Los delitos de odio se duplican en Extremadura y alcanzan su máximo histórico

Les llamaron "escoria", "bazofia" y "gentuza". No fue una simple expresión de rechazo en redes sociales. El Tribunal Supremo ha sentenciado que fue un delito de odio contra menores migrantes en Melilla por la capacidad de esos mensajes para alimentar la hostilidad hacia un colectivo vulnerable, en un foro de 14.000 personas. El fallo, que acaba de avalar la condena a siete personas por comentarios difundidos en Facebook contra menores extranjeros no acompañados, ha vuelto a situar el foco sobre una realidad que también está creciendo en Extremadura: los delitos de odio se duplicaron en la región en 2025 y alcanzaron su cifra más alta desde que existen registros.

La comunidad pasó de 22 delitos de odio en 2024 a 49 en 2025, según el informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España elaborado por el Ministerio del Interior. Pese al fuerte incremento, la comunidad mantiene una tasa inferior a la media nacional, con 4,66 infracciones penales por cada 100.000 habitantes, frente a las 4,92 del conjunto del país.

Toni Gudiel

El informe, presentado este miércoles en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en El Pardo (Madrid), refleja que los delitos de odio también marcaron en 2025 un máximo histórico en España, con 2.417 infracciones penales, un 23,6% más que el año anterior.

Racismo y xenofobia, los más frecuentes

En Extremadura, el mayor número de hechos conocidos estuvo relacionado con el racismo o la xenofobia, con 19 casos. Le siguieron los delitos vinculados a la orientación sexual o identidad de género, con 12, y los relacionados con la ideología, con 11.

El informe recoge además tres casos de discriminación por sexo o género, otros tres de antigitanismo y uno de antisemitismo. En total, durante el pasado año se registraron en la región 37 víctimas de este tipo de infracciones penales y 12 personas detenidas o investigadas.

Las fuerzas de seguridad esclarecieron 32 de los 49 hechos conocidos, lo que supone el 65,3% del total en Extremadura.

La frontera de la libertad de expresión

La sentencia del Supremo sobre los comentarios contra menores migrantes ha puesto el acento en la frontera entre la libertad de expresión y los mensajes que pueden constituir delito. La Sala de lo Penal ha señalado que las publicaciones analizadas contenían desprecio, humillación y agresividad, y que suponían una "incitación a la violencia", al menos de forma indirecta.

El tribunal ha recordado que la libertad de expresión no es un "derecho absoluto" cuando se emplea para difundir mensajes que entran en conflicto con otros derechos constitucionales. Para los magistrados, este tipo de comentarios puede contribuir a despertar o aumentar prejuicios y estereotipos contra un colectivo especialmente vulnerable.

Máximo histórico en España

En el conjunto del país, los delitos de odio aumentaron un 23,6% en 2025 hasta alcanzar las 2.417 infracciones penales, la cifra más alta de la serie histórica desde que este tipo de incidentes comenzó a contabilizarse en 2014.

El racismo y la xenofobia también se situaron como la principal causa a nivel nacional, con 934 hechos, un 16,1% más que el año anterior. En segundo lugar aparecieron los delitos por orientación sexual e identidad de género, con 571 casos, y en tercer lugar los relacionados con la ideología, con 241, tras crecer un 64%.

Aunque han subido casi todas las tipologías, el mayor incremento porcentual se produjo en la islamofobia, con un aumento del 133%. Le siguieron la disfobia, el odio hacia personas con discapacidad, con un 90%, y el antisemitismo, con un 86,5%.

El informe también apunta a un fuerte crecimiento de la islamofobia en el ámbito digital, con un aumento del 450%, y advierte de una mayor participación de menores tanto entre las víctimas como entre los autores.

La infradenuncia, la parte oculta

Las cifras oficiales recogen solo los hechos conocidos por las fuerzas de seguridad. Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierte de que el racismo y la xenofobia son el primer motivo de los delitos de odio en España y alertan de que la infradenuncia puede situarse entre el 80% y el 90%.

La entidad ha vinculado este fenómeno con la expansión de discursos discriminatorios contra personas migrantes y refugiadas, especialmente en redes sociales, y ha defendido la necesidad de frenar esos mensajes desde sus primeras fases. Según CEAR, los discursos de odio pueden actuar como germen de discriminaciones y violencias contra colectivos vulnerables.

Más de 1.000 detenidos o investigados

En el conjunto del país, las fuerzas y cuerpos de seguridad detuvieron o investigaron por delitos de odio a 1.018 personas, de las que el 78,5% fueron hombres. Además, el 65,6% de los casos quedaron esclarecidos, según los datos de Interior.

Por comunidades y ciudades autónomas, Melilla presentó la tasa más alta de delitos de odio por cada 100.000 habitantes, con 21,9, por delante de Navarra, con 15,6, y Ceuta, con 10,8.

Extremadura, pese a haber duplicado sus registros en un solo año, se mantiene por debajo de la media nacional en tasa de infracciones penales por habitante. Sin embargo, los 49 hechos conocidos en 2025 sitúan a la comunidad en su nivel más alto desde que existen datos.