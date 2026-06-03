Economía y empresas
¿Conoces las franquicias extremeñas? Estas son las siete que reciben ayudas de la Junta
Para acceder a las subvenciones del Plan Franquicias, las empresas deben tener el domicilio fiscal en la región, la marca registrada y al menos tres establecimientos
Las franquicias no solo son grandes cadenas nacionales o internacionales (Halcón Viajes, Eroski, Valor, Volapié, Tous...). También hay compañías extremeñas que buscan crecer con este modelo de negocio que se basa en que una marca permite a otros emprendedores abrir establecimientos o prestar servicios bajo su nombre, su imagen comercial y su sistema de trabajo.
Para favorecer su creación, desarrollo y promoción comercial, la Junta de Extremadura ha concedido 59.040,16 euros en ayudas a siete franquicias extremeñas, según publica este miércoles el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
La empresa que recibe la mayor cuantía es Euroelectrodomésticos Extremadura SL (Electrocash), con 10.000 euros. También figuran Compañía Oleícola Siglo XXI SL (La Chinata), con 9.922,50 euros; Norte Extremeña de Transformados Agrícolas SA (La Chinata), con otros 9.922,50 euros; Cárnicas Bonsabor SL, con 9.652,66 euros; Fast Fuel SL (gasolineras 'low cost'), con 8.890 euros; FYS Letma SL (servicios inmobiliarios), con 8.732,50 euros; y Eter Energía SL (comercialización de energía eléctrica), con 1.920 euros.
Plan Franquicias
Estas ayudas se enmarcan en el Decreto 161/2018, de 2 de octubre, que regula las subvenciones para la creación, desarrollo y promoción comercial de franquicias extremeñas, y en la convocatoria aprobada por resolución de 17 de noviembre de 2025 del denominado Plan Franquicias.
Para acceder a ellas, las empresas tienen que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, tener su domicilio fiscal en Extremadura, contar con la marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas y disponer de al menos tres establecimientos en funcionamiento, ya sean propios o franquiciados.
Las subvenciones corresponden al año 2026 y dependen de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, con cargo a fondos regionales. Su objetivo es respaldar la expansión y promoción de modelos de negocio nacidos o implantados en la región.
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