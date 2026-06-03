Alquiler, internet o el carné de conducir: ayudas de hasta 5.000 euros para víctimas de violencia de género en Extremadura

Extremadura concederá ayudas de hasta 5.000 euros por adelantado a las víctimas de violencia de género para que puedan cubrir sus necesidades básicas durante el proceso de recuperación y sufragar los gastos vinculados al inicio de una vida independiente. Entre ellos la compra de muebles, el carné de conducir o una línea de teléfono móvil con internet. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el decreto que regula estas subvenciones, con un presupuesto de 1,75 millones de euros para la convocatoria de 2026.

Según explicó la portavoz de la Junta, Elena Manzano, estas ayudas están dirigidas a mujeres en situación de vulnerabilidad económica para que puedan "recuperar su vida" y superar el círculo de la violencia machista. Las ayudas se concederán en un único pago y por adelantado. En 2025 fueron 511 mujeres las beneficiarias de estas ayudas para una vida independiente y la previsión de la Junta para esta convocatoria es llegar a alrededor de 550 mujeres.

Alquiler, suministros, muebles o carné de conducir

Las ayudas podrán destinarse a gastos del día a día como alquiler, hipoteca, agua, luz, gastos sanitarios, mobiliario, electrodomésticos y formación, incluido el carné de conducir. Como novedad, se amplían los conceptos subvencionables e incluyen también la contratación de una línea de teléfono con internet para facilitar el acceso al teletrabajo o la teleformación, así como nuevos permisos de conducción, entre ellos los de vehículos profesionales.

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. / Juntaex

En materia de vivienda, además de la compra de electrodomésticos, se incorpora la posibilidad de financiar su reparación. También se incluyen como novedad los gastos de reparación de coches y motos, una medida pensada para facilitar la autonomía de las beneficiarias.

Podrán acceder a estas subvenciones las mujeres mayores de edad que sean víctimas de violencia de género, estén empadronadas y residan en Extremadura, cumplan los límites de ingresos fijados en la convocatoria y no hayan convivido ni reanudado la relación afectiva con el autor o presunto autor de los hechos desde la aprobación de las últimas medidas o penas de alejamiento acordadas judicialmente.

Además, el texto exige que las mujeres estén ya incorporadas a un Programa Individualizado de Recuperación (PIR), consensuado con la Oficina de Igualdad y Violencia de Género correspondiente a su municipio de residencia, y que autoricen la cesión de datos para que el órgano gestor pueda comprobar la evolución de ese itinerario. Es decir, no basta con cumplir los requisitos económicos: la concesión queda vinculada al proceso de recuperación de cada solicitante.

Prioridad para mujeres con hijos o discapacidad

La Junta ha señalado que no solo se tendrán en cuenta los ingresos económicos, sino que se dará prioridad a mujeres con hijos a cargo o en situaciones de discapacidad. Las cuantías se calcularán en función de las necesidades de cada solicitante.

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El procedimiento será de concesión directa y convocatoria abierta, al tratarse de un colectivo vulnerable que, según el Ejecutivo regional, requiere una respuesta ágil e inmediata. Estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, siempre que el importe total no supere el coste de la actividad subvencionada.