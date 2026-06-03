La Junta de Extremadura alcanza el 91% de trámites online y supera la media europea

Extremadura ha registrado en 2025 el mayor avance de su serie histórica en la transformación digital de la Administración autonómica, según el Informe de Madurez Digital de las Comunidades Autónomas, conocido como CAE y elaborado por el Ministerio de Transformación Digital.

El documento sitúa a la comunidad entre las autonomías más avanzadas en digitalización administrativa después de que la Junta haya pasado, en solo dos años, de tener disponibles por internet menos de la mitad de sus principales trámites a ofrecer prácticamente la totalidad por vía digital.

En concreto, la disponibilidad online ha aumentado desde aproximadamente el 45% en 2023 hasta el 91% en 2025. Ese porcentaje coloca a Extremadura por encima del umbral del 88% que marca la media europea, según los datos difundidos por la administración autonómica.

Estándares europeos

El salto resulta relevante porque, según ha explicado el secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, Extremadura partía en 2023 de las últimas posiciones del informe. Dos años después, la comunidad aparece alineada con los estándares europeos en disponibilidad de procedimientos por internet.

El secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, comparece en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital. / ASAMBLEAEX.ES

Este avance, según la Junta, ha permitido simplificar trámites, ampliar los servicios digitales y mejorar la atención a ciudadanos y empresas. La transformación afecta tanto a la relación externa con la administración como al funcionamiento interno de los departamentos públicos.

Preciado ha vinculado esta evolución al despliegue de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, que ha orientado las actuaciones de simplificación administrativa, la ampliación de servicios digitales y la mejora del acceso de la ciudadanía y del tejido empresarial a la administración.

El papel de los empleados públicos

El secretario general ha destacado que el progreso registrado se apoya en el trabajo sostenido de los empleados públicos, a los que ha definido como "los verdaderos protagonistas de esta transformación".

"Su capacidad de adaptación, su compromiso y su implicación en la incorporación de nuevas herramientas y nuevas metodologías han sido determinantes para hacer posible este salto y para transformar la forma en que la Administración presta sus servicios", ha afirmado Preciado.

La Junta defiende que este cambio no se limita a incorporar más trámites en internet, sino que busca avanzar hacia una administración más ágil, accesible y centrada en las necesidades de las personas que viven en Extremadura, especialmente en un territorio donde la dispersión geográfica hace más importante poder resolver gestiones sin desplazamientos.

Más trámites de principio a fin por vía digital

El informe recoge también avances en la digitalización interna. Extremadura se sitúa entre las comunidades con mayor número de trámites que pueden completarse íntegramente por vía digital, una cuestión clave para que el ciudadano no tenga que iniciar una gestión en internet y terminarla de forma presencial.

La comunidad ha reforzado además los sistemas de interoperabilidad, que permiten evitar la aportación de documentos que ya están disponibles en otras administraciones. Este aspecto resulta especialmente relevante para empresas, autónomos y familias que realizan gestiones frecuentes con la Junta y otros organismos públicos.

Un 86% de respuesta en transparencia

En materia de transparencia, el CAE 2025 sitúa a Extremadura entre las comunidades con mayor nivel de respuesta a las solicitudes de información. Según los datos trasladados por la Junta, el 86% de las peticiones fueron atendidas satisfactoriamente.

Este indicador refleja, según la administración regional, un alto grado de respuesta en línea con las comunidades más avanzadas del país. La transparencia se ha convertido en uno de los ámbitos que el informe utiliza para medir no solo la existencia de herramientas digitales, sino también la capacidad real de respuesta de las administraciones.

El siguiente paso

Juan Carlos Preciado ha señalado que el siguiente objetivo será avanzar hacia un nuevo modelo de administración pública que implique al conjunto de la organización. La publicación del CAE 2025 consolida, según la Junta, la evolución de la administración extremeña hacia un modelo más accesible y orientado a la ciudadanía.

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El reto ahora será sostener ese avance y comprobar cómo se traduce en el uso real de los servicios digitales por parte de ciudadanos y empresas, así como en la reducción efectiva de cargas administrativas en el día a día.