero de cabeza», explicaba Jorge Obispo, alumno que está realizando la PAU en el IES Santa Eulalia de Mérida. En la misma línea, Alba Manchón Muñoz, que también se presenta en este instituto emeritense, valoró que la frase había sido «bastante sencilla» y, en comparación con el examen del año anterior, la calificaba de «asequible».

También se planteó una cuestión sobre pares mínimos, en la que los alumnos debían analizar las diferencias de significado entre expresiones como 'Le dijo que nadie vino' y 'Le consta que nadie vino', o entre 'Sacó una foto a Diego movida' y 'Sacó una foto a Diego movido'. Algunos estudiantes consideraron esta parte algo más rebuscada, aunque sin alterar la impresión general de que el examen había sido más asequible de lo esperado.

En el bloque de Educación Literaria, el alumnado pudo elegir entre dos temas: la poesía española en el primer tercio del siglo XX o la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Varios alumnos señalaron que una de las opciones coincidía con contenidos que llevaban bien preparados, lo que contribuyó a rebajar la tensión inicial.

Uno de los aspectos a los que el alumnado prestó especial atención fue la ortografía. Las instrucciones del examen recogían que la corrección ortográfica se juzgaría en su totalidad (letras, tildes y signos de puntuación) y que la deducción global máxima podía alcanzar los dos puntos. La primera falta no se penalizaba y, a partir de la segunda, se descontaban 0,25 puntos por cada error hasta ese máximo. Además, los errores de redacción, sintaxis, vocabulario y presentación podían restar hasta un punto.

El examen de Lengua ha abierto una convocatoria ordinaria a la que se presentan 5.873 estudiantes en Extremadura, unos 350 más con respecto al pasado año, distribuidos en 13 sedes ubicadas en diez localidades de la región. Por último, cabe indicar que la PAU se prolongará hasta el jueves con el resto de pruebas comunes, de modalidad y de admisión.